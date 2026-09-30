સફરજન ખરીદતા પહેલાં રાખજો આ બાબતોનું ધ્યાન, ક્યારેય નહીં છેતરાવ!
જો તમે બજારમાંથી લાલ અને ચમકદાર સફરજન ખરીદો, પરંતુ ઘરે પહોંચ્યા પછી તે સ્વાદહીન કે ખાટાં જણાય, તો...
Published : September 30, 2026 at 12:13 PM IST
Tips for Selecting the Perfect Apple: જ્યારે આપણે ખૂબ ઉત્સાહથી સુંદર અને ઘાટા લાલ રંગના સફરજન ખરીદીએ છીએ અને ઘરે જઈને તેનો પહેલો જ કોળિયો ભરીએ ત્યારે ખબર પડે છે કે, તે સ્વાદહીન અથવા અતિશય ખાટાં છે, ત્યારે આપણો મૂડ સાવ બગડી જાય છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સફરજનનો આકર્ષક લાલ રંગ એ વાતની ખાતરી આપતો નથી કે તે અંદરથી મીઠાં અને રસદાર જ હશે. બજારમાં વેચાતા સફરજનને ઘણીવાર આકર્ષક દેખાડવા માટે તેના પર મીણ કે વેક્સનું પડ ચડાવવામાં આવે છે; તેનાથી સફરજન ભલે ચમકદાર દેખાય, પરંતુ તેની અંદરની ગુણવત્તા તેના બહારના દેખાવ જેવી હોતી નથી.
ઘણા લોકો માત્ર એ જ સફરજનને પસંદ કરે છે જે બહારથી લાલ અને ચમકદાર દેખાય છે. જોકે, નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, માત્ર રંગના આધારે સફરજનની ગુણવત્તા અને મીઠાશ નક્કી કરવી ભૂલ હોઈ શકે છે. ફળ વેચતા અને જાણકારો જણાવે છે કે, કેટલીક સરળ રીતો અપનાવીને તમે સારી ક્વોલિટીવાળા, મીઠા અને રસીલા સફરજન પસંદ કરી શકો છો.
વજન ચેક કરો
આ એક સરળ રીત છે. જો તમે એક જ સાઈજના બે સફરજન પોતાના હાથમાં પકડો, તો તમે સરળતાથી જણાવી શકો છો કે કયું વધારે વજનવાળુ છે. એક તાજું સફરજન પોતાની સાઈજના હિસાબે થોડું વધારે ભારે લાગે છે. જો તે મોટું દેખાય અને હાથમાં હળવું લાગે, તો તેનો અર્થ છે કે તેની અંદર મૉઈસ્ચર સુકાઈ ગયો છે અને ફળ સુકાવા લાગ્યું છે. એવા સફરજનો ખાવામાં નરમ અને બેસ્વાદ લાગશે. માટે, એ જ સફરજન પસંદ કરો જે આકારથી વધારે ભારે લાગે.
સુંઘીને પસંદ કરવું
એક પાકા, મીઠા સફરજનમાંથી તેની દાંડી પાસેથી જ કુદરતી રીતે મીઠી સુગંધ આવે છે. જો તમે ફળને તમારા નાક પાસે લઈ જાઓ અને કોઈ સુગંધ ન આવે, તો તેને સમય પહેલા જ તોડી લેવામા આવ્યું છે કે પછી લાંબા સમય સુધી રાખવાથી તેનો કુદરતી સ્વાદ ખતમ થઈ ગયો છે. જે સફરજનમાંથી સારી, મીઠી સુગંધ આવે છે, તેના અંદરથી પણ એટલી જ મીઠી અને સ્વાદિષ્ટ હોવાની પૂરી શક્યતા હોય છે.
સફરજનને અડીને જુઓ
ફક્ત લાલ રંગ પર વિશ્વાસ ન કરો. એક જ વૃક્ષ પર લાગેલા ફળોનો રંગ તડકાના સંપર્કમાં આવવાની રીતના આધાર પર બદલાતો રહે છે. માટે, ફળને અંગુઠાથી હળવુ દબાવીને જુઓ. છોતરુ કસાયેલુ અને થોડું કડક અનુભવાવું જોઈએ. જો દબાવવા પર ફળનો કોઈ નાનો ભાગ પણ નરમ લાગે, તો સમજી લો કે અંદરથી ફળ ખરાબ છે.
સફરજનની દાંડી તપાસો
સફરજનની ટોચ પર રહેલી દાંડી તેની તાજગીની નિશાની છે. તાજા સફરજનની દાંડી આછા લીલા રંગની અને મજબૂતીથી જોડાયેલી હોય છે. જો દાંડી સુકાઈ રહી હોય અને ખરી પડવાની તૈયારીમાં હોય, અથવા તેની આસપાસની છાલ કરચલીવાળી અને અંદરની તરફ બેસી ગયેલી જણાતી હોય, તો તે ફળ જૂનું છે. આવા સફરજન તેમનો કુરકુરાપણો અને મીઠાશ ગુમાવી બેસે છે.
આંગળીથી થપથપાવી જુઓ
જેમ તમે તરબૂચ પર ટકોરો મારો છો તેમ સફરજન પર હળવેથી ટકોરો મારો. જો તેમાંથી નક્કર, સ્પષ્ટ અને ઘેરો અવાજ આવે, તો તેનો ગર્ભ તાજો અને રસદાર હોય છે. જો તેમાંથી પોલો અવાજ આવે, જાણે કે કોઈ ખાલી ખોખું હોય, તો સમજવું કે સફરજન અંદરથી સૂકું અને લોચા જેવું થઈ ગયું છે.
ચમકદાર પોલિશ કે ભભકાદાર રંગથી ગેરમાર્ગે દોરાશો નહીં
જો તમને હાથમાં વજનદાર લાગે, કઠણ હોય અને સારી સુગંધ ધરાવતા હોય તેવા સફરજન પસંદ કરશો, તો તમે દરેક વખતે મીઠા, કુરકુરા અને તાજા ફળનો આનંદ માણી શકશો.
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