ઉનાળામાં તમારું વીજળીનું બિલ ખૂબ વધારે આવે છે? તો તાત્કાલિક આ પગલાંને અનુસરો

ઉનાળા દરમિયાન દરેક વ્યક્તિને ઊંચા વીજળીના બિલની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. પરંતુ આ ટિપ્સને અનુસરવાથી મદદ મળી શકે છે...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 6:55 PM IST

એપ્રિલ, મે અને જૂન મહિનામાં સૂર્યની ગરમી ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે. પરિણામે, ઘણા લોકો ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળે છે. આવી પરિસ્થિતિઓમાં, વીજળીના બિલમાં વધારો થવો અનિવાર્ય છે. ઉનાળાના મહિનાઓમાં, એર કંડિશનર (એસી), કુલર અને પંખાનો ઉપયોગ વધવાને કારણે વીજળીના બિલમાં વધારો થવો સામાન્ય છે. આનાથી ઘણા લોકોના માસિક બજેટમાં ખલેલ પહોંચે છે, અને તેઓ તેમના બિલ ઘટાડવાના રસ્તાઓ શોધવાનું શરૂ કરે છે. શું તમે પણ તેમાંથી એક છો? ચાલો તમારા વીજળીના બિલને ઘટાડવાની કેટલીક અસરકારક રીતો જાણીએ....

સેટિંગ્સ ગોઠવો

ચાર્જ કર્યા પછી તમારા ઉપકરણને અનપ્લગ કરવું, પાવર-સેવિંગ મોડ ચાલુ કરવો અને LED લાઇટનો ઉપયોગ કરવો - આ નાની આદતો વીજળી બચાવવા અને તમારા ઉપકરણને સુરક્ષિત રાખવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આપણે આ સરળ સાવચેતીઓનું પાલન કરીને વીજળી બચાવી શકીએ છીએ. વધુમાં, નિષ્ણાતો ભાર મૂકે છે કે મોબાઇલ ફોન, ટેલિવિઝન, કમ્પ્યુટર, એર કન્ડીશનર અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોની પાવર-સેવિંગ સેટિંગ્સમાં "પાવર સેવિંગ" વિકલ્પ ચાલુ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી તેમનો પાવર વપરાશ નોંધપાત્ર રીતે ઘટશે.

LED લાઇટ્સ

મોટાભાગના ઘરો પરંપરાગત અગ્નિથી પ્રકાશિત અથવા CFL બલ્બનો ઉપયોગ કરે છે. આના પરિણામે વીજળીનું બિલ વધારે આવે છે. તેથી, નિષ્ણાતો કહે છે કે આ બલ્બ્સને LED લાઇટ્સથી બદલવાથી વીજળીનો વપરાશ 75 થી 80 ટકા ઘટાડી શકાય છે.

જ્યારે તાપમાન 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ હોય

નિષ્ણાતો સીલિંગ ફેન અને એર કંડિશનરનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપે છે. બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી (BEE) એસીનું તાપમાન 24 થી 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રાખવાની ભલામણ કરે છે. તેઓ ફિલ્ટરને દૂર કરવા, તેને પાણીથી કોગળા કરવા, તેને સૂકવવા અને મહિનામાં એક વાર ફરીથી ઇન્સ્ટોલ કરવાની ભલામણ કરે છે. સીલિંગ ફેનનો ઉપયોગ ફક્ત જરૂરિયાત મુજબ જ કરવો જોઈએ.

ઉપકરણોને અનપ્લગ કરવાની ખાતરી કરો

મોબાઇલ ચાર્જર, ટીવી, માઇક્રોવેવ ઓવન અને ગીઝર જેવા ઉપકરણો, જ્યારે પ્લગ ઇન કરેલા હોય ત્યારે, "ફેન્ટમ કરંટ" (અતિશય શક્તિ) ખેંચી શકે છે. તેથી, નિષ્ણાતોના મતે, ઉપયોગ પછી તેમને અનપ્લગ કરવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

સમજદારીપૂર્વક ખરીદો

ઘરગથ્થુ ઉપકરણો (જેમ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન અને એર કન્ડીશનર) ખરીદતી વખતે, નિષ્ણાતો પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓના ઉત્પાદનો પસંદ કરવાની ભલામણ કરે છે. આ ઉત્પાદનો 5-સ્ટાર અથવા તેથી વધુ રેટિંગ ધરાવતા હોવા જોઈએ અને BEE-મંજૂર હોવા જોઈએ. જ્યારે આ ઉત્પાદનો શરૂઆતમાં સામાન્ય, નકલી અથવા નાની કંપનીઓના ઉત્પાદનો કરતા થોડા વધુ ખર્ચાળ હોઈ શકે છે, તેમને પસંદ કરવાથી લાંબા ગાળે ઊર્જા વપરાશ અને માસિક વીજળી બિલમાં નોંધપાત્ર બચત થઈ શકે છે. 5-સ્ટાર અથવા તેથી વધુ રેટિંગ ધરાવતા ઉત્પાદનો ઓછી ઊર્જા વાપરે છે.

કુદરતી પ્રકાશનો ઉપયોગ કરો

નિષ્ણાતોના મતે, સવારે ઘરમાં સૂર્યપ્રકાશ આવવા દેવા માટે બારીઓ અને પડદા ખોલવાથી ઇલેક્ટ્રિક લાઇટ અને પંખાનો ઉપયોગ ઓછો થઈ શકે છે.

આપણે વીજળી કેમ બચાવવી જોઈએ?

નિષ્ણાતોના મતે, કેટલાક ઘરોમાં જાગૃતિના અભાવે, દીવા, પંખા, ટેલિવિઝન, મોબાઇલ ચાર્જર, ગીઝર અને એર કંડિશનર જેવા ઉપકરણો ઘણીવાર લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે. જેના કારણે વીજળીનો બગાડ થાય છે. એવું કહેવાય છે કે તેમના ઉપયોગમાં થોડી સાવધાની રાખવાથી પણ વીજળીના બિલમાં ઓછામાં ઓછા 20 થી 30 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ એક યુનિટ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે 600 થી 700 ગ્રામ કોલસો બાળે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ વાતાવરણમાં મોટી માત્રામાં સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છોડે છે, જે જાહેર આરોગ્ય માટે ખતરો છે. તેઓ માને છે કે વીજળી બચાવીને, દેશ અને તેના નાગરિકો બંનેને આ પ્રદૂષણથી બચાવી શકાય છે.

