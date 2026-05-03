ચારધામની યાત્રાએ જાઓ તો રસ્તામાં આવતા આ હિડન સ્થળોને મિસ ન કરતા, ઓછા બજેટમાં એક્સપ્લોર કરો જન્નત!
ઉત્તરાખંડ ચારધામ યાત્રા માત્ર મંદિરો પૂરતી જ સીમિત નથી, પરંતુ દેવભૂમિની જન્નતનો અનુભવ કરવાનો પણ અવસર છે.
Published : May 3, 2026 at 8:13 PM IST
દેહરાદૂન: ઉત્તરાખંડમાં ચારધામના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દેવભૂમિ પહોંચી રહ્યા છે. જો તમે પણ ઉત્તરાખંડ ચારધામની યાત્રા પર આવવાનું પ્લાન બનાવી રહ્યા હો, તો અમે તમને કેટલાંક એવાં સ્થળો વિશે જણાવીશું, જેને તમે ચારધામની સાથે-સાથે એક્સપ્લોર કરી શકો છો. આ સ્થળોએ તમને માત્ર કુદરતનું અદ્ભુત નજારો જ જોવા નહીં મળે, પરંતુ પ્રકૃતિના અનેક રહસ્યોથી પણ તમે રૂબરૂ થશો.
આ વર્ષે જો તમે ચારધામ યાત્રાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ અજાણ્યા અને ખાસ સ્થાનોને તમારી યાત્રામાં સામેલ કરવાથી તમારો સફર વધુ યાદગાર બની શકે છે. ચારધામ યાત્રાના પ્રથમ પડાવની શરૂઆત યમુનોત્રી ધામથી થાય છે. ત્યાંથી જ અમે પણ તમને સફરની શરૂઆત કરાવી રહ્યા છીએ.
ખરસાલી અને હનુમાન ચટ્ટીની અદ્રશ્ય દુનિયા
યમુનોત્રી ધામની યાત્રા જ્યાં જાનકી ચટ્ટીથી શરૂ થઈને આશરે 6 કિલોમીટરના પગપાળા માર્ગથી પૂરી થાય છે, ત્યાં તેની આસપાસ સ્થિત ખરસાલી ગામ એક એવું સ્થાન છે, જેને મોટાભાગના યાત્રીઓ નજરઅંદાજ કરી દે છે. જાનકી ચટ્ટીથી પગપાળા અથવા સ્થાનિક ટેક્સી મારફતે અહીં સરળતાથી પહોંચી શકાય છે.
ખરસાલીનું પ્રાચીન શનિ મંદિર ધાર્મિક દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે, જ્યાં શિયાળામાં માતા યમુનાની પૂજા થાય છે. આ ઉપરાંત યમુનોત્રી માર્ગ પર સ્થિત હનુમાન ચટ્ટી સુધી સડક માર્ગે બસ અથવા ટેક્સી દ્વારા પહોંચી શકાય છે, જ્યાંથી ડોડીતાલ અને દરવા ટોપ જેવા ટ્રેકિંગ માર્ગો શરૂ થાય છે. ત્યાં જ યમુનોત્રી મંદિર પાસે સ્થિત સૂર્યકુંડ અને દિવ્ય શિલા સુધી પગપાળા ટ્રેકથી પહોંચીને શ્રદ્ધાળુઓ આસ્થા અને પ્રકૃતિનો અનોખો સંગમ જોઈ શકે છે.
ગંગોત્રી વિસ્તાર-હર્ષિલ ઘાટી અને મુખબા ગામનું શાંત વાતાવરણ
ગંગોત્રી ધામની યાત્રા દરમિયાન ઉત્તરકાશીથી આગળ વધતાં હર્ષિલ ઘાટી એક એવો પડાવ છે, જે પોતાની પ્રાકૃતિક સુંદરતા માટે પ્રસિદ્ધ છે. અહીં સુધી સડક માર્ગે સરળતાથી પહોંચી શકાય છે અને આ સ્થાન સફરજનના બગીચાઓ, દેવદારના જંગલો અને શાંત વાતાવરણ માટે જાણીતું છે.
હર્ષિલથી આશરે ત્રણ કિલોમીટર દૂર સ્થિત મુખબા ગામ સુધી સ્થાનિક વાહન અથવા પગપાળા પહોંચી શકાય છે, જે માતા ગંગાનું શિયાળુ નિવાસસ્થાન માનવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ગંગોત્રીથી ગૌમુખ અને તપોવન સુધીના ટ્રેકિંગ માર્ગો શ્રદ્ધાળુઓ અને એડવેન્ચર પ્રેમીઓ માટે ખાસ આકર્ષણ છે, જ્યાં જવા માટે પ્રશાસનની મંજૂરી જરૂરી છે. ત્યાં જ ઉત્તરકાશીથી રૈથલ ગામ સુધી સડક માર્ગ અને ત્યાંથી ટ્રેક મારફતે દયારા બુગ્યાલ પહોંચી શકાય છે, જે હિમાલયના દૃશ્યો માટે અત્યંત લોકપ્રિય છે.
કેદારનાથ ક્ષેત્રના ત્રિયુગીનારાયણ, વાસુકી તાલ અને ચોપતા આકર્ષણ
કેદારનાથ ધામની યાત્રા ગૌરીકુંડ સુધી સડક માર્ગ અને ત્યાંથી 16 થી 18 કિલોમીટરના ટ્રેક અથવા હેલિકોપ્ટર સેવાના માધ્યમથી પૂરી કરવામાં આવે છે. આ ધામની આસપાસ અનેક એવાં સ્થળો છે, જે ધાર્મિક અને પ્રાકૃતિક દૃષ્ટિએ અત્યંત ખાસ છે.
