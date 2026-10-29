Desk Job કરતા કર્મચારીઓએ આ 5 વાતોનું જરૂરથી કરવું પાલન, દર 30થી 60 મિનિટે...
કલાકો સુધી કામ કરવું કે રાતના 2 વાગ્યા સુધી સ્માર્ટફોન પર સ્ક્રૉલ કરતા રહેવું તમારા બ્લડ પ્રેશર અને બ્લડ શુગર લેવલને વધારી શકે છે...
Published : October 29, 2026 at 3:23 PM IST
ભારતના મુખ્ય શહેરોમાં આઈટી (IT), ફાર્માસ્યુટિકલ, હેલ્થકેર અને સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રોનો ઝડપી વિકાસ દેશના અર્થતંત્રને અને તેના યુવાનોના ભવિષ્યને એક નવી દિશા આપી રહ્યો છે. યુવાનોનું શહેરો તરફનું આ સ્થળાંતર માત્ર તેમની વ્યક્તિગત આકાંક્ષાઓને જ પાંખો નથી આપતું, પરંતુ તે ભારતીય શહેરી અર્થતંત્રને એક વૈશ્વિક કેન્દ્રમાં પણ પરિવર્તિત કરી રહ્યું છે. જોકે, તબીબો એક કઠોર વાસ્તવિકતા તરફ ધ્યાન દોરે છે, જેનો તેઓ હોસ્પિટલોના ઓપીડી (OPD) વિભાગોમાં દરરોજ સામનો કરે છે, કે આધુનિક કાર્યસ્થળો અને વર્તમાન જીવનશૈલીને કારણે ઉદ્ભવતું તીવ્ર માનસિક તણાવ યુવાનોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર કરી રહ્યું છે.
તેમનું કહેવું છે કે, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા, ફેટી લિવર, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, ઊંઘને લગતી સમસ્યાઓ અને હૃદયરોગ જેવી સ્થિતિઓ રાતોરાત વિકસતી નથી, અને તેને રાતોરાત મટાડી પણ શકાતી નથી. આવી સમસ્યાઓ શરીરમાં ધીમે ધીમે, સામાન્ય રીતે 5 થી 10 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ઉદ્ભવે છે. લાંબા સમય સુધી એક જ સ્થિતિમાં બેસી રહેવું, ખાવા-પીવાની અનિયમિત આદતો, શારીરિક કસરતનો અભાવ, વધુ પડતો માનસિક તણાવ અને 5-6 કલાકની પૂરતી ઊંઘ પણ ન લેવી, આવી આદતો આ સમસ્યાઓના વિકાસને નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બનાવે છે.
જોકે, આ પરિસ્થિતિને પહોંચીવળવા માટે તમારે તમારી જીવનશૈલીમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવાની જરૂર નથી. કામના સ્થળે અને ઘરે લેવામાં આવતી નાની-નાની સાવચેતીઓ તમારા સ્વાસ્થ્યને સુધારવામાં ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. જો તમે પણ 8 કલાકની શિફ્ટમાં કામ કરતા હોવ અને તમારો મોટાભાગનો સમય ડેસ્ક પર બેસીને વિતાવતા હોવ, તો આ માહિતી તમારા માટે છે...
ડેસ્ક જૉબ કરનારા કર્મચારીઓએ આ 5 વાતોનું પાલન કરવું જોઈએ
દર 30થી 60 મિનિટે તમારી બેઠક પરથી ઊભા થવાની ટેવ પાડો
ડેસ્ક જોબ હોવાનો અર્થ એ નથી કે, તમારે સતત ૮ કલાક સુધી ખુરશી પર બેસી રહેવું જોઈએ. દર ૩૦થી ૬૦ મિનિટે ઊભા થાઓ, થોડું ચાલો અથવા શરીરને સ્ટ્રેચિંગ કરો. ફોન પર વાત કરતી વખતે ચાલો. લિફ્ટને બદલે સીડીઓનો ઉપયોગ કરો. દરરોજ ઓછામાં ઓછી 30થી 45 મિનિટ સુધી કોઈને કોઈ શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરવાનું રાખો.
તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો
બહારનું ભોજન ખૂબ સ્વાદિષ્ટ હોઈ શકે છે, પરંતુ બિરયાની, તળેલા પદાર્થો, ગળ્યા પીણાં અથવા વેન્ડિંગ મશીનમાંથી મળતા બિસ્કિટ જેવી વસ્તુઓનું રોજિંદું સેવન વજનમાં ઝડપી વધારો કરી શકે છે. તેથી, ઘરે બનાવેલા ભોજનને તમારા રોજિંદા આહારનો ભાગ બનાવો. તમારી થાળીનો અડધો ભાગ શાકભાજી અને પાંદડાવાળા લીલા શાકભાજીથી ભરો. પ્રોટીનના સ્ત્રોત તરીકે કઠોળ, ઈંડા, ચિકન અથવા માછલીનો સમાવેશ કરો. અનાજ (અનપોલિશ્ડ ગ્રેઈન્સ), બ્રાઉન રાઈસ અને ઓટ્સમાંથી ફાઈબર મળે છે. આ ઉપરાંત, તમારી પાસે હંમેશા પાણીની બોટલ, શેકેલા નાસ્તા, ફળો અથવા સૂકો મેવો (નટ્સ) રાખવા પણ હિતાવહ છે.
