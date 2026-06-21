આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026: પૂરા શરીરની કસરત માટે દરરોજ ચોક્કસ કરો આ પાંચ સરળ યોગાસન
શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 21 જૂને વિશ્વભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. તેના વિશે વધુ જાણો...
Published : June 21, 2026 at 2:54 PM IST
આજે દુનિયાભરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 2026 ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ 12મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે અને તેની થીમ 'યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ' છે, જે તમામ ઉંમરના લોકો માટે યોગના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે. પ્રાચીન ઋષિ મહર્ષિ પતંજલિને યોગના જનક માનવામાં આવે છે. યોગને લગભગ 26,000 વર્ષ પહેલાં ભારતના સ્વર્ણ યુગની દેન માનવામાં આવે છે. મહર્ષિ પતંજલિએ યોગના 195 સૂત્રો આપ્યા હતા, જેને યોગ ફિલોસોફીનો આધાર માનવામાં આવે છે. પતંજલિ પહેલા અને એકમાત્ર એવા માણસ હતા જેમણે યોગને આસ્થા, અંધવિશ્વાસ અને ધર્મમાંથી બહાર કાઢીને તેને એક સિસ્ટમેટિક સ્વરૂપ આપ્યું.
આજે યોગનો ક્રેઝ ભારતથી આગળ વધીને સમગ્ર દુનિયામાં ફેલાઈ ગયો છે. યોગ કરવાથી શરીર અને મન બંનેનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. દરેક ઉંમરના લોકોએ હવે યોગને પોતાના જીવનનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બનાવી લીધો છે. મોડર્ન મેડિકલ એક્સપર્ટ્સથી લઈને આયુર્વેદના જાણકારો સુધી, બધા જ યોગના ફાયદાઓ વિશે વાત કરે છે અને લોકોને તેને કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. આ અહેવાલમાં યોગના એવા પાંચ ખાસ આસનો વિશે જાણીશું જેનાથી આખા શરીરની વર્કઆઉટ થઈ જાય છે.
આ પાંચ યોગાસન જેનાથી આખા શરીરની કસરત થઈ જાય છે
દંડાયમન ભારમાનાસન: દંડાયમાન ભરમનાસન, જેને બેલેન્સિંગ ટેબલ પોઝ અથવા બર્ડ ડોગ પોઝ પણ કહેવામાં આવે છે. આ યોગની શરૂઆત કરનારા લોકો માટે એક સરળ યોગ આસન છે. તેમાં કોરની સ્થિરતા વધારવા, સંતુલન સુધારવા અને રીઢની હાડકીને લાંબી કરવા માટે ટેબલટોપ પોઝમાંથી વિપરીત હાથો અને પગોને ફેલાવવામાં આવે છે.
આવી રીતે કરો આ આસન: શરૂઆત કરવા માટે, તમારા ડાબા પગને પાછળ અને જમણા હાથને આગળ ફેલાવો. તમારા કોર (પેટની મસલ્સ)ને સંકોચીને અને શરીરના તમામ ભાગોને વચ્ચેની તરફ ખેંચીને પોતાનું સંતુલન જાળવો. શ્વાસ લેતા તમારી રીઢની હાડકીને સીધી અને લાંબી કરો, અને શ્વાસ છોડતા તમારા ડાબા ઘૂંટણ અને જમણી કોણીને એકબીજાની નજીક લાવો. પેટની મસલ્સને સંકોચો, રીઢની હાડકીને થોડી ગોળ કરો અને જમીન તરફ દબાણ આપો.
દંડાયમનના ફાયદા
- કોર સ્થિરતામાં વધારો: ટ્રાન્સવર્સસ એબ્ડોમિનિસ, રેક્ટસ એબ્ડોમિનિસ અને ઓબ્લિક મસલ્સને એક્ટિવેટ કરે છે, જેથી બોડી બેલેન્સ વધુ સારું બને છે.
- કરોડરજ્જુનું સ્વાસ્થ્ય: સ્પાઇનને લાંબી કરે છે, સ્વાભાવિક રીતે ઝુકવાની સમસ્યાને ઠીક કરે છે અને પીઠના નીચેના ભાગ પરનો ભાર ઘટાડે છે.
