જાપાનમાં લોકો કાચા ઈંડા ખાઈ શકે છે, પણ ભારતમાં નહીં! કારણ જાણો...

જાપાની ઈંડાની એક્સપાયરી ડેટ સામાન્ય રીતે બે અઠવાડિયા હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે તેને બે અઠવાડિયા સુધી કાચા ખાઈ શકાય છે (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 6:06 PM IST

ઘણા ભારતીય ઘરોમાં, ઈંડા નાસ્તાનો આવશ્યક ભાગ છે. કારણ કે તેમાં પ્રોટીન, હેલ્ધી ફેટ અને લ્યુટીન અને ઝેક્સાન્થિન જેવા એન્ટીઑકિસડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. વધુમાં, તેમાં કોલીન, સેલેનિયમ, ફોલેટ, આયર્ન અને બાયોટિન જેવા મિનરલ્સ, તેમજ B12, A, D, E અને K જેવા વિટામિન હોય છે. જોકે ઘણા લોકો ઈંડા પકાવીને પછી ખાવાનું પસંદ કરે છે પરંતુ કેટલાક ફિટનેસના શોખીનો માને છે કે કાચા ઈંડા ખાવાથી તેના પ્રોટીન અને અન્ય પોષક તત્વો બચેલા રહે છે, જ્યારે તેને ઉકાળવાથી આ પોષક તત્વો ખતમ જાય છે.

ડૉ. અંશુમન કૌશલે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સ્પષ્ટતા કરી કે આવું નથી. તેમણે જણાવ્યું કે, બધા જાણે છે કે કાચા ઈંડા ખાવા ખતરનાક છે. આમ છતાં, મોટાભાગના જીમ જનારા અને ફિટનેસ ફ્રીક કાચા ઈંડા ખાય છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, કાચા ઈંડા વધુ પ્રોટીન આપે છે તે ખ્યાલ એક ખોટી માન્યતા છે. કાચા કે અડધા રાંધેલા ઈંડા ખાવાથી 'સૅલ્મોનેલા' બેક્ટેરિયાને કારણે ગંભીર ફૂડ પોઈઝનિંગ, ઝાડા, તાવ અને પેટમાં ખેંચાણનું જોખમ રહેલું છે. તેમ છતાં, જાપાનમાં, લાખો લોકો ગરમ ભાતના વાટકા પર કાચું ઈંડું ફોડે છે અને ખાય છે. આવામાં જાણો, કાચા ઈંડા ખાવાથી જાપાનીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ કેમ નથી થતું? જાપાનીઓ કાચા ઈંડા ખાવાનું સલામત કેમ માને છે?

ડૉ. અંશુમન કૌશલે 1998માં 'જર્નલ ઓફ ન્યુટ્રિશન' માં પ્રકાશિત થયેલા એક પ્રખ્યાત બેલ્જિયન અભ્યાસને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, અભ્યાસ મુજબ, ઈંડાને રાંધવામાં આવે ત્યારે તેમાં રહેલું 91 ટકા પ્રોટીન શોષાય છે. પણ, કાચા ઈંડામાં એબ્સોર્પ્શન માત્ર 51 ટકા હોય છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે કાચા ઈંડામાંથી વધુ પ્રોટીન મેળવવાનો દાવો ઘણીવાર જૂઠો હોય છે, કારણ કે કાચા ઈંડા રાંધેલા ઈંડાની તુલનામાં ઓછું પ્રોટીન શોષે છે. રાંધેલા ઈંડા - ખાસ કરીને નરમ-બાફેલા ઈંડા - વધારે (લગભગ 90 ટકા) પ્રોટીન પચાવે છે જ્યારે કાચા ઈંડા માત્ર 50 થી 51 ટકા જ શોષી શકે છે.

જાપાનમાં કાચા ઈંડા ખાવાનું સલામત કેમ માનવામાં આવે છે?

જાપાનમાં કાચા ઈંડા ખાવાને સંપૂર્ણપણે સલામત માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે સ્થાનિક સંસ્કૃતિનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. 'તામાગો કાકે ગોહાન' તરીકે ઓળખાતી એક પ્રખ્યાત વાનગી - જેમાં ગરમ ​​ભાત પર કાચા ઈંડા અને સોયા સોસ નાખવામાં આવે છે, તે દેશની ખાણી-પીણીના વારસાનો મુખ્ય ભાગ છે. વિદેશીઓ માટે આ આશ્ચર્યજનક હોઈ શકે છે, કારણ કે ઘણા દેશોમાં, કાચા ઈંડામાં જોવા મળતા 'સાલ્મોનેલા' બેક્ટેરિયાને કારણે ફૂડ પોઈઝનિંગનો ભય રહે છે. જો કે, જાપાનીઓ એટલે સુરક્ષિત અનુભવે છે કારણ કે ઈંડાના પ્રોડક્શનથી લઈને પેકેજિંગ સુધી દરેક તબક્કે અત્યંત કડક નિયમો લાગુ કરવામાં આવેલા છે.

