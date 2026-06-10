ETV Bharat / lifestyle

મેનોપોઝ પછી મહિલાઓમાં વજન કેમ વધે છે?, જાણો મુખ્ય કારણો અને ઉપાય

મેનોપોઝ દરમિયાન, સ્ત્રીઓ ઘણીવાર ગરમ ચમક અને રાત્રે પરસેવો અનુભવે છે, જે તેમની ગાઢ ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.

મેનોપોઝ પછી મહિલાઓમાં વજન કેમ વધે છે?
મેનોપોઝ પછી મહિલાઓમાં વજન કેમ વધે છે? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મેનોપોઝ (રજોનિવૃત્તિ) મહિલાઓના જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ અને કુદરતી શારીરિક બદલાવ છે, જે સામાન્ય રીતે 45 થી 55 વર્ષની ઉંમર વચ્ચે થાય છે. દુનિયાભરમાં તાજેતરમાં થયેલી મોટી મેડિકલ અને ફિઝિયોલોજિકલ સ્ટડીઝમાં આ દરમિયાન મહિલાઓના વજનમાં અચાનક વધારા વિશે વાત કરવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે, આ ઉંમરની મહિલાઓને પોતાનું વજન જાળવવામાં ઘણી પડકારજનક સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે. આ સ્ટડીઝ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે વજનનો આ વધારો માત્ર ખોટી ખાવાની આદતોને કારણે જ નથી થતો, પરંતુ હોર્મોનલ અસંતુલન અને શરીરમાં અંદરના બદલાવોને કારણે પણ થાય છે.

40 વર્ષથી વધુ ઉંમરની દરેક મહિલાએ સમજવું જરૂરી છે કે તે મેનોપોઝ સાથે જોડાયેલા હોર્મોનલ બદલાવોને ઓળખીને અને પોતાની દૈનિક રૂટિનમાં નાના પરંતુ અસરકારક બદલાવ કરીને કેવી રીતે એક સ્વસ્થ અને ઊર્જાવાન જીવન જીવી શકે છે. આ ખબરમાં જાણો કે મેનોપોઝ દરમિયાન મહિલાઓનું વજન અચાનક કેમ વધે છે અને તેઓ તેને કેવી રીતે મેનેજ કરી શકે છે.

આ કારણોથી વજન વધવા લાગે છે

હોર્મોનમાં બદલાવ

નેશનલ લાઇબ્રેરી ઑફ મેડિસિન અનુસાર, એસ્ટ્રોજન એક હોર્મોન છે જે મહિલાના શરીરને સક્રિય અને સ્વસ્થ રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. જોકે, મેનોપોઝ નજીક આવતા આ હોર્મોનનું ઉત્પન્ન થવું ધીમે ધીમે ઘટી જાય છે. આ અચાનક બદલાવને કારણે શરીરમાં ચરબી બળવાની જગ્યાએ પેટના ભાગમાં સરળતાથી જમા થવા લાગે છે. સાથે જ, હોર્મોનની આ કમીથી ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ થાય છે. પરિણામે, આપણા ખોરાકમાં રહેલી ખાંડ ઊર્જામાં પરિવર્તિત થવાને બદલે સીધી ચરબીમાં બદલાઈને શરીરમાં જમા થાય છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે આ જ કારણ છે કે મહિલાઓ ઘણી કોશિશ કર્યા પછી પણ વજન ઘટાડવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે.

ધીમું મેટાબોલિઝમ

ઉંમર સાથે શરીરની મસલ્સનો આકાર કુદરતી રીતે ઘટે છે. મસલ ફાઇબર એ એવા તત્વો છે જેમાં આરામની સ્થિતિમાં પણ કેલરી બર્ન કરવાની સૌથી વધુ ક્ષમતા હોય છે. મેનોપોઝ દરમિયાન મસલ્સ માસ ઘટવાથી શરીરનો મેટાબોલિક દર ધીમો પડી જાય છે. તેનો અર્થ એ છે કે પચાસ વર્ષની ઉંમરે શરીરને વીસ કે ત્રીસ વર્ષની ઉંમરમાં જેટલી કેલરીની જરૂર હોય છે તેની માત્ર અડધી જ જરૂર રહે છે. જ્યારે આપણે પહેલાં જેવી જ ખાવાની આદત ચાલુ રાખીએ છીએ, ત્યારે વધારાની કેલરી ખર્ચ થતી નથી અને શરીરનું વજન વધે છે.

