કેટલા દિવસ પછી ફેંકી દેવા જોઈએ જૂના અન્ડરગાર્મેન્ટ્સ? જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો
ગંદા અથવા ધોયા વગરના અન્ડરગાર્મેન્ટ્સ પહેરવાથી શરીરના સંવેદનશીલ ભાગોમાં ગંભીર ચેપ અને રોગો થઈ શકે છે.
Published : October 19, 2026 at 4:40 PM IST
તમારા કપડા ભલે કેટલા પણ સારા કેમ ન હોય, જો તમારા અન્ડરગારમેન્ટ્સ આરામદાયક નથી, તો તેનો કોઈ ફાયદો નથી. ઘણાબધા લોકો પોતાના બહારના કપડાની તુલનામાં અંડરગારમેન્ટ્સની સાફ-સફાઈ પર એટલું ધ્યાન નથી આપતા, ઘણીવાર તેઓ તેનું ધ્યાન નથી રાખી શકતા. સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ બિલ્કુલ પણ ઠીક નથી. ગંદા અંડરગારમેન્ટ્સને બીજાવાર પહેરવા કે તેને સરખી રીતે ન ધોવાથી ઘણા પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, જેમ કે સ્કિન ઈન્ફેક્શન, UTI અને ફંગલ ઈન્ફેક્શન વગેરે.
ગંદા અથવા ધોયા વગરના અન્ડરગાર્મેન્ટ્સ પહેરવાથી શરીરના સંવેદનશીલ ભાગોમાં ગંભીર ચેપ અને રોગો થઈ શકે છે. અન્ડરગાર્મેન્ટ્સ તમારી ત્વચા અને પ્રાઈવેટ પાર્ટના સીધા સંપર્કમાં હોવાથી તેમની સ્વચ્છતા પર ખાસ ધ્યાન આપવું ખૂબ જ જરૂરી છે.
રાખવા જેવી સાવધાનીઓ
- અંડરવિયરને એક દિવસથી વધારે ન પહેરવો જોઈએ. હમેશા સાફ અને ધોયેલા અંડરવિયર પહેરો. જેનાથી તે સાફ-સુથરો રહે છે અને વધારે સમય સુધી ચાલે છે.
- તેને ગરમ પાણીમાં ન ધોવો, કારણ કે તેનાથી ઈલાસ્ટિકના રેશા ખરાબ થઈ જાય છે, કપડાનો આકાર બગડી જાય છે અને તેમાં વધારે છેદ થઈ શકે છે.
- ધોવા માટે હળવા ડિટર્જેન્ટનો ઉપયોગ કરો. હેવી ડિટર્જેન્ટ ત્વચાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
- કપડાંની પસંદગી પણ મહત્વની છે. સુતરાઉ કાપડ પરસેવાને શોષી લે છે અને તેનાથી કોઈ અગવડતા કે બળતરા થતી નથી. જો કાપડ સિન્થેટિક હોય, તો ખાતરી કરો કે તે સારી ગુણવત્તાનું છે.
- ખૂબ ટાઈટ અન્ડરવેર પહેરવાનું ટાળો. આનાથી સમગ્ર દિવસ દરમિયાન માત્ર અગવડતા જ નથી આવતી, પરંતુ જનનાંગો (ઇન્ટરટ્રિગો) ની આસપાસ સોજો અથવા બળતરા પણ થઈ શકે છે.
- કેટલાક લોકો વર્ષો સુધી એક જ અન્ડરવેર પહેરે છે. તમારા અન્ડરવેર ઓછામાં ઓછા દર છ મહિનાથી એક વર્ષમાં બદલવું જોઈએ.
- બાળકો માટે સોફ્ટ ફેબ્રિકના બનેલા અન્ડરવેર પસંદ કરો. ઈલાસ્ટિક બેન્ડવાળા અન્ડરવેર ટાળો, કારણ કે ઈલાસ્ટિકથી કમરની આસપાસ ફોલ્લીઓનું કારણ બની શકે છે.
- અંડરવિયરને અન્ય કપડાથી અલગ રાખીને ધોવા જોઈએ. જો તમે વૉશિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, તો તેને એક જાળીદાર લૉન્ડ્રી બેગમાં રાખીને ધોવા સૌથી સારા રહે છે.
- અંડરવિયરને કોઈ સુકી અને હવાદાર જગ્યા પર રાખો.
- રાત્રે સુતી વખતે ઢીલા-ઢીલા કપડા પહેરો. જ્યાં સુધી બની શકે, વગર અંડરવિયરે સુવાથી હવાનો સંચાર સારો થાય છે.
ધ્યાન આપવા જેવી વાત
અંડરવિયરનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ, ધોલાઈ અને સુકવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખવાથી ફંગલ ઈન્ફેક્શન, ઈન્ટરટ્રિગો, ફૉલિકલિટિસ, કેન્ડિડિઆસિસ, બેક્ટીરિયા થવા, દુર્ઘંધ અને ત્વચામાં બળતરા જેવી સમસ્યાઓને ઓછી કરવામા મદદ મળી શકે છે. વધારે પરસેવો આવવો, કસરત કરવી કે વરસાદમાં પલળી ગયા બાદ, તમારે તરત પોતાના અંડરવિયર બદલી લેવા જોઈએ. ગરમ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ ઈન્ફેક્શન માટે અનુકૂળ હોય છે.
ડર્માટોફાઇટ્સ (જે આ ચેપ માટે જવાબદાર ફૂગ છે) અન્ડરવેર, ટુવાલ અને બેડશીટ્સ દ્વારા ફેલાય છે. તેથી, આ વસ્તુઓ અન્ય લોકો સાથે શેર કરશો નહીં. જો તમે સ્વચ્છતાનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખો છો, તેમ છતાં તમારી ત્વચા પર લાલાશ, પપડી, ખંજવાળ અથવા દુર્ગંધ જેવી સમસ્યાઓ થાય છે, તો તમારે ડર્મેટોલૉજિસ્ટનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
અસ્વીકરણ: અહીં આપવામાં આવેલી આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. આ સૂચનોને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.
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