- એકાગ્રતામાં વધારો: માનસિક ફોકસ અને શ્વાસ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર હોય છે, જે નર્વસ સિસ્ટમને શાંત કરે છે અને સ્ટ્રેસ અથવા ચિંતામાંથી રાહત આપે છે.
- સાંધાઓને મજબૂત બનાવે છે: શરીરના વજનને અલગ-અલગ જગ્યાએ સપોર્ટ આપીને કાંડા, ખભા, ઘૂંટણને મજબૂત કરે છે.
ચતુરંગ દંડાસન: ચતુરંગ દંડાસનને ફોર-લિમ્બ્ડ સ્ટાફ પોઝ પણ કહેવામાં આવે છે. આ તાકાત વધારવા માટે ખૂબ અસરકારક યોગાસન છે. તેને ઘણીવાર 'લો પ્લેંક' પણ કહેવામાં આવે છે. આ આસનમાં, શરીર જમીનના પેરલલ એકદમ સીધી લાઇન બનાવે છે, જ્યારે શરીરનું સંપૂર્ણ વજન હાથો અને પગો પર રહે છે.
આવી રીતે કરો આ આસન: પ્લેંક પોઝિશનમાંથી, ઘૂંટણોને જમીન પર રાખો અને ઘૂંટણો અને જાંઘોને એક સાથે લાવો. પોતાનું વજન આગળની તરફ કરતા તમારા પેટની મસલ્સને અંદર ખેંચો અને તમારા ખભાઓને તમારી કાંડા કરતાં થોડા આગળ લાવો. કોણીઓને અંદરની તરફ રાખતા, ધીમે-ધીમે અડધા રસ્તા સુધી નીચે જાઓ જેથી ખભા કોણીની લાઇનમાં આવી જાય. શ્વાસ છોડતા, ફરી ઉપરની તરફ પુશ કરો. તેને 8-10 વાર ફરી કરો.
ચતુરંગ દંડાસનના ફાયદા
શરીરના ઉપરના ભાગની તાકાત: આ ટ્રાઇસેપ્સ, બાઇસેપ્સ, ફોરઆર્મ્સ અને પેક્ટોરલને મજબૂત બનાવે છે અને ટ્રાઇસેપ પુશ-અપની જેમ કામ કરે છે.
ખભાની સ્થિરતા: આ સ્કેપ્યુલાને એક્ટિવ અને સ્ટેબલ રાખે છે, જેથી ખભાની મોબિલિટી વધુ સારી બને છે અને ઇજા થવાનું જોખમ ઓછું થાય છે.
કોર જોડાણ: આ પેટની મસલ્સ અને બેક એક્સટેન્સરને એક્ટિવેટ કરે છે, જેથી પોસ્ચર અને કોર સ્ટેબિલિટી વધુ સારી બને છે.
કાંડાની તાકાત: આ કાંડાઓને સપોર્ટ અને સ્ટ્રેચ કરે છે, જેથી મુશ્કેલ આર્મ બેલેન્સ માટે જરૂરી તાકાત મળે છે.
ઉત્કટાસન: ઉત્કટાસન (ચેર પોઝ) ઊભા રહીને કરવામાં આવતું એક અસરકારક યોગ આસન છે, જેનો અર્થ છે જબરદસ્ત અથવા ઇન્ટેન્સ પોઝ. આ એક ઇમેજિનરી ખુરશી પર બેસવા જેવો પોઝ છે, જે જાંઘો, ટખાં અને કોર (પેટ અને પીઠના નીચેના ભાગની મસલ્સ)ને મજબૂત બનાવે છે, સાથે જ તમારા હાથ અને ખભા પણ એક્ટિવ રહે છે.
આવી રીતે કરો આ આસન: માઉન્ટેન પોઝમાં ઊભા થઈ જાઓ અને તમારા પગોને કૂલ્હાની પહોળાઈ જેટલા દૂર રાખો. તમારા કૂલ્હાઓને પાછળની તરફ લો, જેમ કે તમે તમારી પાછળ કોઈ અદૃશ્ય ખુરશી પર બેસી રહ્યા હો. પોતાનું વજન એડીઓ પર રાખો, કમરના બાજુના ભાગોને લાંબા કરો અને હાથોને પ્રાર્થનાની મુદ્રામાં લાવો અથવા હાથોને કાનની નજીક ઉપર ઉઠાવો. કૂલ્હાની બહારની મસલ્સ અને ગ્લૂટ્સને એક્ટિવ કરવા માટે પોતાના પગોને બહારની તરફ ફેલાવવાની કલ્પના કરો. 5 શ્વાસ સુધી આ સ્થિતિમાં રહો, અને પછી નીચેની તરફ નાના-નાના પલ્સ (ઉપર-નીચેની હલનચલન) કરો જેથી તમને મસલ્સમાં ખેંચાવ અથવા બળતરાનો અનુભવ થશે.
