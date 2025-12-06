શું શિયાળામાં સ્વેટર પહેરીને સૂવું જોઈએ? ઠંડીમાં બેડ ટાઈમમાં કેવા પ્રકારના કપડાં પહેરવા જોઈએ? જાણો

ETV Bharat / lifestyle

ઘણા લોકો શિયાળા દરમિયાન ગરમ રહેવા માટે ગરમ કપડાં પહેરે છે. જોકે, જ્યારે ઠંડી વધુ તીવ્ર બને છે, ત્યારે લોકો...

શિયાળામાં રાત્રે સ્વેટર પહેરીને સૂવું યોગ્ય છે?
શિયાળામાં રાત્રે સ્વેટર પહેરીને સૂવું યોગ્ય છે? (GETTY IMAGES)
Published : December 6, 2025 at 3:40 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 3:50 PM IST

શિયાળો શરૂ થઈ ગયો છે. ઠંડીથી બચવા માટે લોકો સ્વેટર અને ઊનના કપડાં પહેરે છે. આ ફક્ત ગરમી જ નહીં, પણ ઠંડા પવનોથી પણ રક્ષણ આપે છે. ઘણા લોકો કડકડતી ઠંડીથી બચવા માટે સૂતી વખતે જાડા ધાબળાનો ઉપયોગ કરે છે. જોકે, કેટલાક લોકોને ધાબળો ઓઢ્યા પછી પણ સ્વેટર અને મોજા પહેરવાની આદત હોય છે. જોકે, ઘણા લોકો મૂંઝવણમાં હોય છે કે રાત્રે ઊનના કપડાં પહેરીને સૂવું યોગ્ય છે કે નહીં. ચાલો આ સમાચારમાં જાણીએ કે રાત્રે સ્વેટર અને મોજા પહેરીને સૂવાથી શરીર પર શું અસર પડે છે.

શું સ્વેટર પહેરીને સૂવું ઠીક છે?

આરોગ્ય નિષ્ણાતોના મતે, ઘણા લોકો હૂંફ અને આરામ માટે સ્વેટર પહેરવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. બહાર જતી વખતે સ્વેટર પહેરવું શ્રેષ્ઠ છે. ઠંડા પવનથી પોતાને બચાવવાનો આ શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે. જોકે, ઘરની અંદર સ્વેટર પહેરવાથી તમને પરસેવો થઈ શકે છે. ગંદા કે જૂના સ્વેટર પહેરવાથી ફોલ્લીઓ અને બળતરા થઈ શકે છે. તે તમારી ઊંઘમાં પણ ખલેલ પહોંચાડી શકે છે. તેથી, નિષ્ણાતો ઢીલા અને આરામદાયક સ્વેટર પહેરવાની ભલામણ કરે છે. ટી-શર્ટ ઉપર સ્વેટર રાખીને સૂવું પણ એક સારો વિકલ્પ છે.

તમારે કેવા પ્રકારના કપડાં પહેરવા જોઈએ?

તમારી ઊંઘની ગુણવત્તા સુધારવા માટે યોગ્ય કપડાં પસંદ કરવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. હંમેશા સુતરાઉ, શણ અથવા મિશ્રિત કાપડ પહેરો. આ કાપડ ભેજ શોષી લે છે અને શરીરમાં હવા આવવા દે છે. ઢીલા કપડાં ઊંઘમાં દખલ કરતા નથી. ઠંડા હવામાનમાં ઢીલા સ્વેટર પહેરવાથી શરીર ગરમ રહે છે, જેનાથી ઊંઘ સારી આવે છે.

શું તમે મોજાં પહેરીને સૂઈ શકો છો?

ઘણા લોકોને શિયાળામાં મોજાં આરામદાયક લાગે છે. જોકે, તેમને યોગ્ય રીતે પહેરવા મહત્વપૂર્ણ છે. ગરમ મોજાં તમારા પગને ઠંડીથી બચાવે છે, જેનાથી રાત્રે સારી ઊંઘ આવે છે. જોકે, ટાઇટ મોજાં રક્ત પરિભ્રમણને પ્રતિબંધિત કરી શકે છે. તેથી, ઢીલા અથવા ખેંચી શકાય તેવા મોજાં પસંદ કરો. દરરોજ સ્વચ્છ મોજાં પહેરો. ગંદા મોજાં તમારા પગની ત્વચાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને વિવિધ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.

આ સાવચેતી રાખો.

  • ઊનના કપડાંમાં રહેલા જાડા રેસા અને નાના છિદ્રો શરીરમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. શિયાળામાં ઊનના કપડાં પહેરીને સૂવાથી અને ધાબળાથી પોતાને ઢાંકવાથી શરીરનું તાપમાન વધી શકે છે. ડાયાબિટીસ કે હૃદય રોગ ધરાવતા લોકો માટે આ વધેલું તાપમાન સારું નથી.
  • નિષ્ણાતો કહે છે કે ત્વચાની એલર્જી ધરાવતા લોકોએ ઊનના કપડાં પહેરવાનું ટાળવું જોઈએ. શુષ્ક ત્વચા ધરાવતા લોકો માટે આ સમસ્યા વધુ ગંભીર છે. તેથી, સૂતા પહેલા હળવા કપડાં પહેરવા અને તમારી ત્વચાને ભેજયુક્ત રાખવી શ્રેષ્ઠ છે.

સારી ઊંઘ માટે કેટલીક ટિપ્સ

  • સૂતા પહેલા તમારા રૂમને સંપૂર્ણપણે અંધારું કરો. અંધારામાં સૂવાથી મેલાટોનિન હોર્મોનનું ઉત્પાદન વધે છે, જે સારી ઊંઘને ​​પ્રોત્સાહન આપે છે.
  • સૂતા પહેલા ટીવી, મોબાઈલ ફોન અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો. આ તમારી ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.
  • સારી ઊંઘ માટે, તમારા શરીરને યોગ્ય ટેકો આપતો ગાદલું અને ઓશીકું પસંદ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
  • સૂતા પહેલા કેફીન અને આલ્કોહોલ ટાળો. બંને ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.
  • સૂતા પહેલા ધ્યાન કે યોગ કરવાથી તણાવ ઓછો થાય છે અને ઊંઘની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે.

(ડિસ્ક્લેમર: આ માહિતી ફક્ત સામાન્ય વાંચનના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને નિષ્ણાતોનો સંપર્ક કરો)

