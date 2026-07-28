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મોનસૂન સ્પેશિયલ: ઘરે બનાવો રેસ્ટોરન્ટ-સ્ટાઈલ ક્રીમી કાજુ મશરૂમ કરી

શહેરોમાં વિટામિન Dની ઉણપ સામાન્ય છે ત્યારે મશરૂમ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે અને તેનાથી બનતી ક્રીમી કાજુ મશરૂમ કરી સ્વાદ અને પોષણ બંને આપે છે.

ઘરે બનાવો રેસ્ટોરન્ટ-સ્ટાઈલ ક્રીમી કાજુ મશરૂમ કરી
ઘરે બનાવો રેસ્ટોરન્ટ-સ્ટાઈલ ક્રીમી કાજુ મશરૂમ કરી (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 5:30 PM IST

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હૈદરાબાદ: મોનસૂનમાં ગરમા-ગરમ સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું મન થાય તે સ્વાભાવિક છે. શાકાહારીઓ માટે વિટામિન D નો શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત ગણાતા મશરૂમથી બનતી રેસ્ટોરન્ટ-સ્ટાઈલ ક્રીમી કાજુ મશરૂમ મસાલા કરી એક જ વાર ખાશો તો તેનો સ્વાદ ભૂલી નહીં શકો. શહેરોમાં વિટામિન D ની ઉણપ સામાન્ય છે, ત્યારે આ સ્વાદિષ્ટ કરી સ્વાસ્થ્ય અને સ્વાદ બંનેનો તાલમેલ સાધે છે. તેને બનાવવી પણ ખૂબ જ સરળ છે.

સામગ્રી (ગ્રેવી માટે)

  • ટમેટા - 3
  • આદુ - નાનો ટુકડો
  • કાજુ - 5-6
  • લીલા મરચા - 3
  • લસણની કળી - 4
  • એલચી - 2
  • સૂકા લાલ મરચા - 2
  • કાળા મરી - ½ નાનો ચમચો
  • દહીં - ¼ કપ

સામગ્રી (કરી માટે)

  • મશરૂમ - ¼ કિલો
  • તેલ - ¼ કપ
  • કાજુ - 10-12
  • પ્યાજના ટુકડા - ½ કપ
  • જીરું - ½ નાનો ચમચો
  • લાલ મરચું પાઉડર - 2 નાના ચમચા
  • ગરમ મસાલો - ½ નાનો ચમચો
  • ધાણા પાઉડર - ½ નાનો ચમચો
  • મીઠું - સ્વાદ મુજબ
  • ઘી - 1 નાનો ચમચો
  • લીંબુનો રસ - ½ નાનો ચમચો
  • લીલો ધાણા - 1 ઝૂડી

બનાવવાની રીત

  • સૌપ્રથમ એક મિક્સર જાર લો. તેમાં ટમેટાના ટુકડા, 5-6 કાજુ, આદુ, લીલા મરચા, એલચી, સૂકા લાલ મરચા, કાળા મરી અને દહીં નાખો. પછી આ બધાને વાટીને એક સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવી લો. પેસ્ટ જેટલી સ્મૂધ હશે તેટલી ગ્રેવી ક્રીમી અને સ્વાદિષ્ટ બનશે.
  • હવે ગેસ પર એક પેન મૂકો અને તેમાં બે ચમચા તેલ ગરમ કરો. તેલ ગરમ થાય એટલે બાકીના કાજુ નાખો અને હળવા સોનેરી થાય ત્યાં સુધી તળો. પછી તેને એક પ્લેટમાં કાઢીને અલગ રાખી દો.
  • તે જ તેલમાં સાફ કરેલા અને પાણીમાંથી કાઢેલા મશરૂમ નાખો અને મધ્યમ આંચ પર બે થી ત્રણ મિનિટ સુધી શેકો. આ રીતે શેકવાથી મશરૂમમાં રહેલું પાણી સુકાઈ જાય છે. ત્યારબાદ તેને અલગ રાખી દો.
  • હવે તે જ પેનમાં બાકીનું તેલ નાખો. ગરમ થાય એટલે જીરું નાખો. જીરું તતડે એટલે બારીક સમારેલું પ્યાજ નાખો અને હળવું સોનેરી થાય ત્યાં સુધી શેકો.
  • ત્યારબાદ લાલ મરચું પાઉડર, મીઠું, ધાણા પાઉડર અને ગરમ મસાલો નાખો અને એક-બે મિનિટ સુધી હલાવતા રહીને શેકો.
  • પછી અગાઉ તૈયાર કરેલ ટમેટાની પેસ્ટ નાખો અને સારી રીતે મિક્સ કરો. મધ્યમ આંચ પર આ મિશ્રણને ત્યાં સુધી પકાવો જ્યાં સુધી તેલ અલગ ન થાય. આનાથી ગ્રેવીનો રંગ, સ્વાદ અને ઘટ્ટપણું ખૂબ સારું થાય છે.
  • હવે ગ્રેવીમાં તળેલા મશરૂમ અને કાજુ નાખો અને બરાબર મિક્સ કરો. જો જરૂર હોય તો તમારી પસંદ મુજબ ઘટ્ટપણું સેટ કરવા માટે થોડું ગરમ પાણી નાખો.
  • તેને વધુ બે-ત્રણ મિનિટ પકાવો, પછી એક ચમચો ઘી નાખીને મિક્સ કરો અને ગેસ બંધ કરી દો. કરી થોડી ઠંડી થાય એટલે તેમાં થોડો લીંબુનો રસ નિચોવી દો. છેલ્લે સમારેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરો અને તમારી સ્વાદિષ્ટ કાજુ-મશરૂમ ગ્રેવી તૈયાર છે.

આમાં રેસ્ટોરન્ટ જેવી શાનદાર ખુશ્બુ આવે છે અને તે રોટલી, ચપાતી કે સાદા ભાત સાથે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. આ રેસિપીને જરૂરથી અજમાવો.

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