શું તમે કરવા ચોથ પહેલીવાર કરી રહ્યા છો? તો જાણો શું કરવું અને શું ન કરવું
કરવા ચોથ 2026 એ બે હૃદય વચ્ચેના મજબૂત બંધનનો ઉત્સવ છે, જે પરસ્પર આદર અને લાંબા આયુષ્યની શુભેચ્છાઓ પર બનેલ છે.
Published : October 23, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 4:07 PM IST
કરવા ચોથનું વ્રત આ વખતે 29 ઓક્ટોબર 2026ને ગુરુવારે ઉજવવામાં આવશે. આ પવિત્ર તહેવાર પરણિત હિન્દુ મહિલાઓ માટે સૌથી મહત્વના તહેવારોમાં એક છે અને પ્રેમ, સમર્પણ તેમજ લગ્નના અતૂટ બંધનનું પ્રતિક છે. મુખ્ય રીતે ઉત્તર પ્રદેશમાં અને અન્ય રાજ્યોમાં કરવા ચોથ ઉજવવામાં આવે છે. જેમાં સૂર્યોદયથી લઇને ચંદ્રોદય સુધી નિર્જળા વ્રત (અન્ન-પાણી વિના ઉપવાસ) કરવામાં આવે છે. આ દરમિયાન મહિલાઓ પોતાના પતિની લાંબી ઉંમર અને સમૃદ્ઘિ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. જો તમે પહેલીવાર કરવા ચોથનું વ્રત કરી રહ્યા છો તો એ જાણવું જરુરી છે કે તમારે આ દરિમાયન શું કરવું જોઇએ અને કઇ વસ્તુઓથી બચવું જોઇએ, જેથી તમારા વ્રતને આધ્યાત્મિક રીતે સંતોષજનક અને આરામદાયક બનાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
કરવા ચોથ 2026 પર શું કરવું
'સરગી'થી દિવસની શરુઆત કરો: દિવસની શરુઆત સૂર્યોદય પહેલા 'સરગી' સાથે થાય છે. આ એક વિશેષ ભોજન છે જેને સાસુ બહુ પ્રેમથી તૈયાર કરે છે. તેમાં સામાન્ય રીતે ફળ, મિઠાઇઓ અને સૂકા મેવા (ડ્રાય ફ્રુટ્સ) સામેલ હોય છે. સરગી ખાવાથી તમને સમગ્ર દિવસના વ્રત દરમિયાન શરીરમાં ઉર્જા જાળવી રાખવામાં મદદ મળે છે.
પારંપરિક કપડા પહેરો: કરવા ચોથ પર પંરપારગત કપડા પહેરવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. મોટાભાગની મહિલાઓ લાલ, મરુન કે ગુલાબી રંગના કપડા પસંદ કરે છે. આ રંગોને પ્રેમ અને સમૃદ્ઘિના પ્રતિક માનવામાં આવે છે. પોતાના લુકને સિંદુર, ચુડીયો, ઘરેણા અને મહેંદી સાથે પૂર્ણ કરે છે, આ બધી વસ્તુઓને વૈવાહિક સુખ અને સૌભાગ્યના શુભ પ્રતિક માનવામાં આવે છે.
કાળા કે સફેદ રંગના કપડા ન પહેરો: કરવા ચોથ પર કાળા કે સફેદ રંગના કપડા પહેરવાથી દૂર રહેવું જોઇએ કારણ કે પારંપરિક રીતે આ રંગોને અશુભ માનવામાં આવે છે. તેના કરતા લાલ, નારંગી, ગલાબી કે સોનેરી જેવા ચમકદાર અને ઉત્સવના રંગોને પસંદ કરો, જે સકારાત્મકતા અને ખુશીનું પ્રતિક છે.
પોતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો: કરવા ચોથમાં શ્રદ્ઘા મહત્વપૂર્ણ છે પરંતુ સ્વાસ્થ્ય જાળવવું એ પ્રાથમિકતા છે. જો તમને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કોઇ સમસ્યા છે તો કઠોર વ્રત રાખતા પહેલા પોતાના ડોક્ટરની સલાહ જરુર લેવી. જો ડોક્ટર સલાહ આપે તો એક હલકું વ્રત પણ રાખી શકો છો. આખરે સાચી નિષ્ઠા અને આસ્થા જ સૌથી વધુ મહત્વની છે.
બીજા શબ્દોમાં ભગવાન ક્યારેય નથી ઇચ્છતા કે આપણે શરીરને તકલીફ આપીને કે બીમાર પડીને તેમની પૂજા કરીએ. સનાતન ધર્મમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्, જેનો અર્થ છે કે કોઇપણ ધાર્મિક કામ કરવા માટે એક સ્વસ્થ શરીર સૌથી જરુરી છે. જો કોઇ વ્યક્તિ બીમાર છે, ગર્ભવતી છે અથવા તો કોઇ મેડિકલ કંડીશન (જેવી કે ડાયાબિટિસ, હાઇ બ્લડ પ્રેશર) છે તો સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ગાઇડલાઇન્સનું પાલન કરવું એ પણ પોતાની રીતે એક પૂજા જ છે.
કરવા ચોથ શું છે?
કરવા ચોથ માત્ર એક વ્રત નથી પરંતુ પ્રેમ અને સમર્પણની સાચી અભિવ્યક્તિ છે. હાથમાં મહેંદી લગાવી રાત્રે આકાશમાં ચંદ્ર નિકળવાની રાહ જોવી એ હિન્દુ પરણિત પરંપરાઓના મૂળ ભાવને ખૂબ જ સુંદર રીતે દર્શાવે છે. જે લોકો પહેલીવાર આ વ્રત કરી રહ્યા છે તેમના માટે એ સમજવું જરુરી છે કે આ માત્ર એક ઉપવાસ રાખવા સુધી સીમિત નથી. આ આસ્થા, એકબીજા સાથેની લાગણી અને આધ્યાત્મિક શક્તિનું પ્રતિક છે. પછી ભલે આ વ્રતને પારંપરિક રીત-રિવાજો સાથે ઉજવવામાં આવે કે સાચી શ્રદ્ઘા સાથે, કડવા ચોથનો મુખ્ય હેતુ એક જ હોય છે, એક લાંબા, સુખી અને સ્વસ્થ પરણિત જીવન માટે પ્રાર્થના કરવી.
(ડિસ્ક્લેમર: ધર્મ, જ્યોતિષ, વાસ્તુ અને ફેંગ શુઈ જેવા વિષયો પર આધારિત આ લેખ માત્ર વાચકોની જાણકારી માટે છે. આ વિષયોને લગતી કોઈપણ પદ્ધતિઓ અજમાવતા પહેલા નિષ્ણાતની સલાહ લેવી આવશ્યક છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર વાચકોને માહિતી પૂરી પાડવાનો છે; ETV Bharat આ દાવાઓની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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