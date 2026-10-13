Navratri 2026: વ્રત દરમિયાન સિંધવ મીઠાનો જ કેમ થાય છે ઉપયોગ? જાણો એક્સપર્ટ શું કહે છે
જેઓ નથી જાણતા તેમના માટે જણાવી દઈએ કે, સિંધવ મીઠાને 'શાકાહારી મીઠું' પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે સમુદ્રના પાણીમાંથી બનાવવામાં આવતું નથી...
Published : October 13, 2026 at 6:55 PM IST
નવરાત્રિ આપણા આહારની આદતોમાં પણ નોંધપાત્ર ફેરફારો લઈને આવે છે. આ નવ દિવસો દરમિયાન, મોટાભાગના લોકો 'સાત્વિક' આહાર લે છે—એવો ખોરાક જેમાં ડુંગળી, લસણ, માંસ અને ઈંડાનો સમાવેશ થતો નથી. આ ઉપરાંત, લોકો સામાન્ય સફેદ મીઠાને બદલે સિંધવ મીઠાનો (રોક સોલ્ટ) ઉપયોગ કરે છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે સફેદ મીઠાના વિકલ્પ તરીકે સિંધવ મીઠાનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે? ચાલો જાણીએ...
જયપુરની CK બિડલા હોસ્પિટલના સિનિયર ડાયટીશિયન ડૉ. દિવ્યા જૈન જણાવે છે કે સિંધવ મીઠું જેને હિમાલયન ક્રિસ્ટલ સોલ્ટ પણ કહેવામાં આવે છે તે એક પ્રકારનું મીઠું છે જે ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટના હિમાલયન પહાડોમાં જોવા મળે છે. તેને મીઠાનું સૌથી શુદ્ઘ રુપ માનવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં કોઇ કેમિકલ કે ઝેરી તત્વો નથી હોતા. દરિયાઇ મીઠાની ડેમ તે શુદ્ઘ અને ઓર્ગેનિક હોય છે. જેમને માલૂમ નથી એમને જણાવી દઇએ કે રોક સોલ્ટને વેજીટેરિયન સોલ્ટ પણ કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે દરિયાના પાણીથી નથી બનતું. જાણકારોનું માનવું છે કે સિંધવ મીઠુ શરીરમાં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની ઉણપને પૂર્ણ કરવા અને PH બેલેન્સ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. બ્લડ સર્ક્યુલેશન અને મિનરલ બેલેન્સને સારુ બનાવી શરીરમાંથી હાનિકારક મિનરલને બહાર કાઢવા અને રિફાઇન્ડ મીઠાના અવશેષોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે.
વ્રત દરમિયાન સિંધવ મીઠું કેમ ખાવામાં આવે છે?
ડૉ. દિવ્યા જૈનનું કહેવું છે કે વ્રત સમયે ભોજન લેવું જોઇએ જે પચવાનું હલકું હોય અને શરીરથી ટોક્સિન્સ કે ઝેરી પદાર્થને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે. સિંધવ મીઠું ભોજનનો સ્વાદ વધારવાની સાથે સાથે તેને શુદ્ઘ અને સ્વસ્થ રહેવા માટે આ એક ઉત્તમ રીત છે. આ મીઠાનું સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે કારણ કે તે બિન-પ્રક્રિયાકૃત (unprocessed) હોય છે. તેની સરખામણીમાં, સામાન્ય મીઠા (ટેબલ સોલ્ટ) પર બાષ્પીભવન પછી રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને તેમાં ઘણીવાર આયોડિન ઉમેરવામાં આવે છે. વ્રત કે ઉપવાસ દરમિયાન સિંધવ મીઠું (રોક સોલ્ટ) ફાયદાકારક છે કારણ કે તે શરીરને અંદરથી ઠંડક આપે છે, જ્યારે અન્ય પ્રકારના મીઠા શરીરમાં આંતરિક ગરમી ઉત્પન્ન કરી શકે છે. ઓછા સોડિયમ અને વધુ પોટેશિયમને કારણે, સિંધવ મીઠું (rock salt) ઇલેક્ટ્રોલાઇટનું સંતુલન જાળવવામાં અને ઊર્જા પૂરી પાડવામાં મદદ કરે છે—આ બંને બાબતો ઉપવાસ દરમિયાન શરીરને સક્રિય રાખવા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ ઉપરાંત...
બ્લડ પ્રેશરનું નિયંત્રણ: સામાન્ય મીઠામાં સોડિયમનું પ્રમાણ વધુ હોય છે જે બ્લડ પ્રેશર વધારી શકે છે, જ્યારે સિંધવ મીઠું (રોક સોલ્ટ) તેનો એક સ્વાસ્થ્યપ્રદ વિકલ્પ છે. તેમાં પોટેશિયમ હોય છે, જે બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. તેથી, હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા ધરાવતા દર્દીઓ તેને સરળતાથી તેમના આહારમાં સામેલ કરી શકે છે.
પાચનમાં સુધારો: નિષ્ણાતોના મતે, સામાન્ય સફેદ મીઠાને બદલે સિંધવ મીઠાનો ઉપયોગ કરવાથી પાચન સુધરે છે. તે માત્ર ખોરાકમાંથી આવશ્યક પોષક તત્વોના શોષણમાં મદદ કરતું નથી, પરંતુ પેટના નાના-મોટા ચેપ સામે પણ રક્ષણ આપે છે.
ત્વચા અને વાળ માટે ફાયદાકારક: સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગુણો ઉપરાંત, સિંધવ મીઠું (Rock salt) ત્વચા અને માથાની ચામડી (સ્કેલ્પ) ને અસરકારક રીતે સાફ કરે છે. તમે તમારા ફેસ સ્ક્રબ અને પેકમાં સિંધવ મીઠાનો ઉપયોગ કરી શકો છો; તે માત્ર ત્વચાના છિદ્રોને જ ખોલતું નથી, પરંતુ ત્વચાને ચમકદાર પણ બનાવે છે. તેવી જ રીતે, માથાની ચામડીમાંથી ગંદકી અને મૃત કોષોને સરળતાથી દૂર કરવા માટે હેર માસ્કમાં પણ સિંધવ મીઠું ઉમેરી શકાય છે.
ચયાપચયની ક્રિયામાં વધારો કરે છે: નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે સિંધવ મીઠું (Rock salt) શરીરના ચયાપચયને વેગ આપવામાં અને શારીરિક ક્ષમતા સુધારવામાં મદદ કરે છે. આ ઉપરાંત, જો તમે વજન ઘટાડવા માંગતા હોવ, તો તમારા આહારમાં સિંધવ મીઠાનો સમાવેશ કરવો એ એક સારી આદત છે.
રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે: તેમાં આયોડિન, ઝિંક, મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ જેવા ખનિજો હોય છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે અને શરીરને મોસમી બીમારીઓ સામે રક્ષણ આપે છે.
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