ઉત્કટાસનના ફાયદા
લોઅર બોડી પાવર: તેનાથી ક્વાડ્રિસેપ્સ, હેમસ્ટ્રિંગ, ગ્લૂટ્સ અને કાફ્સની મસલ્સ સક્રિય અને મજબૂત બને છે.
સાંધાઓની સ્થિરતા: આ ઘૂંટણની આસપાસની મસલ્સને મજબૂત બનાવે છે, જેથી ઇજાથી બચવામાં મદદ મળે છે.
કોર અને પીઠ: રીઢની હાડકીને સીધી અને યોગ્ય સ્થિતિમાં રાખવા માટે પેટની મસલ્સ પર ભાર આપવો પડે છે, જે ખૂબ અસરકારક કોર વર્કઆઉટ છે.
અપર બોડી: હાથોને સક્રિય રીતે માથા ઉપર રાખવાથી ખભા, પીઠના ઉપરના ભાગ અને હાથોની મસલ્સ મજબૂત બને છે.
ત્રિકોણાસન: ત્રિકોણાસન (ટ્રાયંગલ પોઝ) ઊભા રહીને કરવામાં આવતા બેઝિક યોગ આસનોમાંનું એક છે, જેમાં શરીર ત્રિકોણનો આકાર બનાવે છે. આ પગોને સ્ટ્રેચ કરે છે, કૂલ્હા અને છાતીને ખોલે છે અને રીઢની હાડકીની ફ્લેક્સિબિલિટી વધુ સારી બનાવે છે.
આવી રીતે કરો આ આસન: આ પરંપરાગત ત્રિકોણાસન (ટ્રાયંગલ પોઝ) જેવું જ છે, પરંતુ ઓબ્લિક મસલ્સ (પેટની બાજુની મસલ્સ) પર પણ ભાર પડે છે. 'ડાઉનવર્ડ ફેસિંગ ડોગ' પોઝમાંથી, તમારા જમણા પગને બંને હાથોની વચ્ચે લાવો અને ડાબા પગની એડીને જમીન પર ટકાવી દો. જમણા પગ પર ભાર આપતા 'વોરિયર II' પોઝમાં આવો. આગળના પગને સીધો કરો (ઘૂંટણને હળવું વાળેલું રાખો) અને શરીરના જમણા ભાગને પગની ઉપરની તરફ ખેંચો. કોણીઓને 90 ડિગ્રી પર વાળો અને પોતાની રીઢની હાડકીને સીધી અને સ્થિર રાખવા માટે કોર મસલ્સને ટાઇટ રાખો. 5 શ્વાસ સુધી આ સ્થિતિમાં રહો, અને પછી બીજી બાજુ પણ આ જ કરો.
ત્રિકોણાસનના ફાયદા
લચીલાપણું વધારે છે: હેમસ્ટ્રિંગ, ગ્રોઇન, કાફ અને હિપ્સને ઊંડાઈથી સ્ટ્રેચ કરે છે, જેથી સાંધાઓની ઓવરઓલ મોબિલિટી વધે છે.
શરીરને મજબૂત બનાવે છે: જાંઘો, ઘૂંટણ અને ટખાંને ટોન કરે છે, સાથે જ કોર અને ઓબ્લિક મસલ્સને એક્ટિવેટ કરે છે.
મુદ્રા અને સંતુલન સુધારે છે: છાતી અને ખભાઓને ખોલે છે, જેથી ઝુકવાથી અથવા બેસવાથી થતી સ્પાઇનલ ઇમ્બેલેન્સ ઠીક થાય છે.
