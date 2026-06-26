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UN World Drug Day 2026: 'ભારત અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ' સિરીઝથી મળેલી ચેતવણીઓ અને આશાનો સંદેશ

સારાંશ - ETV ભારતની ખાસ સિરીઝ 'ભારત અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ' એ ભારતમાં ડ્રગ સંકટને સમજવા માટે સમગ્ર દેશનો પ્રવાસ કર્યો.

ભારત અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ' સિરીઝથી મળેલી ચેતવણીઓ અને આશાનો સંદેશ
ભારત અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ' સિરીઝથી મળેલી ચેતવણીઓ અને આશાનો સંદેશ (AI Generated)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 7:00 AM IST

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હૈદરાબાદ: દર વર્ષે 26 જૂનના રોજ સમગ્ર વિશ્વમાં યુનાઇટેડ નેશન્સનો આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ દુરુપયોગ અને ગેરકાયદેસર હેરફેર વિરોધી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આ દિવસ સત્તાવાર ભાષણો અને જાગૃતિ અભિયાનો પૂરતો સીમિત રહે છે, પરંતુ સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ 1987માં આ દિવસની સ્થાપના જે કારણથી કરી હતી તે આજે પણ એટલું જ પીડાદાયક છે. ડ્રગ્સ એક તરફ વ્યક્તિગત જીવનને બરબાદ કરે છે તો બીજી તરફ સમગ્ર સમાજને અંદરથી નબળો પાડવાની અસાધારણ ક્ષમતા ધરાવે છે.

આ વર્ષે Etv ભારતની વિશેષ સિરીઝ ‘ભારત અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ’ સમગ્ર દેશમાં ફરીને એ સંકટને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે જેને અવગણવું હવે શક્ય નથી. પંજાબથી કેરળ, બિહારથી મહારાષ્ટ્ર, આસામથી મધ્યપ્રદેશ સુધીની આઠ કહાનીઓએ એક સરળ પ્રશ્નનો જવાબ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો: આપણે અહીં કેવી રીતે પહોંચ્યા? મળેલા જવાબો ચિંતાજનક અને ઊંડો સંદેશ આપનારા બંને છે.

UN World Drug Day 2026
UN World Drug Day 2026 (Etv Bharat GFX Team)

આંકડાઓ જે આખી વાત નથી કહેતા
Etv ભારતની સિરીઝની શરૂઆત સમસ્યાના પાયા સાથે થઈ. દેશમાં 37 કરોડથી વધુ લોકો કોઈને કોઈ પ્રકારનો નશો કરે છે. આ વિશાળ સંખ્યા પાછળનો આર્થિક ભાર લાખો કરોડ રૂપિયામાં છે. પરિવારો ઘરેણાં વેચે છે, જમીન ગીરો મૂકે છે અને આખી જિંદગીની બચત ખર્ચી નાખે છે, માત્ર નશાના ખર્ચા પૂરા કરવા અથવા સારવાર માટે નાણાં ભેગા કરવા. દરેક આંકડાની પાછળ એક ડાઇનિંગ ટેબલ છે જ્યાં એક ખુરશી હંમેશા ખાલી રહે છે. પરંતુ આંકડા, ભલે ગમે તેટલા ચોંકાવનારા હોય, ક્યારેય પૂરી કહાની કહી શકતા નથી.

પંજાબનો પ્રયોગ: વ્યસનની ગણતરી
લાંબા સમયથી ‘ઉડતા પંજાબ’ના લેબલ સાથે જોડાયેલા આ રાજ્યએ ભારતની પહેલી વ્યાપક ડ્રગ અને સામાજિક-આર્થિક ગણતરી શરૂ કરી છે. આ વિચાર તાજગીપૂર્ણ સમજદારી દર્શાવે છે. આપણે માણસો, ઘરો અને પશુઓની ગણતરી કરીએ છીએ, તો વ્યસનની કેમ ન કરવી? ગણતરીકારો ઘરે ઘરે જઈને મુશ્કેલ પ્રશ્નો પૂછે છે. કેટલાક પરિવારો જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરે છે, કેટલાક સ્પષ્ટ વાસ્તવિકતાને નકારે છે. ટીકાકારો સવાલ ઉઠાવે છે કે શું વ્યસની ક્યારેય સાચું બોલશે, પરંતુ કટોકટીનું પ્રમાણ સમજવાનો પ્રયાસ એ દાવો કરતાં વધુ સારો છે કે તે અસ્તિત્વમાં જ નથી. સિરીઝનો આ ભાગ સ્પષ્ટ કરે છે કે જે સમસ્યાને માપવાનો આપણે ઇનકાર કરીએ, તેનો ઉપાય કરવો શક્ય નથી.

