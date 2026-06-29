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નવવિવાહીત યુગલોએ સારુ અને લાંબુ લગ્નજીવન ટકાવી રાખવા આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન

એકબીજા સાથે દિવસની વાતો શેર કરો, નાણાકીય લક્ષ્યો નક્કી કરો અને ઘરને શાંતિપૂર્ણ બનાવો – આ નાની બાબતો દંપતી વચ્ચે મજબૂત સંબંધ સ્થાપે છે.

લાંબુ લગ્નજીવન ટકાવી રાખવા આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન
લાંબુ લગ્નજીવન ટકાવી રાખવા આ બાબતોનું રાખો ધ્યાન (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 2:54 PM IST

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હૈદરાબાદ : લગ્નજીવન એક ખાલી કેનવાસ જેવું છે, જેને પતિ-પત્ની મળીને પોતાના અનુભવો, ભાવનાઓ અને આપસી સમજણના રંગોથી ભરે છે. કલાની જેમ જ આ ખૂબસૂરત સફરને સાચી રીતે પૂર્ણ કરવા માટે કેટલીક નાની-નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે જો નવા પરણેલા યુગલો પોતાના સપના અનુસાર ભવિષ્ય બનાવવા માંગતા હોય, તો તેમની વચ્ચે સારો તાલમેલ અને પરસ્પર સમજણ હોવી અત્યંત જરૂરી છે. આ માટે તેમણે કેટલીક ખાસ બાબતો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. ચાલો જાણીએ તે 9 મહત્ત્વપૂર્ણ ટિપ્સ…

  1. એકબીજા સાથે ખુલ્લી વાતચીત કરો
    નવા લગ્નજીવનમાં પોતાની લાગણીઓ ખુલ્લેખુલ્લા અને ઇમાનદારીથી કહેવી ખૂબ જરૂરી છે. દરરોજ થોડો સમય કાઢીને પાર્ટનર સાથે દિવસભરની વાતો, અનુભવો, ખુશીઓ અને ચિંતાઓ શેર કરવી જોઈએ. આનાથી પાર્ટનરને લાગે છે કે તેમની કદર થાય છે, જે મજબૂત સંબંધનો પાયો નાખે છે.
  2. નાણાકીય લક્ષ્યો નક્કી કરો
    આર્થિક બાબતોને લઈને ઘણા ઝઘડા થાય છે. તેથી બજેટ, બચત અને ખર્ચ અંગે બંનેની સ્પષ્ટ સમજ હોવી જોઈએ. નિષ્ણાતો મહિનામાં એક દિવસ 'ફાઇનાન્શિયલ ડિસ્કશન ડે' નક્કી કરવાની સલાહ આપે છે, જેમાં બંને મળીને નાણાંની સમીક્ષા કરે અને ભવિષ્યની યોજના બનાવે.
  3. ઘરને સુકૂનનું સ્થાન બનાવો
    ઘર એ શાંતિનું સ્થાન હોવું જોઈએ. ઘરની સજાવટમાં બંને જીવનસાથીની પસંદગી અને વિચારો દેખાવા જોઈએ. કામ પછી ઘરે આવતાં તમામ થાક દૂર થાય તેવું શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ મનને ખુશ અને તાજગી આપે છે.
  4. ડેટ નાઈટ પ્લાન કરો
    મહિનામાં ઓછામાં ઓછો એક દિવસ બંને સાથે બહાર જવાની આદત બનાવો. કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને સાથે ડિનરનો આનંદ લો અને ખુલ્લી વાતો કરો. આનાથી રોજિંદી દિનચર્યામાંથી બહાર નીકળીને રિલેશનશિપને તાજગી મળે છે.
  5. પાર્ટનરના મિત્રોને ઘરે બોલાવો
    તમારા જીવનસાથીના મિત્રોને ઓળખો અને તેમને ઘરે આમંત્રણ આપીને મહેમાનગીરી કરો. આનાથી તમને ખબર પડશે કે તમારા પાર્ટનર કેવા વાતાવરણમાં ઉછર્યા છે અને તેઓ મિત્રતાને કેટલી અહમિયત આપે છે. આ સમજણથી બંને વચ્ચેનો સંબંધ વધુ મજબૂત બને છે.
  6. પ્રેમભર્યા સંદેશા આપો
    છોડને પાણી આપ્યા વિના તે સુકાઈ જાય છે, તેમ લગ્નસંબંધને પણ નિયમિત કાળજીની જરૂર હોય છે. જન્મદિવસ કે વર્ષગાંઠ પર સરપ્રાઇઝ ગિફ્ટ આપવું, દિલથી નીકળેલા મેસેજ મોકલવા, કે ક્યારેક પાર્ટનરની સુંદરતા, સહયોગ કે ક્ષમતાની તારીફ કરવી – આવા નાના પ્રેમભર્યા કાર્યો ભાવનાત્મક સંબંધને વધુ ગાઢ બનાવે છે.
  7. ભવિષ્યનાં લક્ષ્યો માટે સંયુક્ત યોજના બનાવો
    કારકિર્દી, બાળકોનું આયોજન, જીવનશૈલી, રહેઠાણ જેવી બાબતો અંગે સ્પષ્ટ સંમતિ હોવી જોઈએ. બંને એક સમાન ધ્યેય તરફ આગળ વધે તે માટે સાથે મળીને કોમન પ્લાન બનાવો, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ મતભેદ ઊભા ન થાય.
  8. મતભેદને બહસમાં ન બદલો
    જીવનમાં નાના-મોટા અણબનાવ સ્વાભાવિક છે, પણ તેને ઉગ્ર ચર્ચા બદલવાથી સંબંધમાં તિરાડ પડી શકે છે. બંને શાંતિથી વાત કરીને સમસ્યાનો ઉકેલ શોધો. એકબીજાને દુશ્મન નહીં, પણ ટીમમેટની નજરથી જોવાથી સમસ્યા ઉકેલવી સરળ બને છે.
  9. ઘરની જવાબદારીઓ વહેંચો
    ઘરના કામ અને પરિવારની જવાબદારીઓ બંને ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, એક ભોજન બનાવે અને બીજો વાસણ ધોવે, બંને મળીને સાફસફાઈ કરે – આનાથી તણાવ ઓછો થાય છે અને સંબંધમાં સહયોગ વધે છે.

પોતાનો શોખ ન છોડો
નિષ્ણાતો કહે છે કે લગ્ન પછી પોતાના વ્યક્તિગત શોખ અને રસને છોડવાની જરૂર નથી. પુસ્તકો વાંચવા, સંગીત શીખવું, મિત્રોને મળવું અથવા પસંદની રમત રમવી – આ બધા શોખ જીવનમાં આનંદ લાવે છે. પાર્ટનરને તેમના શોખને આગળ વધારવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. આનાથી પતિ-પત્ની એકબીજાની સ્વતંત્રતાનું સન્માન કરે છે, જે એક હેલ્ધી લગ્નજીવનનો મહત્વનો ભાગ છે.

આ ટિપ્સને અપનાવીને નવવિવાહિત યુગલો પોતાના સંબંધને વધુ મજબૂત, સુખી અને સ્નેહભર્યો બનાવી શકે છે.

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