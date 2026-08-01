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બેડરૂમમાં પલંગની નીચે વસ્તુઓ રાખતા હોય તો ચેતી જજો, જાણો શા માટે આમ ન કરવું જોઈએ?

પલંગની નીચે સામાન રાખો તો ઢાંકણાવાળા ડબ્બા વાપરો અને મહિનામાં એકવાર તે જગ્યા સાફ કરો જેથી ભેજ અને જંતુઓથી બચી શકાય.

શું તમે જાણો છો બેડરૂમમાં પલંગની નીચે કઈ વસ્તુઓ ન રાખવી જોઈએ
શું તમે જાણો છો બેડરૂમમાં પલંગની નીચે કઈ વસ્તુઓ ન રાખવી જોઈએ (META AI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 4:18 PM IST

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હૈદરાબાદ: ઘણા લોકો પલંગની નીચેની ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ સામાન રાખવા માટે કરે છે. લગભગ દરેક ઘરમાં આવું જોવા મળે છે. જગ્યા બચાવવા માટે પલંગની નીચે ઓફ-સીઝનના ધાબળા, જૂના કપડાં, સુટકેસ, પુસ્તકો, રમકડાં અને કાર્ડબોર્ડના ડબ્બા જેવી વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે. નાના રૂમ માટે આ વધારાની સ્ટોરેજ જગ્યા ખૂબ ઉપયોગી છે.

જો કે, બહારથી રૂમ સ્વચ્છ દેખાતો હોવા છતાં પલંગની નીચે ધૂળ, ભેજ અને કરોળિયાના જાળા જમા થઈ શકે છે. આ જગ્યા ઘણીવાર નજરથી દૂર રહે છે, તેથી ત્યાં ધૂળ, ગંદકી અને ભેજ ધીમે-ધીમે જમા થતા રહે છે. આના કારણે માત્ર જંતુઓ જ આકર્ષાતા નથી, પરંતુ આપણી તબિયત અને ત્યાં રાખેલા સામાન માટે પણ જોખમ ઊભું થાય છે.

પલંગની નીચે ભેજના કારણે સામાન બગડી શકે
પલંગની નીચે ભેજને કારણે રાખેલો સામાન સડી શકે છે, તેમાંથી ખરાબ ગંધ આવી શકે છે અને તેના પર ફૂગ લાગી શકે છે. NCBIના એક અભ્યાસ અનુસાર, આ પરિબળો માત્ર ઘરની સ્વચ્છતા પર જ ખરાબ અસર કરતા નથી, પરંતુ એલર્જી અને શ્વાસની બીમારીઓનું જોખમ પણ વધારે છે. તેથી પલંગની નીચે શું રાખવું અને શું ન રાખવું તે સમજવું ખૂબ જરૂરી છે.

આ વસ્તુઓ પલંગની નીચે ભૂલથી પણ ન રાખો

1. કાર્ડબોર્ડના ડબ્બા
ઘણા લોકો પલંગની નીચે કાર્ડબોર્ડના ડબ્બામાં સામાન રાખીને તેને ધાબળાથી ઢાંકી દે છે. પરંતુ કાર્ડબોર્ડ સરળતાથી ભેજ શોષી લે છે, જેના કારણે ડબ્બા નરમ પડી શકે છે, તેમાં ફૂગ લાગી શકે છે અને ગંધ આવી શકે છે. સાથે જ કોકરોચ, સિલ્વરફિશ અને અન્ય નાના જંતુઓ પણ કાર્ડબોર્ડમાં છુપાઈ શકે છે. તેથી લાંબા સમય સુધી સામાન રાખવા માટે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બાનો ઉપયોગ કરવો વધુ સારો છે.

2. ધાબળા, કપડાં અને ઓશીકા
કેટલાક લોકો સીઝન મુજબ ન વપરાતા ધાબળા, ઓશીકા અને કપડાં રાખવા માટે પલંગની નીચે ખાસ જગ્યા બનાવે છે. પરંતુ તેમને સીધા આ રીતે રાખવાથી ધૂળ અને ભેજ જમા થઈ શકે છે, જેના કારણે ફૂગ લાગી શકે છે અને ગંધ આવી શકે છે. આનાથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે, ખાસ કરીને જેમને એલર્જી અથવા અસ્થમા છે. આ વસ્તુઓને વેક્યુમ સ્ટોરેજ બેગ અથવા એરટાઈટ કન્ટેનરમાં રાખવી વધુ સારી છે.

3. જૂતા-ચંપલ અને સ્પોર્ટ્સનો સામાન
બહાર પહેરવામાં આવતા સ્લીપર, જૂતા અને સ્પોર્ટ્સના સામાનમાં ગંદકી, ધૂળ, ભેજ અને બેક્ટેરિયા જમા થઈ શકે છે. તેને પલંગની નીચે રાખવાથી માત્ર ખરાબ ગંધ જ નથી આવતી, પરંતુ રૂમની સ્વચ્છતા પર પણ ખરાબ અસર પડે છે. જૂતા-ચંપલને અલગ શૂ-રેકમાં રાખવા વધુ સારા છે.

4. જરૂરી દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક સામાન
આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ, જમીનના કાગળો, ફોટા, લેપટોપ અને કેમેરા જેવી વસ્તુઓને પલંગની નીચે રાખવી યોગ્ય નથી. ભેજ અને ધૂળના સંપર્કમાં આવવાથી તે ખરાબ થવાનો ડર રહે છે. સાથે જ જરૂર પડે ત્યારે તેમને શોધવામાં પણ તકલીફ પડે છે. આ વસ્તુઓને સૂકી અને સુરક્ષિત કબાટમાં રાખવી જોઈએ.

5. ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ
સ્નેક્સના પેકેટ અને પાલતુ પ્રાણીઓનું ખોરાક ક્યારેય પલંગની નીચે ન રાખવો જોઈએ. તેની સુગંધથી કીડીઓ, ઉંદરો અને કોકરોચ જેવા જંતુઓ આકર્ષાય છે. ખાવાની વસ્તુઓને હંમેશા રસોડામાં અથવા પેન્ટ્રીમાં એરટાઈટ ડબ્બામાં જ રાખવી જોઈએ.

ધ્યાન રાખવા જેવી બાબતો
પલંગની નીચેની જગ્યાનો ઉપયોગ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ તમે ત્યાં શું રાખી રહ્યા છો તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જે વસ્તુઓથી ભેજ, ધૂળ અથવા જંતુઓ આવે તેવી વસ્તુઓ ન રાખો. જો સામાન રાખવો જરૂરી હોય તો ઢાંકણાવાળા પ્લાસ્ટિકના ડબ્બાનો જ ઉપયોગ કરો. સાથે જ ડબ્બાને દીવાલ સાથે અડાડીને રાખવાને બદલે તેમની વચ્ચે હવા અવરજવરની જગ્યા છોડવી ફાયદાકારક છે. મહિનામાં એકવાર તેને બહાર કાઢીને પલંગની નીચેની જગ્યાને સારી રીતે સાફ કરવી પણ સારી રહેશે.

(ડિસક્લેમર): આ અહેવાલમાં આપેલી માહિતી તમારી સમજણ અને સામાન્ય જ્ઞાન માટે છે. આ સૂચનોનું પાલન કરવું કે નહીં તે સંપૂર્ણપણે તમારો વ્યક્તિગત નિર્ણય છે, અને તમે આ માહિતી પર કેટલી હદ સુધી આધાર રાખો છો તે પણ તમારા પર નિર્ભર છે. ETV ભારત આ અહેવાલની સામગ્રીને સમર્થન કે ચકાસણી કરતું નથી.

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