જાપાનમાં કાચા ઈંડા ખાવાને સલામત માનવામાં આવે છે કારણ કે ઉત્પાદનથી લઈને ટેબલ સુધી પહોંચવાની સમગ્ર પ્રક્રિયામાં એક કડક નિયંત્રણ પ્રણાલી લાગુ કરવામાં આવે છે. મરઘીઓને રસી આપવી, અત્યાધુનિક સફાઈ મશીનરીનો ઉપયોગ કરીને ઈંડા ધોવા અને ઝડપી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનથી સાલ્મોનેલા બેક્ટોરિયાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઓછું થઈ જાય છે.

  • હેલ્થ પર સખત કન્ટ્રોલ: મરઘીઓને સાલ્મોનેલા સામે રસી આપવામાં આવે છે, જેનાથી ઇંડાની અંદર બેક્ટેરિયાના ફેલાવાની શક્યતા દૂર થાય છે.
  • એડવાન્સ્ડ સેનિટાઇઝેશન પ્રક્રિયા: સંગ્રહ કર્યા પછી, ઇંડાને ગરમ પાણી અને જંતુનાશકોથી સારી રીતે ધોવામાં આવે છે જેથી ગંદકી અને બેક્ટેરિયા દૂર થાય. પછી તેમને સૂકવવામાં આવે છે અને અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશના સંપર્કમાં લાવવામાં આવે છે જેથી બાકી રહેલા કોઈપણ સુક્ષ્મસજીવોનો નાશ થાય. આ પ્રક્રિયા ઇંડાના શેલમાં સાલ્મોનેલાના પ્રવેશનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે.
  • હાઈ-ટેક સ્ક્રીનિંગ: દરેક ઇંડાનું સ્વચાલિત સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરીને કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. સેન્સર્સ નાની તિરાડો અથવા આંતરિક ગડબડ, જેમ કે લોહીના ડાઘને શોધી કાઢે છે. કોઈપણ ઇંડું જે કડક ગુણવત્તાના ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેને સપ્લાય ચેઇનમાંથી તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે છે.
  • ફાર્મ-લેવલ રોગ નિયંત્રણ: સેફ્ટીની શરૂઆત મરઘીઓથી જ થાય છે. જાપાનમાં ફાર્મમાં કડક સ્વચ્છતા ધોરણોનું પાલન કરવામાં આવે છે અને મરઘીઓને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શન સામે રક્ષણ આપવા માટે નિયમિત વેક્સિનેટ કરવામાં છે. કામદારોને પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણને રોકવા માટે કડક સેનિટરી પ્રોટોકોલનું પાલન કરવા માટે તાલીમ આપવામાં આવે છે. પરિણામે, ઇંડાની અંદર આંતરિક બગાડ થવાની સંભાવના અત્યંત ઓછી છે.
  • કાચા વપરાશ માટે ટૂંકી શેલ્ફ લાઇફ: જાપાનમાં, ઇંડાના કાર્ટનની એક્સપાયરી ડેટ પ્રમાણમાં ટૂંકી હોય છે (સામાન્ય રીતે બે અઠવાડિયાની આસપાસ). રસપ્રદ વાત એ છે કે, તે ઈંડાને કાચા ખાવાની ડેડલાઈન જણાવે છે, નહીં કે તેના બગડવાની. આ સમય પૂરો થયા બાદ પણ ઈંડાને ખાવા સુરક્ષિત હોય છે પરંતું પછી તેને ઉકાળીને ખાવામાં આવે છે.
  • સંપૂર્ણ ટ્રેસેબિલિટી: દરેક ઈંડા અથવા પેકેજને તેના મૂળ સુધી શોધી શકાય છે, જેમાં ચોક્કસ ફાર્મ અને ઉત્પાદન તારીખનો સમાવેશ થાય છે. આ પારદર્શિતા જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરે છે અને ઉચ્ચ સલામતી ધોરણો જાળવી રાખે છે, કારણ કે જો કોઈ સમસ્યા ઊભી થાય છે, તો ઉત્પાદકને ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડે છે.

જાપાનમાં, કાચા ઈંડા ખાવા એ નસીબની વાત નથી; તેના બદલે, તે સમગ્ર સપ્લાય ચેઇનમાં સમાવિષ્ટ ઝીણવટભરી કાળજી, કડક નિયંત્રણો, અદ્યતન ટેકનોલોજી અને કડક નિયમોનું પરિણામ છે. સ્વસ્થ મરઘીઓના ઉછેરથી લઈને ઈંડાને જંતુમુક્ત કરવા અને કડક સમાપ્તિ ધોરણો લાગુ કરવા સુધી, દરેક પગલું ગ્રાહક સલામતીનું રક્ષણ કરવા માટે રચાયેલ છે. જાપાનમાં જે અન્યત્ર જોખમી માનવામાં આવે છે તે તેની અત્યંત શિસ્તબદ્ધ ખાદ્ય સુરક્ષા પ્રણાલીને કારણે સલામત બને છે.

