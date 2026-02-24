દૂધની થેલી ખરીદતા પહેલા આ 7 બાબતો ચકાસી લો, આ હકીકત દરેક ઘર સુધી પહોંચવી જોઈએ
દૂધ દરેક ઘરની જરૂરિયાત અને સ્વાસ્થ્યવર્ધક ખોરાક છે તેથી તેને ખરીદતા પહેલા આ બાબતો ધ્યાને લેવી ખૂબ જરૂરી છે
Published : February 24, 2026 at 8:53 PM IST
બાળકોની વૃદ્ધિ અને યોગ્ય પોષણ માટે દૂધને એક ખૂબ જ સારો અને સંપૂર્ણ આહાર માનવામાં આવે છે. કૅલ્શિયમ, પ્રોટીન, વિટામિન D, A અને B જેવા જરૂરી પોષક તત્વો રોજિંદા આહારમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. હાડકાંને મજબૂત બનાવવાથી લઈને શારીરિક વિકાસ અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધી, દૂધ ઘણા આરોગ્યલાભ આપે છે. પણ શું તમે જાણો છો કે દૂધની થેલી ખરીદતી વખતે આ સાત બાબતો પર ધ્યાન ન આપવાથી તેના આરોગ્યલાભ ઓછા થઈ શકે છે? હા, દૂધના પેકેટ પર કેટલીક જરૂરી બાબતો તપાસવાથી તમારું આરોગ્ય અને પૈસા બંને બચી શકે છે. યાદ રાખો, જાણકારી ધરાવતો ખરીદદાર માત્ર પૈસા જ બચાવતો નથી, પરંતુ પોતાનું આરોગ્ય પણ સુરક્ષિત રાખે છે. આવો, જાણીએ તે સાત બાબતો વિશે જે તમારે દૂધનું પેકેટ ખરીદતી વખતે જરૂર તપાસવી જોઈએ…
દૂધનું પેકેટ ખરીદતી વખતે આ 7 બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો:
1. એક્સપાયરી ડેટ અને 'યૂઝ બાય' ડેટ:
દૂધ ખરીદતી વખતે આ સૌથી પ્રથમ અને મૂળભૂત નિયમ છે. પેકેટ ખરીદતા પહેલાં હંમેશા 'યૂઝ બાય' અથવા 'એક્સપાયરી ડેટ' જરૂર તપાસો. શક્ય હોય તો એવું પેકેટ લો જેમાં ઓછામાં ઓછા 1–2 દિવસ બાકી હોય. વાસી દૂધ માત્ર ખરાબ જ નહીં હોય, પરંતુ ફૂડ પોઈઝનિંગનું કારણ પણ બની શકે છે.
2. દૂધનો પ્રકાર પસંદ કરો:
તમારે જે પ્રકારનું દૂધ જોઈએ તે પસંદ કરો (ફુલ ક્રીમ, ટોન્ડ અથવા ડબલ ટોન્ડ).
ફુલ ક્રીમ દૂધ: બાળકો અને વજન વધારવા ઇચ્છતા લોકો માટે ઉત્તમ (આમાં ફેટ વધુ હોય છે).
ટોન્ડ દૂધ: રોજિંદા ચા અને પીવા માટે યોગ્ય (સંતુલિત ફેટ).
ડબલ ટોન્ડ દૂધ: લો-ફેટ દૂધ, જે વજન ઘટાડવા ઈચ્છતા લોકો અથવા હૃદયરોગ ધરાવતા લોકો માટે યોગ્ય છે.
3. FSSAI લોગો અને લાઇસન્સ નંબર:
વિશ્વસનીય દૂધ એ છે જેમાં Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) નો લોગો અને લાઇસન્સ નંબર હોય. તે દર્શાવે છે કે દૂધ સરકારી ધોરણો મુજબ ચકાસાયેલ છે અને પીવા માટે સુરક્ષિત છે.
4. સીલ અને લીકેજ તપાસો:
દૂધનું પેકેટ ક્યાંયથી ભીનું અથવા ચીકણું ન હોવું જોઈએ. જો સીલ પાસે દૂધની બૂંદો દેખાય તો તેનો અર્થ છે કે પેકેટમાં હવા ગઈ છે, જેના કારણે દૂધ ઝડપથી બગડી શકે છે.
5. સ્ટોરેજ ટેમ્પરેચર :
ચેક કરો કે, દૂધ વેચનાર દૂધને ચિલર અથવા રેફ્રિજરેટરમાં રાખે છે કે નહીં. દૂધ હંમેશા 4°C અથવા તેથી ઓછા તાપમાને સ્ટોર થયેલું હોવું જોઈએ. ખુલ્લામાં, તડકામાં અથવા ગરમ જગ્યાએ રાખેલા દૂધના પેકેટ ખરીદવાનું ટાળો.
6. ફુલેલું (સૂજેલું) પેકેટ ન લો:
જો દૂધનું પેકેટ ફૂલેલું દેખાય તો તે ખરીદશો નહીં. ફૂલેલું પેકેટ સૂચવે છે કે અંદર બેક્ટેરિયા વધ્યા છે અને ગેસ બની રહ્યો છે. આવું દૂધ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે.
7. શુદ્ધતા માર્ક (હોલોગ્રામ અથવા QR કોડ):
ઘણા મોટા બ્રાન્ડ હવે મિલાવટ રોકવા માટે પેકેટ પર QR કોડ અથવા ખાસ હોલોગ્રામ આપે છે. તેને સ્કેન કરીને તમે દૂધની શુદ્ધતા અને સ્ત્રોત ચકાસી શકો છો.
