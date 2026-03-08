બધી મહિલાઓએ તેમની ઉંમર અનુસાર આ ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ

ETV Bharat / lifestyle

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ 2026 પર, જાણો કે નિયમિત આરોગ્ય તપાસ મહિલાઓ માટે ગંભીર રોગોથી બચવાનો એક સરળ રસ્તો છે...

બધી મહિલાઓએ તેમની ઉંમર અનુસાર આ પરીક્ષણો કરાવવા જોઈએ (CANVA)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 7:45 PM IST

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ફક્ત ઉજવણી નથી, પરંતુ મહિલાઓના અધિકારો, સમાનતા અને ખાસ કરીને તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ લાવવાની તક છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ 2026ના આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ માટે " દરેક મહિલા અને છોકરીના સશક્તિકરણ માટે નક્કર કાર્યવાહી સાથે અધિકારો અને ન્યાય" થીમ નક્કી કરી છે. આ થીમ ફક્ત એક વિચાર નથી, પરંતુ એક દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતા છે.

મહિલાઓ ઘણીવાર કૌટુંબિક અને વ્યાવસાયિક જવાબદારીઓનો ભાર હોય ​​છે, અને તેઓ તેમના સ્વાસ્થ્યની અવગણના કરે છે. આ ખાસ દિવસે, મહિલાઓને સામનો કરતી મુખ્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને તેમણે લેવી જોઈએ તે સાવચેતીઓ વિશે જાગૃતિ લાવવી મહત્વપૂર્ણ છે.

સ્ત્રીઓ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતી મુખ્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ

સ્ત્રીરોગવિજ્ઞાની ડૉ. નેહા શર્મા કહે છે કે, સ્ત્રીઓને તેમના શરીરની રચના અને હોર્મોનલ ફેરફારોને કારણે અનોખા સ્વાસ્થ્ય પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. 2026ના ડેટા અનુસાર, આ સ્ત્રીઓમાં જોવા મળતી સૌથી સામાન્ય સમસ્યાઓ છે.

હૃદય રોગ: ઘણા લોકો માને છે કે હૃદયરોગ ફક્ત પુરુષોને જ અસર કરે છે. જોકે, સ્ત્રીઓમાં મૃત્યુનું મુખ્ય કારણ હૃદયરોગ છે. સ્ત્રીઓમાં હૃદયરોગના લક્ષણો (થાક, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને ઉબકા) પુરુષો કરતા અલગ હોય છે, તેથી તેમને ઘણીવાર અવગણવામાં આવે છે.

સ્તન અને સર્વાઇકલ કેન્સર: આ વિશ્વભરમાં સ્ત્રીઓમાં સૌથી સામાન્ય કેન્સર છે. જો શરૂઆતમાં જ શોધી કાઢવામાં આવે તો, તેમની સારવાર સરળતાથી કરી શકાય છે. 40 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોએ નિયમિત મેમોગ્રામ કરાવવો જોઈએ, અને 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોએ નિયમિત પેપ સ્મીયર કરાવવું જોઈએ.

થાઇરોઇડ અને હોર્મોનલ અસંતુલન: આધુનિક જીવનશૈલીને કારણે થાઇરોઇડની સમસ્યાઓ અને PCOS વધી રહ્યા છે. આનાથી વજનમાં વધારો, અનિયમિત માસિક ધર્મ અને વંધ્યત્વ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

હાડકાની નબળાઈ: મેનોપોઝ પછી, સ્ત્રીઓના હાડકાં એસ્ટ્રોજનમાં ઘટાડો થવાને કારણે નબળા પડી જાય છે. વિટામિન ડી અને કેલ્શિયમની ઉણપથી નાની ઈજાઓ સાથે પણ હાડકાં ફ્રેક્ચર થઈ શકે છે.

