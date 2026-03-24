આ છે દુનિયાની સૌથી સુરક્ષિત 10 એરલાઈન્સ, જુઓ લિસ્ટમાં ભારતીય એરલાઈન્સ ક્યા?

એવિએશન રેટિંગ માટે અગ્રણી વેબસાઇટ AirlineRatings.com એ 2026 માટે વિશ્વની સૌથી સુરક્ષિત એરલાઇન્સની વાર્ષિક યાદી બહાર પાડી છે

એવિએશન રેટિંગ માટે અગ્રણી વેબસાઇટ AirlineRatings.com એ 2026 માટે વિશ્વની સૌથી સુરક્ષિત એરલાઇન્સની વાર્ષિક યાદી બહાર પાડી છે
એવિએશન રેટિંગ માટે અગ્રણી વેબસાઇટ AirlineRatings.com એ 2026 માટે વિશ્વની સૌથી સુરક્ષિત એરલાઇન્સની વાર્ષિક યાદી બહાર પાડી છે (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 5:18 PM IST

12 જૂન, 2025 ના રોજ અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર એર ઈન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટના (ફ્લાઇટ AI 171) બાદ, વિશ્વભરનું ધ્યાન એવિએશન સિક્યોરિટી તરફ ગયું છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં, એવિએશન રેટિંગ માટે અગ્રણી વેબસાઇટ AirlineRatings.com એ 2026 માટે વિશ્વની સૌથી સુરક્ષિત એરલાઇન્સની વાર્ષિક યાદી બહાર પાડી છે. આ યાદી ઓછી કિંમત, હાઇબ્રિડ અને પૂર્ણ-સેવા શ્રેણીઓમાં ટોચની એરલાઇન્સને ક્રમ આપે છે.

નોંધનીય છે કે, આ એરલાઇન્સની પસંદગી પ્લેટફોર્મની અંદર એક વિશિષ્ટ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવે છે. મુસાફરોના મંતવ્યો પર આધાર રાખવાને બદલે, આ ટીમ ઓનબોર્ડ સુવિધાઓ અને એકંદર મુસાફરોના અનુભવ સંબંધિત પરિમાણોના આધારે એરલાઇન્સનું મૂલ્યાંકન કરે છે. પરિણામે, આ વર્ષના રેન્કિંગમાં, ETIHAD એરવેઝે પ્રથમ વખત ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. AIR Newzealandને પાછળ છોડીને, તેણે આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં સર્વોચ્ચ સ્થાન મેળવ્યું છે. એતિહાદે તેના આધુનિક કાફલા, ઉત્તમ કોકપીટ સલામતી ધોરણો અને ખૂબ ઓછા અકસ્માતોના રેકોર્ડને કારણે આ સિદ્ધિ મેળવી છે.

આને ધ્યાનમાં રાખીને, ચાલો આ રિપોર્ટમાં શોધી કાઢીએ કે 2026 ની ટોચની 10 સલામત એરલાઇન્સની યાદીમાં અન્ય કઈ એરલાઇન્સે સ્થાન મેળવ્યું છે, અને આ રેન્કિંગમાં ભારતીય એરલાઇન્સનું સ્થાન ક્યાં છે...

2026ની 10 સૌથી સુરક્ષિત એરલાઈન્સ

  • એતિહાદ એરવેઝ
  • કૈથે પેસેફિક
  • ક્વાન્ટાસ
  • કતર એરવેઝ
  • એમિરેટ્સ
  • એર ન્યૂઝિલેન્ડ
  • સિંગાપોર એરલાઈન્સ
  • EVA એર
  • વર્જિન ઑસ્ટ્રેલિયા
  • કોરિયન એર

ભારતીય એરલાઇન્સ રેન્કિંગમાં ક્યાં?

AirlineRatings.com દ્વારા 2026 માટે બહાર પાડવામાં આવેલી યાદીમાં કોઈપણ ભારતીય એરલાઇન સ્થાન મેળવી શકી નથી. આનો અર્થ એ થાય કે સલામતીની દ્રષ્ટિએ, ભારતની એરલાઇન્સ હજુ પણ વિશ્વના ટોચના ક્રમાંકિત કેરિયર્સથી પાછળ છે. AirlineRatings.com ના CEO શેરોન પીટરસનના જણાવ્યા અનુસાર, એરલાઇન્સને ઘણા મુખ્ય માપદંડોના આધારે ક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો. આમાં ફ્લાઇટ્સની કુલ સંખ્યા, વિમાન કાફલાની સરેરાશ ઉંમર, સલામતી સંબંધિત ઘટનાઓ, પાઇલટ તાલીમ ધોરણો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સલામતી ઓડિટના પરિણામોનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, આ વર્ષના રેન્કિંગમાં ટર્બ્યુલન્સ ઘટાડા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે તેને ફ્લાઇટ દરમિયાન થતી ઇજાઓનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે.

દેશ અને દુનિયામાં વિમાન દુર્ઘનટાઓમાં વધારો

2025નું વર્ષ વૈશ્વિક સ્તરે ઉડ્ડયન અકસ્માતોના વર્ષ તરીકે યાદ કરવામાં આવશે. ભારતથી લઈને અમેરિકા અને યુરોપ સુધી, વર્ષભરમાં અનેક જીવલેણ વિમાન દુર્ઘટનાઓ બની. આ વલણને ચાલુ રાખતા, 2026નું વર્ષ પણ આવી દુર્ઘટનાઓથી અછૂતું રહ્યું નથી; 2026ના પહેલા ત્રણ મહિનામાં, ભારતમાંથી ત્રણ વિમાન દુર્ઘટનાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે, જ્યારે વિશ્વભરમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ પાંચ અકસ્માતો થયા છે. દરમિયાન, સોમવારે દક્ષિણ અમેરિકન રાષ્ટ્ર કોલંબિયામાં એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, જ્યાં એક લશ્કરી વિમાન ક્રેશ થયું હતું. અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 66 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. ડઝનબંધ અન્ય ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે; દુર્ઘટના સમયે, વિમાનમાં 128 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી મોટાભાગના સૈનિકો હતા.

TAGGED:

SAFEST AIRLINES IN WORLD
SAFEST AIRLINES
ETIHAD AIRWAYS
INDIAN AIRLINES
SAFEST AIRLINES

સંપાદકની પસંદ