ઊંઘની અવગણના કરશો નહીં
ઊંઘ એ કોઈ વિલાસિતા બાબત નથી, પરંતુ શરીર માટે એક આવશ્યક પ્રક્રિયા છે. દરેક વ્યક્તિએ દિવસમાં 7થી 9 કલાકની ઊંઘ લેવી જોઈએ. ચોવીસે કલાક કામ કરવું અથવા રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી સ્માર્ટફોન પર સ્ક્રોલ કરતા રહેવું, આવી આદતો તમારું બ્લડ પ્રેશર અને બ્લડ સુગરનું સ્તર વધારી શકે છે, તેમજ તમારી માનસિક શાંતિને પણ ડહોળી શકે છે.
સ્વાસ્થ્યના સંકેતો પ્રત્યે સજાગ રહો
ભલે તમારું શરીર બહારથી સંપૂર્ણ સ્વસ્થ જણાતું હોય, તો પણ તમને અંદરથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર (ઉચ્ચ રક્તચાપ) કે ડાયાબિટીસ જેવી સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે. તમારી ઉંમર અને પરિવારના તબીબી ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારે બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ સુગર, કોલેસ્ટ્રોલ અને વજનની નિયમિત તપાસ કરાવવી જોઈએ.
માનસિક સ્વાસ્થ્યને ગંભીરતાથી લો
અતિશય તણાવ, નાની-નાની બાબતો પર વારંવાર ચીડિયાપણું, હતાશા (ડિપ્રેશન) કે ઊંઘનો અભાવ જેવી સમસ્યાઓને માત્ર 'કોર્પોરેટ જીવનનો અનિવાર્ય ભાગ' ગણીને અવગણશો નહીં. જ્યારે જરૂર જણાય ત્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતની મદદ લેવી એ એક જવાબદારીભર્યું પગલું છે, નબળાઈની નિશાની નથી.
ઓફિસના માલિકોએ તેમના કર્મચારીઓ માટે શું કરવું જોઈએ?
જો તપાસ દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિને હાઈ બ્લડ પ્રેશર (ઉચ્ચ રક્તચાપ) કે ડાયાબિટીસ હોવાનું જણાય, તો તેમને ડૉક્ટરની સલાહ લેવા માટે જણાવવું જોઈએ.
ઓફિસમાં કર્મચારીઓની અવરજવર માટે પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ અને સીડીઓ સુધી પહોંચવું પણ સરળ હોવું જોઈએ. ખુરશીઓ અને ડેસ્ક આરામદાયક હોવા જોઈએ.
કેન્ટીનમાં સ્વાસ્થ્યપ્રદ ખોરાકના વિકલ્પો ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. મેંદો, ખાંડયુક્ત પીણાં અને જંક ફૂડના સેવનને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં.
સ્પષ્ટ શિફ્ટ શેડ્યૂલ અને સંતુલિત કાર્યભાર હોવાથી કર્મચારીઓને પૂરતી ઊંઘ મેળવવામાં મદદ મળશે અને તેમનો તણાવ ઘટશે.
ઓફિસના કલ્ચરમાં પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થકેરને સામેલ કરવું જોઈએ. જે કર્મચારીઓ હેલ્થ ચેક-અપ કે તબીબી કારણોસર રજા લે છે, તેમને કામ પ્રત્યે ઓછા સમર્પિત ન માનવા જોઈએ.
વર્ષમાં એકવાર સ્વાસ્થ્ય શિબિરનું આયોજન કરવું પૂરતું નથી. સંસ્થાઓએ પોતાના કર્મચારીઓના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સક્રિય અભિગમ અપનાવવો જોઈએ.
સાવધાની રાખવી સૌથી સારુ રોકાણ છે
આ સમાચારનો ઉદ્દેશ્ય કોર્પોરેટ કચેરીઓને હોસ્પિટલોમાં ફેરવવાનો કે કર્મચારીઓના મનમાં બીમારીનો ડર પેદા કરવાનો નથી. તેના બદલે, લક્ષ્ય એ છે કે સ્વસ્થ જીવનશૈલીને અપનાવવી એ સૌથી સરળ વિકલ્પ બની રહે. દરેક વ્યક્તિએ નિયમિત કસરત કરવી, સંતુલિત આહાર લેવો, પૂરતી ઊંઘ લેવી, સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવો, તમાકુના પ્રોડક્ટ્સથી દૂર રહેવું, મર્યાદિત માત્રામાં આલ્કોહોલનું સેવન કરવું, રસીકરણ અંગે અપડેટ રહેવું અને નિયમિત સ્વાસ્થ્ય તપાસ કરાવવી જેવી આદતો કેળવવી જોઈએ.
અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. આ સૂચનોનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હિતાવહ છે.
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