કિચન સિંક વારંવાર ચોક થઈ જાય છે? અપનાવો આ 5 ઘરેલુ ઉપાય
ગરમ પાણી સિંક સાફ કરવાનો સૌથી સહેલો ઉપાય છે, તેને ત્રણથી ચાર વખત સિંકમાં નાખવાથી પાઇપમાં જામેલી ચીકાશ અને ગંદકી તરત નીકળી જાય છે.
Published : October 4, 2026 at 7:02 PM IST
હૈદરાબાદ: સવારે ઉઠવાથી લઈને રાત્રે સૂવા સુધી કિચનમાં સતત કામ ચાલતું રહે છે. રાતના જમવાની પ્લેટો, પાણીના ગ્લાસ, વાટકા અને બીજી વસ્તુઓ ધોવા માટે સિંક ખૂબ જ જરૂરી છે. જો સિંક સાફ હોય તો વાસણ ધોવા ખૂબ જ સરળ બની જાય છે. સાચી મુશ્કેલી ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે સિંકમાં પાણી ભરાવા લાગે છે અથવા તે ચોક થઈ જાય છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે વાસણોમાંથી નીકળતા ભોજનના નાના નાના ટુકડા અને કચરો સિંકના ડ્રેઇન પાઇપમાં જમા થઈ જાય છે.
શું તમે પણ વારંવાર સિંક ચોક થવાથી પરેશાન છો? તો આ માહિતી તમારા માટે છે. આ કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવીને તમે સિંકમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાને સરળતાથી હલ કરી શકો છો.
1. ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો
સિંકને સાફ કરવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હા, તમે સાચું સાંભળ્યું. ગરમ પાણી સિંકના પાઇપમાં ફસાયેલી ગંદકીને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. આ માટે સૌથી પહેલા એક મોટા વાસણમાં થોડું પાણી ગરમ કરો. પછી ધ્યાનથી પાણીને સિંકમાં નાખો. આ પ્રક્રિયાને ત્રણથી ચાર વખત પુનરાવર્તિત કરવાથી પાઇપમાં જમા થયેલી બધી ગંદકી બહાર નીકળી જશે. આ ઉપરાંત ગરમ પાણી નાખવાથી ચીકાશ પણ ધોવાઈ જશે.
2. બેકિંગ સોડા અને વિનેગર
સિંકમાં પાણી ભરાવાથી રોકવા માટે બેકિંગ સોડા અને વિનેગર ખૂબ જ અસરકારક છે. સૌથી પહેલા એક કપ પાણીમાં અડધો કપ બેકિંગ સોડા અને અડધો કપ વિનેગર મિક્સ કરો. હવે આ મિશ્રણને સિંકમાં નાખો. 15 મિનિટ પછી તેમાં ગરમ પાણી નાખો. સિંકને બે-ત્રણ વાર ગરમ પાણીથી ધુઓ, આનાથી સિંકના પાઇપમાં જમા થયેલો કચરો સરળતાથી સાફ થઈ જશે.
3. પ્લન્જરનો ઉપયોગ કરો
આજકાલ દરેક ઘરમાં પ્લન્જર હોય છે. આ ઘરની એક જરૂરી વસ્તુ તો છે જ, સાથે સાથે સિંકની સફાઈ માટે પણ ખૂબ જ કામ આવે છે. ઘણા લોકો એવું વિચારે છે કે તે માત્ર ટોઇલેટ માટે છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ કિચન સિંકમાંથી કચરો દૂર કરવા માટે પણ કરી શકાય છે. ડ્રેઇનમાં પ્લન્જરનો ઉપયોગ કરવાથી સિંક સાફ થઈ જાય છે અને જમા થયેલી ગંદકી નીકળી જાય છે.
4. વળેલું વાયર હેન્ગર
જામ થઈ ગયેલા સિંકને સાફ કરવા માટે વાયર હેન્ગરનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો સિંક ભોજનના ટુકડા અને બીજી ગંદકીના કારણે જામ થઈ ગયું હોય, તો તેને સાફ કરવા માટે હેન્ગરના હૂક વાળા છેડાનો ઉપયોગ કરો.
5. પેપરમિન્ટ ઓઇલથી દુર્ગંધ દૂર કરો
ક્યારેક સિંકમાં પાણી ભરાઈ જવાથી દુર્ગંધ આવવા લાગે છે. આ દુર્ગંધને દૂર કરવા માટે પેપરમિન્ટ ઓઇલનો ઉપયોગ કરો. સૌથી પહેલા સિંકમાંથી પાણી કાઢી નાખો. પછી એક સ્પ્રે બોટલમાં થોડું પાણી ભરો, તેમાં પેપરમિન્ટ ઓઇલના 10 ટીપાં ઉમેરો અને આ મિશ્રણને સિંકમાં સ્પ્રે કરો. આનાથી દુર્ગંધ જતી રહેશે.
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