પાચનમાં મદદ કરે છે: બાજુમાં સ્ટ્રેચ અને ટ્વિસ્ટ પેટના અંગો (પેટ, લિવર અને કિડની)ની મસાજ કરે છે જેથી વધુ સારું મેટાબોલિઝમ થાય છે અને કબજિયાતમાંથી રાહત મળે છે.
દુખાવામાં રાહત: હળવા પીઠના દુખાવા, કમરના દુખાવા અને સાયટિકાને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
શલભાસન: શલભાસન, અથવા 'લોકસ્ટ પોઝ', એક યોગ પોઝ છે જેને ટીડાના આકારમાં પેટના બળે સૂઈને કરવામાં આવે છે. પોતાની છાતી, હાથ અને પગોને જમીનથી ઉપર ઉઠાવવાથી તમારી પીઠના નીચેના ભાગ, રીઢની હાડકી, કોર અને કૂલ્હાની મસલ્સ (ગ્લૂટ્સ) મજબૂત બને છે, પોસ્ચર અને પાચનમાં સુધારો થાય છે.
આવી રીતે કરો આ આસન: આ એક આસન સુપરમેન પોઝની જેમ જ, આ પીઠના નીચેના ભાગ અને કૂલ્હાની મસલ્સ (ગ્લૂટ મસલ્સ)ને મજબૂત બનાવે છે. પોતાના હાથોને આગળ લાવો અને કોણીઓને વાળો. પોતાના પગના અંગૂઠાઓને એક સાથે લાવો અને ઘૂંટણોને થોડા વાળીને પહોળા રાખો. કલ્પના કરો કે તમે એક સ્કાયડાઇવર છો જે હમણાં જ વિમાનમાંથી શાનથી કૂદ્યો છે, શ્વાસ લેતા પગની આંગળીઓ અને હાથોને ઉપર ઉઠાવો, અને શ્વાસ છોડતા તેમને નીચે લાવો. ઉપર પહોંચ્યા પછી પોતાના કૂલ્હાની મસલ્સને સંકોચો અને તેને 10–15 વાર પુનરાવર્તિત કરો.
શલભાસનના ફાયદા
સ્પાઇનલ હેલ્થ અને પોસ્ચર: ઇરેક્ટર સ્પાઇના મસલ્સ પર કામ કરવાથી પીઠના નીચેના ભાગને મજબૂતી મળે છે, જૂના પીઠના દુખાવામાં રાહત મળે છે અને બેસવાની કે ઊભા રહેવાની સ્થિતિ ઠીક થાય છે.
રીઢની હાડકીની તંદુરસ્તી: ઇરેક્ટર સ્પાઇને મસલ્સ પર કામ કરવાથી પીઠના નીચેના ભાગને ઘણી મજબૂતી મળે છે, પીઠના જૂના દુખાવામાં રાહત મળે છે અને ખોટું પોસ્ચર ઠીક થાય છે.
પાચનમાં મદદ: પેટના બળે સૂવાથી પેટ પર હળવું દબાણ પડે છે, જેથી લિવર, પળીહા અને આંતરડા જેવા અંદરના અંગોની મસાજ થાય છે, તેનાથી ભૂખ વધે છે અને કબજિયાત તથા પેટ ફૂલવાની સમસ્યામાં રાહત મળે છે.
નસોને મજબૂતી અને દુખાવામાં રાહત: આ સાયટિકા નસો અને આસપાસની મસલ્સને સ્ટ્રેચ કરે છે, જેથી હળવી સાયટિકા અને સ્લિપ્ડ ડિસ્કની સમસ્યાઓમાં રાહત મળી શકે છે.
આખા શરીરની કન્ડિશનિંગ: આ આસન પગ, જાંઘો અને પેલ્વિસની મસલ્સને એક્ટિવ અને ટોન કરે છે, સાથે જ હાથો અને ખભાઓને પણ મજબૂત બનાવે છે.
માનસિક અને ભાવનાત્મક સંતુલન: તેની નર્વસ સિસ્ટમ પર શાંત કરવાની અસર થાય છે, જેથી તણાવ અને એન્ઝાયટી ઓછી થાય છે, ઉપરાંત, મણિપુર ચક્ર (સોલર પ્લેક્સસ)ને સક્રિય કરીને, આ આત્મવિશ્વાસ અને ભાવનાત્મક સ્થિરતામાં વધારો કરે છે.
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