UN World Drug Day 2026
UN World Drug Day 2026 (Etv Bharat GFX Team)

હિમાચલનો ચેતવણી સંદેશ: બાળકો પર નજર રાખો
એક કહાની હિમાચલ પ્રદેશની છે, જ્યાં ધ્યાન આંકડાઓથી હટીને બાળકો પર કેન્દ્રિત થયું. માતા-પિતા ઘણીવાર માને છે કે તેઓ ડ્રગ્સના ઉપયોગને તરત ઓળખી લેશે, પરંતુ વાસ્તવિકતા આનાથી જુદી છે. ઊંઘની પેટર્નમાં ફેરફાર, અચાનક ગુપ્તતા, શૈક્ષણિક કામગીરીમાં ઘટાડો, સમજાવી ન શકાય તેવા ખર્ચ, મૂડમાં વધઘટ અને પારિવારિક જીવનમાંથી દૂર થવું – આ બધા ચેતવણીના સંકેતો હોઈ શકે છે. હિમાચલમાંથી સૌથી ગંભીર પાઠ એ હતો કે નિવારણ પુનર્વસન કેન્દ્રોમાં નહીં, પરંતુ ઘરે, વર્ગખંડોમાં, રમતનાં મેદાનોમાં અને ડાઇનિંગ ટેબલની આસપાસ શરૂ થાય છે. જ્યાં સુધી વ્યસન સ્પષ્ટ થાય, ત્યાં સુધીમાં તે કદાચ ખૂબ ઊંડે ઘર કરી ચૂક્યું હોય છે.

UN World Drug Day 2026
UN World Drug Day 2026 (Etv Bharat GFX Team)

બિહારનો પાઠ: માત્ર કાયદો પૂરતો નથી
બિહારમાં દારૂબંધી શરૂ થયાને લગભગ એક દાયકો થયો છે, છતાં રાજ્ય દારૂના નિયંત્રણો અને નશાના વ્યસન વચ્ચેના જટિલ સંબંધ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. સિરીઝે દર્શાવ્યું કે સાર્વજનિક નીતિ વર્તન બદલી શકે છે, ઍક્સેસ ઘટાડી શકે છે અને સામાજિક ધોરણો બદલી શકે છે, પરંતુ વ્યસનને માત્ર કાયદાકીય પગલાંથી હરાવવું ભાગ્યે જ શક્ય છે. અંતર્ગત સમસ્યાઓનું સમાધાન ન થાય ત્યારે માણસો વિકલ્પો શોધવાની અસાધારણ ક્ષમતા ધરાવે છે. બિહારનો અનુભવ સરળ જવાબોને બદલે સર્વાંગી અભિગમની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

મહારાષ્ટ્રમાં સ્વયંસેવકોની તાકાત
પંજાબની ગણતરી જો ડેટાની શક્તિ દર્શાવે છે, તો મહારાષ્ટ્રની ડ્રગ વિરોધી સ્વયંસેવક ચળવળ સમુદાયની ભાગીદારીની શક્તિ બતાવે છે. સરકાર, પોલીસ અને કાયદા મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ વ્યસન સૌથી પહેલા પડોશીઓ, શિક્ષકો, મિત્રો, સામાજિક કાર્યકરો અને સ્થાનિક સ્વયંસેવકો સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. રાજ્યનો પ્રયોગ જણાવે છે કે સામાન્ય નાગરિકો સંરક્ષણની મહત્વપૂર્ણ લાઇન બની શકે છે અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓને તેમના વ્યસનના ચક્રમાં અદૃશ્ય થતાં પહેલાં ઓળખી શકે છે.

UN World Drug Day 2026
UN World Drug Day 2026 (Etv Bharat GFX Team)

ડ્રગ્સની સરહદ પારની સફર
સિરીઝનો એક અહેવાલ એ માર્ગો પર કેન્દ્રિત રહ્યો જે ડ્રગ્સ ભારતીય શહેરો અને ગામડાઓ સુધી પહોંચતા પહેલાં અપનાવે છે. ભૂગોળ કદાચ નસીબ નથી, પરંતુ તે સમસ્યાઓ સમજાવવામાં ચોક્કસ મદદ કરે છે. ભારત બે કુખ્યાત ડ્રગ ઉત્પાદક ક્ષેત્રોની વચ્ચે આવેલું છે: અફઘાનિસ્તાન, ઈરાન અને પાકિસ્તાનથી બનેલો ગોલ્ડન ક્રેસન્ટ, અને મ્યાનમાર, થાઇલેન્ડ તથા લાઓસનો ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ. હેરોઇન, મેથામ્ફેટામાઇન અને સિન્થેટિક નાર્કોટિક્સ જંગલો, પર્વતો, ધોરીમાર્ગો અને બંદરો થઈને મુસાફરી કરે છે, અને છેવટે એ પડોશમાં પહોંચે છે જ્યાં યુવાનો ઉત્તેજના, ભાગી જવાનો અથવા સ્વીકૃતિનો અહેસાસ શોધતા હોય છે. ડ્રગ્સ જ્યાં સુધી પહોંચે છે, તેમની સફર અદૃશ્ય હોય છે, પરંતુ નુકસાન અદૃશ્ય હોતું નથી.