સોનપ્રયાગથી સડક માર્ગ દ્વારા ત્રિયુગીનારાયણ મંદિર પહોંચી શકાય છે, જ્યાં ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીનો વિવાહ થયો હતો. કેદારનાથથી લગભગ 8 કિલોમીટરના ટ્રેક બાદ વાસુકી તાલ પહોંચી શકાય છે, જે પોતાની દિવ્ય સુંદરતા માટે જાણીતું છે. આ ઉપરાંત ગુપ્તકાશી અને ઉખીમઠ સડક માર્ગથી જોડાયેલા મુખ્ય ધાર્મિક સ્થળો છે, જ્યાં શિયાળામાં કેદારનાથની પૂજા થાય છે. ત્યાં જ ઉખીમઠ અથવા રુદ્રપ્રયાગથી સડક માર્ગ દ્વારા ચોપતા પહોંચીને 3.5 કિલોમીટરના ટ્રેકથી તુંગનાથ મંદિર અને આગળ ચંદ્રશિલા સુધી પહોંચી શકાય છે.
બદ્રીનાથનું માના ગામ, સતોપંથ તાલ અને ઔલીનો રોમાંચ
બદરીનાથ ધામ સુધી સડક માર્ગે સીધી પહોંચ શક્ય છે. બદરીનાથ ધામની આસપાસ અનેક મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થળો હાજર છે. બદરીનાથથી માત્ર 3 કિલોમીટરના અંતરે સ્થિત માણા ગામ સુધી પગપાળા અથવા ટેક્સીથી પહોંચી શકાય છે, જેને ભારતનું અંતિમ ગામ કહેવામાં આવે છે.
અહીં ભીમ પુલ, વ્યાસ ગુફા અને સરસ્વતી નદીનું ઉદ્ગમસ્થાન મુખ્ય આકર્ષણો છે. માણા ગામથી લગભગ 18 થી 20 કિલોમીટરના ટ્રેક બાદ સતોપંથ તાલ પહોંચી શકાય છે, જે આધ્યાત્મિક મહત્ત્વ માટે જાણીતું છે. આ ઉપરાંત જોશીમઠ સુધી સડક માર્ગે પહોંચીને ત્યાંથી રોપ-વે અથવા સડક માર્ગ દ્વારા ઔલી જઈ શકાય છે, જ્યાંથી હિમાલયની બરફીલી શિખરોનું અદ્ભુત દૃશ્ય જોવા મળે છે.
પ્રાકૃતિક અને એડવેન્ચર ડેસ્ટિનેશન, ફૂલોની ઘાટી
ચારધામ યાત્રા દરમિયાન પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અને રોમાંચના શોખીનો માટે અનેક વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. તેમાંથી એક છે ફૂલોની ખીણ. ફૂલોની ખીણ યુનેસ્કોની વિશ્વ ધરોહરમાં સામેલ છે. ફૂલોની ખીણ બદરીનાથ હાઈવે પર પડે છે.
ફૂલોની ખીણ જવા માટે તમારે બદરીનાથ ધામ પહેલાં ગોવિંદઘાટ સુધી જવું પડે છે. ગોવિંદઘાટ સુધી ગાડીઓ જાય છે. ત્યારબાદ ગોવિંદઘાટથી 13 કિલોમીટરનો ટ્રેક કરી ઘાંઘરિયા પહોંચાય છે. ઘાંઘરિયાથી આશરે ચાર કિમી પગપાળા ચાલ્યા પછી ફૂલોની ખીણ પહોંચી શકાય છે, જે યુનેસ્કો વિશ્વ ધરોહર સ્થળ છે. ઘાંઘરિયાથી 6 કિલોમીટરની ચડાઈ હેમકુંડ સાહિબ સુધી લઈ જાય છે.
પંચ પ્રયાગ
ચારધામ યાત્રા માર્ગ પર સ્થિત પંચ પ્રયાગ – દેવપ્રયાગ, રુદ્રપ્રયાગ, કર્ણપ્રયાગ, નંદપ્રયાગ અને વિષ્ણુપ્રયાગ – શ્રદ્ધાળુઓ માટે વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે. આ તમામ સંગમ સ્થળો સડક માર્ગથી જોડાયેલા છે અને ઋષિકેશથી બદરીનાથ અથવા કેદારનાથની યાત્રા દરમિયાન સરળતાથી જોઈ શકાય છે. તમામ પ્રયાગનું પોતાનું ધાર્મિક મહત્ત્વ છે અને અહીં પહોંચીને શ્રદ્ધાળુઓ પવિત્ર નદીઓના સંગમનું દર્શન કરી શકે છે.
યાત્રા પહેલાં જરૂરી તૈયારી અને સાવચેતીઓ: ચારધામ યાત્રા પર નીકળતાં પહેલાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે, જે ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન બંને માધ્યમોથી પૂર્ણ કરી શકાય છે. ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રોમાં હવામાન ઝડપથી બદલાય છે અને ઓક્સિજનની ઉણપ પણ અનુભવાઈ શકે છે. આથી જરૂરી દવાઓ, ગરમ કપડાં અને રેઈનકોટ સાથે રાખવું જરૂરી છે. યાત્રા દરમિયાન સ્થાનિક સંસ્કૃતિ અને પર્યાવરણનું સન્માન કરવું પણ અત્યંત જરૂરી છે, જેથી દેવભૂમિની સુંદરતા જળવાઈ રહે.
