શું તમે પણ સ્નાન કર્યા પછી તરત AC ચાલુ કરીને બેસો છો? તો થઈ શકે છે આ સમસ્યાઓ
આજે આ અહેવાલમાં વિગતવાર જાણીએ કે નહાયા પછી તરત AC વાળા રૂમમાં કેમ ન જવું જોઈએ...
Published : June 14, 2026 at 4:53 PM IST
ઉનાળામાં વારંવાર નહાવાથી શરીરનું તાપમાન ઘટે છે અને તરત જ ગરમીથી રાહત મળે છે, સાથે જ ત્વચા પરની ગંદકી પણ સાફ થઈ જાય છે. પરંતુ, વારંવાર સાબુનો ઉપયોગ કરવાથી ત્વચાના કુદરતી તેલ નાશ પામે છે, જેના કારણે ત્વચા શુષ્ક બની જાય છે અને ખંજવાળ આવવા લાગે છે. તેમ છતાં, તડકો અને ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે ઘણા લોકોએ વારંવાર નહાવાની આદત પોતાની દૈનિક જીવનશૈલીનો ભાગ બનાવી લીધી છે. તેની સાથે જ નહાવા પહેલાં રૂમમાં AC ચાલુ કરવું અથવા નહાયા પછી તરત જ AC સામે બેસી જવું આજકાલ એક ટ્રેન્ડ બની ગયો છે.
પરંતુ, નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ આદત માનવ શરીર માટે ખૂબ જ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે અને તેની પાછળના ચોંકાવનારા સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત તથ્યોથી ઘણા લોકો અજાણ છે. આજે આ અહેવાલમાં વિગતવાર જાણીએ કે નહાયા પછી તરત ACવાળા રૂમમાં કેમ ન જવું જોઈએ
મુંબઈની સર એચ.એન. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલમાં ડર્મેટોલોજીની સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ડૉ. સોનાલી કોહલી જણાવે છે કે, ઉનાળામાં આપણા શરીરનું તાપમાન સામાન્ય કરતાં થોડું વધારે હોય છે. તેથી જ્યારે આપણે ઠંડા પાણીથી નહાઈએ છીએ ત્યારે શરીરનું તાપમાન અચાનક ઘટી જાય છે. શરીરને આ બદલાવ સાથે અનુકૂળ થવાનો સમય મળે તે પહેલાં જ જો વ્યક્તિ ખૂબ ઠંડા એર-કન્ડીશન્ડ રૂમમાં પહોંચી જાય, તો શરીરની તાપમાન નિયંત્રણ કરવાની ક્ષમતા પર નકારાત્મક અસર પડે છે. તેનો સીધો પ્રભાવ રોગપ્રતિકારક શક્તિ પર પણ પડી શકે છે. આ જ કારણ છે કે ડૉક્ટરો બહુ ઠંડા કે બહુ ગરમ પાણીથી નહાવાની સલાહ આપતા નથી. નહાયા પછી તરત ACવાળા રૂમમાં જવાથી નીચે મુજબની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને ગંભીર એલર્જી
જો તમને પહેલેથી જ શરદી, ખાંસી, અસ્થમા અથવા સાઇનસની એલર્જી હોય, તો નહાયા પછી તરત ACવાળા રૂમમાં બેસવું યોગ્ય નથી. ભીના વાળ અને ભીના શરીર પર પડતી ACની ઠંડી હવા માત્ર શરદી કે ખાંસીને વધારી શકે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ ફેફસાં પર દબાણ પણ વધારી શકે છે અને શ્વાસ લેવામાં ગંભીર મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
આંખો અને ત્વચાની સમસ્યાઓનું જોખમ
એર-કન્ડીશન્ડ રૂમમાં લાંબા સમય સુધી રહેવાના કારણે હવા શુષ્ક બની જાય છે. નહાયા પછી તરત આ સૂકી હવાના સંપર્કમાં આવવાથી આંખોમાં ખંજવાળ, બળતરા અથવા દુ:ખાવો થઈ શકે છે. ઉપરાંત, એક્ઝિમા અને રોઝેસિયા જેવી ત્વચાની સમસ્યાથી પીડાતા લોકોને ત્વચા વધુ સૂકી થવાની અને ચેપ લાગવાનો ખતરો વધી શકે છે.
ડિહાઇડ્રેશન અને ગંભીર માથાનો દુ:ખાવો
નહાતા પહેલાં તડકામાં રહેવાના કારણે શરીર ઘણી વખત થોડું ડિહાઇડ્રેટ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ તરત જ ACવાળા રૂમમાં જવાથી શરીર સૂકી હવાના સંપર્કમાં આવે છે, જે ત્વચામાંથી ભેજ ખેંચી લે છે અને ડિહાઇડ્રેશનને વધુ ગંભીર બનાવી શકે છે. પરિણામે કેટલાક લોકોને અચાનક ભારે માથાનો દુ:ખાવો અને ચક્કર આવવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
નહાયા પછી તરત શું કરવું જોઈએ?
- થોડી વાર રાહ જુઓ: નહાયા પછી તરત એર-કન્ડીશન્ડ રૂમમાં ન બેસો. ઓછામાં ઓછા 10થી 15 મિનિટ સુધી પંખા હેઠળ રહો અને જ્યારે શરીરનું તાપમાન સામાન્ય થઈ જાય, ત્યારબાદ જ AC ચાલુ કરો અથવા ACવાળા રૂમમાં જાઓ.
- ભેજ સંપૂર્ણ સૂકાવા દો: શરીર અને વાળની ભેજ સંપૂર્ણપણે સૂકાઈ જાય ત્યારબાદ જ ઠંડા વાતાવરણમાં બહાર નીકળવું વધુ સુરક્ષિત છે.
- ઠંડું પાણી પીવાનું ટાળો: નહાયા પછી ખૂબ તરસ લાગી હોય તો પણ તરત જ બરફ જેવું ઠંડું પાણી પીવાનું ટાળો. થોડો આરામ કરો અને ત્યારબાદ રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું પાણી પીવો.
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