ઝારખંડ-મધ્યપ્રદેશ: હાઈવે પર છુપાયેલ બજાર
સૌથી વધુ પરેશાન કરનારા અહેવાલોમાંથી એક ઝારખંડ અને મધ્યપ્રદેશનો છે, જ્યાં હાઈવેની બાજુના ધાબા અને મોટેલો ભૂગર્ભ ઓપિયમ નેટવર્કના કેન્દ્રો બની ગયા છે. ભારતના ધોરીમાર્ગો ચળવળ, વાણિજ્ય અને આકાંક્ષાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ ટ્રકો, ચાના સ્ટોલ અને રસ્તાની કિનારે આવેલી ખાવાની દુકાનોની વચ્ચે એવા બજારો છૂપાયેલા છે જે સાર્વજનિક નજરથી દૂર કાર્યરત છે. ડ્રગ નેટવર્ક છાંયડામાં ખીલે છે અને સમાજ માટે પડકાર એ છે કે આવા સ્થાનોમાં પ્રકાશ લાવવાનું શીખવું.

પાંચ દીકરા ગુમાવનાર માતાની વેદના
પંજાબના કપૂરથલાની એક માતાએ પોલીસને ફોન કરીને કહ્યું હતું કે તે ડ્રગ્સને કારણે ચાર પુત્રો ગુમાવી ચૂકી છે. બે દિવસ પછી, તેણે પાંચમો પુત્ર ગુમાવ્યો. તેનો શોક ફક્ત એ જીવન માટે ન હતો જે ગુમાવાયા, પરંતુ એ તમામ જીવન માટે હતો જે તે પુત્રો ક્યારેય જીવી ન શક્યા. આ ઘટના ડ્રગ્સનો વાસ્તવિક ખર્ચ સમજાવવા માટે પૂરતી છે.

નિષ્ણાતોનો મત: યુવાનો અને સાથે મળીને લડાઈ
અભિયાન દરમિયાન ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવેલા દરેક નિષ્ણાત સમાન નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા: ડ્રગ્સ ફક્ત કાયદો અને વ્યવસ્થાની સમસ્યા નથી, તે જાહેર આરોગ્ય, આર્થિક, માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને પારિવારિક સમસ્યા છે. સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે તે યુવા સમસ્યા છે. સપ્લાય ચેઇન તોડવી જોઈએ અને તસ્કરો પર કેસ ચલાવવા જોઈએ, પરંતુ માત્ર કાયદાના અમલીકરણથી આ યુદ્ધ જીતી શકાતું નથી. યુવાનોને તકો, સમુદાયોને જાગૃતિ, પરિવારોને સમર્થન, શાળાઓને સંસાધનો અને સરકારોને નીતિ માર્ગદર્શન માટે વિશ્વસનીય ડેટાની જરૂર છે.

‘ભારત અગેઇન્સ્ટ ડ્રગ્સ’ સિરીઝ 26 જૂન 2026ના રોજ પૂરી થાય છે, ત્યારે દરેક રાજ્યમાંથી ઉભરતો સંદેશ સુસંગત છે. ભારત આ કટોકટીમાંથી માત્ર ધરપકડ કરીને બહાર નીકળી શકતું નથી, ન તો એકલા શિક્ષણ, પુનર્વસન કે કાયદાકીય પગલાં પૂરતા છે. સમાધાન એ મુશ્કેલ જગ્યામાં છે જ્યાં પરિવારો, સમુદાયો, શાળાઓ, આરોગ્ય સંભાળ પ્રણાલીઓ અને સરકારો સાથે મળીને કામ કરે. જો આ શ્રેણી પાછળ કોઈ એક પાઠ બાકી હોય, તો તે એ છે કે આશા ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે દેશ સમસ્યાની સીધી સામે જોવા, તેની ગણતરી કરવા, તેને સમજવા, તેના વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરવા અને પછી સાથે મળીને તેને હલ કરવા યોગ્ય ઠરાવવા તૈયાર હોય. દરેક કિશોર જે વ્યસનથી દૂર રહે છે, તે માત્ર એક જીવન બચાવવું નથી, પરંતુ એક સંપૂર્ણ ભવિષ્ય પુનઃસ્થાપિત કરવા જેવું છે.

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TAGGED:

BHARAT AGAINST DRUGS
YOUTH ADDICTION WARNING
COMMUNITY PREVENTION STRATEGY
CENSUS DRUG PROBLEM
UN WORLD DRUG DAY 2026

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