નીંદ ન આવવી

મેનોપોઝ દરમિયાન મહિલાઓને ઘણી વખત હોટ ફ્લેશ અને રાત્રે પસીનો આવવો જેવી સમસ્યાઓ થાય છે, જે તેમની ઊંડી ઊંઘ પર અસર કરે છે. મેડિકલ રીતે જો ઊંઘની કમી હોય તો શરીરમાં એવા હોર્મોન્સ વધુ બને છે જે ભૂખ વધારતા હોય છે. આ કારણે ખોટા સમયે ભૂખ લાગી શકે છે, ખાસ કરીને મીઠું અથવા સ્ટાર્ચવાળું ખાવાની ઇચ્છા વધી શકે છે. ઉપરાંત, પૂરતી ઊંઘ ન મળવાથી થાક અનુભવાય છે અને દૈનિક કામો અથવા એક્સરસાઇઝમાં રસ ઘટી જાય છે.

બદલાવથી નિપટવાના સરળ ઉપાયો

શરીરમાં થતા આ બદલાવોને રોકવા અને પહેલાની જેમ સક્રિય રહેવા માટે મહિલાઓએ પોતાની દૈનિક આદતોમાં કેટલાક સરળ બદલાવ કરવાની જરૂર છે.

ખાવાની માત્રા પર ધ્યાન આપો

મેનોપોઝ દરમિયાન કડક ડાયટ અથવા ભૂખ્યા રહેવું શરીરને વધુ થકવી શકે છે. તેના બદલે ખાવાની રીતમાં ફેરફાર કરો (પોર્શન કંટ્રોલ). દૈનિક આહારમાં ભાત જેવી સ્ટાર્ચવાળી વસ્તુઓ ઓછી કરો અને પ્રોટીનથી ભરપૂર અંડા, દાળ અને રેશાદાર શાકભાજી તથા લીલાં શાક વધારે લો. નાની પ્લેટમાં ખાવાથી અજાણતા જ ખોરાકનું નિયંત્રણ થઈ શકે છે.

મસલ્સ મજબૂત કરવા માટે સરળ કસરત કરો

ધીમું થયેલું મેટાબોલિઝમ તેજ કરવા માટે હળવી કસરત જરૂરી છે. દિવસમાં ત્રીસ મિનિટ ઝડપી ચાલવું સારું છે. સાથે જ અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછા બે દિવસ હળવી વેઇટ લિફ્ટિંગ અથવા યોગ કરવાથી મસલ્સ મજબૂત થાય છે. જેમ જેમ મસલ્સ મજબૂત થાય છે તેમ શરીર વધુ કેલરી બર્ન કરે છે અને ધીમે ધીમે વજન ઘટે છે.

શરીરમાં પાણીની કમી અને તરસ

ઘણી વખત આપણે તરસને ભૂખ સમજીને ખાવાનું શરૂ કરીએ છીએ. દિવસભર પૂરતું પાણી પીવાથી આ ખોટી ભૂખને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. પાણી શરીરમાંથી ટોક્સિન દૂર કરવામાં મદદ કરે છે અને પાચન સુધારે છે.

માનસિક શાંતિ અને આરામ

આ સમય દરમિયાન મૂડ સ્વિંગ અને તણાવ ઘટાડવા માટે મનપસંદ ગીતો સાંભળવા અથવા બાગબાની જેવા શોખ અપનાવી શકાય છે. સુતા પહેલાં એક કલાક મોબાઇલ સ્ક્રીન ન જોવાથી ઊંઘ સારી આવે છે.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય માહિતી અને સૂચનો માત્ર તમારી સમજ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી તથા આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહના આધાર પર આપવામાં આવી છે. જોકે, આ સૂચનો અપનાવવા પહેલાં હંમેશા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી સૌથી યોગ્ય છે.)

આ પણ વાંચો...

  1. ગર્ભાવસ્થા કેવી રીતે ઓળખવી? જાણો શરૂઆતના લક્ષણોની સંપૂર્ણ માહિતી
  2. કેળાની છાલ તમારા ચહેરાને ચમકદાર બનાવી શકે છે, જાણો તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

TAGGED:

WOMENS HEALTH
CAUSES OF WEIGHT GAIN
WEIGHT GAIN DURING MENOPAUSE
મેનોપોઝ
WEIGHT GAIN DURING MENOPAUSE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.