નવરાત્રિ 2026: શું સવારની પૂજા પહેલાં ચા કે કોફી પીવી જોઈએ? જાણો નિષ્ણાતોનું શું કહેવું છે
નવરાત્રિ દરમિયાન વ્રત રાખનારા ભક્તોના મનમાં ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન થાય છે કે શું પૂજા કરતા પહેલાં ચા પીવી જોઈએ કે નહીં.
Published : October 14, 2026 at 1:30 PM IST
હૈદરાબાદ: નવરાત્રિનો પવિત્ર તહેવાર અસત્ય પર સત્ય અને અન્યાય પર ન્યાય (અધર્મ પર ધર્મ)ના વિજયનું પ્રતીક છે. આ સમયગાળા દરમિયાન દેવી દુર્ગાના નવ સ્વરૂપોની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે. આ વ્રતનો પ્રારંભ પ્રથમ દિવસે દેવી શૈલપુત્રીની પૂજા સાથે થાય છે અને નવમા દિવસે દેવી સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા સાથે તેની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. ભક્તો અત્યંત શ્રદ્ધાભાવ સાથે પૂજા કરે છે અને દેવીને પ્રસન્ન કરવા માટે કઠોર વ્રતનું પાલન કરે છે. એવી માન્યતા છે કે જ્યારે શરીરની ભૌતિક જરૂરિયાતો ઘટાડવામાં આવે છે, ત્યારે મનમાં દૈવી તત્વ માટે વધુ અવકાશ ઊભો થાય છે.
જ્યોતિષી ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રા જણાવે છે કે 'વ્રત' શબ્દનો અર્થ જ દૃઢ સંકલ્પ થાય છે. નવરાત્રિનું વ્રત રાખવું એ માત્ર ખાવા-પીવાથી દૂર રહેવું નથી; તે એક આધ્યાત્મિક સાધના છે અને શરીર, મન તથા આત્માની શુદ્ધિ માટે લેવામાં આવેલો સંકલ્પ છે. પરિણામે, ઘણા લોકો ઘણીવાર વિચારતા હોય છે કે પૂજા કરતા પહેલાં ચા કે કોફીનું સેવન કરવું જોઈએ કે નહીં. શું તેના સેવનથી વ્રત તૂટી જાય છે? આ અહેવાલમાં તેનો જવાબ જાણો...
શું પૂજા કરતા પહેલાં ચા કે કોફી પીવી જોઈએ?
પૂજા પહેલાં ચા કે કોફી પીવી કે નહીં, તેનો આધાર વ્યક્તિગત માન્યતાઓ, પરંપરાઓ અને પારિવારિક રીત-રિવાજો પર રહેલો છે. આ બાબતે ધાર્મિક અને સ્વાસ્થ્ય - એમ બંને દ્રષ્ટિકોણથી ભિન્ન-ભિન્ન મંતવ્યો પ્રવર્તે છે.
ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો, કેટલીક પરંપરાઓ અને પરિવારોમાં વ્રત દરમિયાન ચા કે કોફીના સેવન પર કોઈ મનાઈ હોતી નથી અને લોકો તેનું સેવન કરે છે. જોકે, અમુક ધાર્મિક માન્યતાઓ મુજબ, ચા અને કોફીમાં કેફીન અથવા ઉત્તેજક તત્વો હોય છે; તેથી, તેને 'શુદ્ધ' અથવા કઠોર વ્રત માટે યોગ્ય માનવામાં આવતા નથી. જો તમે વ્રત દરમિયાન દૂધ કે ખાંડવાળી ચા પીઓ છો, તો કેટલીક પરંપરાઓમાં તેને વ્રતના નિયમોનું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે, કારણ કે આ સામગ્રીઓને અનાજ કે ભારે ભોજન સમાન ગણવામાં આવે છે. બીજી તરફ, કેટલાક ઘરોમાં બ્લેક કોફી કે બ્લેક ટી પીવાને વ્રત ભંગ માનવામાં આવતું નથી. નિષ્ણાતો માને છે કે તેનો આધાર મોટાભાગે તમારા પરિવારની પરંપરાઓ પર રહેલો છે.
સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સવારે ખાલી પેટે ચા પીવાથી એસિડિટી, છાતીમાં બળતરા, પેટ ફૂલવું, ઉબકા આવવા કે અપચા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. સવારે કેફીનનું સેવન કરવાથી શરીરમાં કોર્ટિસોલનું સ્તર કામચલાઉ ધોરણે વધી શકે છે. ખાલી પેટે તેનું સેવન કરવાથી બેચેની, ધ્રુજારી અથવા ચિંતા પણ થઈ શકે છે.
ચામાં ટેનિન હોય છે અને કોફીમાં એવા સંયોજનો હોય છે જે શરીર દ્વારા આવશ્યક ખનિજો (જેમ કે આયર્ન અને કેલ્શિયમ) ના શોષણમાં અવરોધ ઊભો કરી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે તેનું સેવન ખોરાક લીધા વિના કરવામાં આવે. આ બંને પીણાં હળવા મૂત્રવર્ધક (diuretics) તરીકે કામ કરે છે અને આંતરડાના સ્નાયુઓને ઉત્તેજિત કરે છે. જો તમે અગાઉ પાણી પીધું ન હોય, તો આનાથી તરત જ મળત્યાગની ઈચ્છા થઈ શકે છે અથવા ચક્કર આવી શકે છે.
મહત્વપૂર્ણ નોંધ
જો તમે નવરાત્રિના નવ દિવસના ઉપવાસ કરી રહ્યા હોવ, તો સવારે ખાલી પેટે ચા કે કોફી પીવાનું ટાળો. તેના બદલે, તમે નાળિયેર પાણી, સાદું પાણી અથવા લીંબુ પાણી પસંદ કરી શકો છો. તાજા ફળોનો રસ પણ એક સારો વિકલ્પ છે. આ વિકલ્પો તમને દિવસભર ઊર્જાવાન રાખશે અને પેટને ઠંડક આપવામાં મદદ કરશે. નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે ખાલી પેટે ચા કે કોફી પીવાથી પેટને લગતી વિવિધ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, જેના કારણે તમારે કદાચ ઉપવાસ તોડવા પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
(ડિસક્લેમર: ધર્મ, જ્યોતિષ, વાસ્તુ, ફેંગશુઈ વગેરે પર આધારિત આ લેખ માત્ર વાચકોની જાણકારી માટે છે. અહીં જણાવેલ કોઈપણ બાબતનો અમલ કરતા પહેલા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી આવશ્યક છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર માહિતી પૂરી પાડવાનો છે; ETV ભારત આ તથ્યોની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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