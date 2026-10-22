ગર્ભવતી મહિલાઓએ મુસાફરી કરવી જોઈએ કે નહીં? જાણો નિષ્ણાતો શું કહે છે
ઘણી સ્ત્રીઓ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મુસાફરી કરવાનું ટાળે છે, કારણ કે તેમને ડર હોય છે કે તેનાથી તેમના ગર્ભસ્થ બાળકને નુકસાન થઈ શકે છે.
Published : October 22, 2026 at 4:15 PM IST
માતૃત્વ પ્રાપ્ત કરવું એ જીવનના સૌથી સુંદર અને અમૂલ્ય અનુભવોમાંનો એક છે; ઘણી સંસ્કૃતિઓ અને સમાજોમાં, તેને એક વિશેષ આશીર્વાદ માનવામાં આવે છે. આ સફર સ્ત્રીને એવા ઊંડા સ્નેહ, ત્યાગ અને અસીમ પ્રેમનો પરિચય કરાવે છે. જે ક્ષણે કોઈ સ્ત્રીને ખબર પડે છે કે તે ગર્ભવતી છે, તે તરત જ વિવિધ સાવચેતીઓ રાખવાનું શરૂ કરી દે છે.
ઘણી સ્ત્રીઓ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મુસાફરી કરવાનું ટાળે છે (ઈરજન્સીની પરિસ્થિતિઓ સિવાય), કારણ કે તેમને ડર હોય છે કે તેનાથી તેમના ગર્ભસ્થ બાળકને નુકસાન થઈ શકે છે. આ સંદર્ભમાં, ચાલો જાણીએ કે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મુસાફરી કરવી સુરક્ષિત છે કે નહીં? અને જો હોય, તો કઈ સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ.
શું ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મુસાફરી કરી શકાય?
નિષ્ણાતો જણાવે છે કે, ગર્ભાવસ્થા એ કોઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા નથી. જો શારીરિક સ્થિતિ અને સ્વાસ્થ્ય અનુકૂળ હોય, તો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખી શકાય છે. વધુમાં, આ રીતે સક્રિય રહેવાથી સગર્ભા સ્ત્રી વધુ સક્રિય રહી શકે છે. કામ ઉપરાંત, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મુસાફરી પણ કરી શકાય છે, પરંતુ તે પહેલાં તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત, મુસાફરી કરતી સગર્ભા સ્ત્રીઓએ કેટલીક સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ.
ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મુસાફરી કરતી વખતે આ સાવધાનીઓ રાખવી
NHS.UK વેબસાઇટના અનુસાર, સગર્ભા સ્ત્રીઓમાં ઉબકા આવવા અને ઉલટી થવી સામાન્ય બાબત છે. કેટલીક સ્ત્રીઓને આ લક્ષણો માત્ર પ્રથમ ત્રણ મહિના દરમિયાન જ અનુભવાય છે, જ્યારે અન્ય સ્ત્રીઓએ ઘણા મહિનાઓ સુધી તેનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
- મુસાફરી દરમિયાન આવી સમસ્યાઓથી બચવા માટે, વ્યક્તિએ પૌષ્ટિક અને સરળતાથી પચી જાય તેવો ખોરાક થોડી-થોડી માત્રામાં લેવો જોઈએ. પ્રવાસ દરમિયાન હળવો ખોરાક લેવો સૌથી હિતાવહ છે.
- મુસાફરી દરમિયાન હંમેશા તમારા ગર્ભાવસ્થાના રિપોર્ટ્સ, ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને દવાઓ સાથે રાખો. આનાથી કટોકટીના સમયે તમે નજીકની હોસ્પિટલનો તાત્કાલિક સંપર્ક કરી શકશો અને યોગ્ય તબીબી સારવાર મેળવી શકશો.
- મુસાફરી કરતી વખતે હંમેશા તમારી સાથે પાણીની બોટલ રાખો. ક્યારેક નાળિયેર પાણી પીવું એ સારો વિચાર છે; તે શરીરમાં પાણીની અછત (ડિહાઇડ્રેશન) અટકાવવામાં મદદ કરે છે અને તાત્કાલિક ઊર્જા પૂરી પાડે છે.
- મુસાફરી કરતી વખતે ટાઈટ કપડાં પહેરવાને બદલે ઢીલાં અને આરામદાયક કપડાં પહેરવા વધુ સારું છે. આનાથી તમને બેસવામા કોઈ અગવડતા નહીં અનુભવાય.
- સેન્ડલની જગ્યાએ ફ્લેટ ચપ્પલ પહેરવાનું પસંદ કરો
- મુસાફરી દરમિયાન જો તમે શૌચાલયનો ઉપયોગ કરો, તો તમારી સાથે હેન્ડ વોશની એક નાની બોટલ રાખવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી શૌચાલયના દરવાજાને સ્પર્શ કર્યા પછી તમે તમારા હાથ સારી રીતે ધોઈ શકો.
- સમયે-સમયે પોતાના હાથને સેનિટાઈઝ કરવા જરૂરી છે.
- કારથી મુસાફરી કરતી મહિલાઓને સલાહ આપવામા આવે છે કે તેઓ સીટ બેલ્ટ બાંધેલો રાખે, મુસાફરી દરમિયાન કોઈ શાંત જગ્યાએ વાહન રોકવું, થોડીવાર આરામ કરવો અને મુસાફરીનો થાક દૂર કરવા માટે 5 મિનિટ સુધી પગપાળા ચાલો.
તમારે કઈ સમસ્યા સાથે મુસાફરી ન કરવી જોઈએ?
કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પીડિત ગર્ભવતી મહિલાઓને મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપવામા આવે છે. વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે, જે મહિલાઓને પહેલા ગર્ભપાત કે સમય પહેલા પ્રસવ થયો હોય, ગર્ભાશયની કોઈ સમસ્યા, ગર્ભાવસ્થાની શરુઆતી મહિનામાં રક્તસ્રાવ કે અન્ય સમસ્યાઓ, મોડેથી ગર્ભાવસ્થા અને જોડિયા કે ત્રણ બાળકોને જન્મ આપનારી મહિલાઓએ મુસાફરી કરવાથી બચવું જોઈએ.
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