એનિમિયા: ભારતમાં 50 ટકાથી વધુ સ્ત્રીઓ એનિમિયાથી પીડાય છે. કુપોષણ અને વધુ પડતું રક્તસ્ત્રાવ મુખ્ય કારણો છે. આનાથી અતિશય થાક અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી થાય છે.

ડાયાબિટીસ: ડાયાબિટીસ શરીર દ્વારા ગ્લુકોઝ અથવા બ્લડ સુગરના ઉપયોગને અસર કરે છે. ડાયાબિટીસમાં, શરીર કાં તો પૂરતું ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન કરતું નથી અથવા તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરતું નથી, જેના કારણે બ્લડ સુગરનું સ્તર વધે છે. ડાયાબિટીસ ધરાવતી સ્ત્રીઓ નીચેના લક્ષણોનો અનુભવ કરી શકે છે:

  • વારંવાર ચેપ
  • યોનિમાર્ગ શુષ્કતા
  • સામાન્ય લક્ષણો: તરસ વધવી, વારંવાર પેશાબ થવો, થાક લાગવો અને ઝાંખી દ્રષ્ટિ.

પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ: સ્ત્રી પ્રજનન તંત્રમાં ગર્ભાશય, અંડાશય, ફેલોપિયન ટ્યુબ, યોનિ, યોનિમુખ અને પેટ અને પેલ્વિસમાં અન્ય અવયવોનો સમાવેશ થાય છે. સ્ત્રી પ્રજનન તંત્રને અસર કરતી પરિસ્થિતિઓને સ્ત્રીરોગવિજ્ઞાન સમસ્યાઓ કહેવામાં આવે છે.

સ્ત્રીઓમાં સ્ત્રીરોગ સંબંધી સમસ્યાઓના ઘણા કારણો છે.

  • બેક્ટેરિયલ ચેપ
  • ગાંઠ
  • હોર્મોનલ અસંતુલન
  • પેલ્વિક પીડા
  • ફોલ્લો
  • યીસ્ટ ચેપ

સ્ત્રીરોગવિજ્ઞાન સમસ્યાઓ ધરાવતી સ્ત્રીઓમાં ઘણા લક્ષણો હોઈ શકે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

  • અસામાન્ય અથવા ભારે યોનિમાર્ગ રક્તસ્રાવ
  • યોનિમાર્ગ સ્રાવ
  • યોનિમાર્ગમાં ખંજવાળ

પ્રારંભિક પરીક્ષણ અને નિવારણ પદ્ધતિઓ

કોઈ રોગ થઈ ગયા પછી તેની સારવાર કરવા કરતાં, તે થાય તે પહેલાં જ તેને શોધી કાઢવું ​​વધુ સારું છે. સ્ત્રીઓએ તેમની ઉંમરના આધારે આ પરીક્ષણો કરાવવા જોઈએ

20-30 વર્ષની ઉંમરે: એનિમિયા ટેસ્ટ, થાઇરોઇડ ટેસ્ટ (TSH), પેપ સ્મીયર

40 વર્ષ પછી: મેમોગ્રામ, ડાયાબિટીસ, બીપી ટેસ્ટ.

50 વર્ષ પછી: હાડકાની ઘનતા પરીક્ષણ (DEXA સ્કેન), કોલેસ્ટ્રોલ, હૃદય સંબંધિત પરીક્ષણો

એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું સંચાલન કરવા માટે નિયમિત તપાસ, નિવારક સંભાળ અને સમયસર સારવારની જરૂર છે. આ સામાન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું સંચાલન અને નિવારણ કરવા માટે વ્યાવસાયિક સલાહ લેવી અને સ્વસ્થ જીવનશૈલી જાળવવી જરૂરી છે. મહિલા દિવસે, દરેક મહિલાએ પોતાના સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. યોગ્ય ખાવાથી, નિયમિત કસરત કરીને, માનસિક શાંતિ મેળવીને અને નિયમિત સ્વાસ્થ્ય તપાસ કરાવીને, તમે સુખી જીવન જીવી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

