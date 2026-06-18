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હવાઇ મુસાફરી દરમિયાન અથવા પહેલા ભૂલીને પણ ના કરો આ ભૂલ, નહીં તો...

સમય બચાવવા અને આરામદાયક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે હવાઈ મુસાફરી એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે.

ફ્લાઇટમાં મુસાફરી દરમિયાન આ ભૂલ ના કરવી જોઇએ
ફ્લાઇટમાં મુસાફરી દરમિયાન આ ભૂલ ના કરવી જોઇએ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 10:27 PM IST

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સમય બચાવવા અને આરામદાયક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે હવાઈ મુસાફરી એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. રોડ કે રેલ મુસાફરીની તુલનામાં, તે મુસાફરીના કલાકો મિનિટોમાં ઘટાડી દે છે, થાક ઘટાડે છે અને તમને તમારા ગંતવ્ય સ્થાન પર તાજગીથી પહોંચાડે છે. જોકે, કેટલાક લોકોને હવાઇ મુસાફરી આરામદાયક લાગે છે પરંતુ કેટલાક લોકો ઉબકા, માથાનો દુખાવો અને પેટ ફૂલવા જેવા સમસ્યાઓ અનુભવી શકે છે. મુસાફરી પહેલા અથવા સફર દરમિયાન તમે જે ખોરાક ખાઓ છો તે તમારા શરીર પર પણ અસર કરી શકે છે. તેથી, એક્સપર્ટ્સ સલાહ આપે છે કે ફ્લાઇટ પહેલાં અને દરમિયાન અમુક ખોરાક અને પીણાથી બચવાની સલાહ આપે છે.

હવાઇ મુસાફરી દરમિયાન આ ખોરાક અને પીણાંથી બચવું જોઇએ

કોફી - કોફીમાં રહેલું કેફીન શરીરને ઉત્તેજિત કરે છે. તે વારંવાર પેશાબનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક લોકોને ચિંતા, બેચેની અને હૃદયના ધબકારા વધવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તેથી, નિષ્ણાતો હવાઈ મુસાફરી દરમિયાન કોફી ટાળવાની ભલામણ કરે છે.

મગફળી - કેટલાક લોકોને મગફળીથી એલર્જી હોઈ શકે છે. તેમની ગંધ અથવા કણો હવામાં ફેલાઈ શકે છે, જેના કારણે એલર્જી પીડિતોને છીંક, ખાંસી અથવા અન્ય મુશ્કેલી થઈ શકે છે.

કઠોળ અને વટાણા - મસૂર અને વટાણા જેવા ખોરાક પાચન દરમિયાન ઘણો ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. આ હવાઈ મુસાફરી દરમિયાન પેટનું ફૂલવું અને મુશ્કેલી લાવી શકે છે. તેથી, મુસાફરી પહેલાં અથવા દરમિયાન તેનું સેવન કરવાનું ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે.

સોફ્ટ ડ્રિંક્સ - સોડા જેવા કાર્બોનેટેડ પીણાં પેટમાં ગેસ વધારી શકે છે, જેનાથી પેટનું ફૂલવું અને મુશ્કેલી ઉભી થઈ શકે છે. આ હવાઈ મુસાફરી દરમિયાન આ સમસ્યાને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. તેથી, મુસાફરી દરમિયાન સોડાને બદલે પાણી અથવા અન્ય સ્વસ્થ પીણાં પીવો.

દારૂ- તમારી સફર પહેલાં અથવા દરમિયાન દારૂ પીવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. દારૂ શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ ઘટાડે છે અને ડિહાઇડ્રેશન તરફ દોરી શકે છે. આ થાક, ચક્કર અને ચિંતા પણ વધારી શકે છે. તેથી, આરામદાયક ફ્લાઇટ માટે દારૂ ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે.

તમે શું ખાઇ શકો છો?

ફ્લાઇટ પહેલાં સરળતાથી પચનારો ખોરાક ખાવો શ્રેષ્ઠ છે. ફળો સાથે પુષ્કળ પાણી પીને તમારા શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખો. આ ફ્લાઇટ દરમિયાન થાક, ઉબકા અને બેચેની જેવી તકલીફો ઘટાડશે અને મુસાફરી આરામદાયક બનાવશે.

મહત્ત્વપૂર્ણ વાત

હવાઈ મુસાફરી દરમિયાન, ઊંચાઈ અને કેબિનમાં હવાના દબાણમાં ફેરફાર આપણા પાચનતંત્રને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરે છે. જેમ જેમ વિમાન ઉપર ચઢે છે, પેટમાં ગેસ લગભગ 30 ટકા વધે છે. આ વિસ્તરણ પેટનું ફૂલવું, ઉબકા અને માથાના દુ:ખાવાનું કારણ બની શકે છે.

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