ગરમીમાં બહારથી ઘરે આવતા જ ફ્રીઝનું પાણી પીતા હોય તો સાવધાન, એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો માટલાનું પાણીના ફાયદા

અખિલ ભારતીય આયુર્વેદ સંસ્થાએ લોકોને ફ્રીઝનું પાણી પીવાનું બંધ કરવા અને તેના બદલે માટલાનું પાણી પીવાની અપીલ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 4:03 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી સહિત ગુજરાત, બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં પણ ગરમીનો કહેર યથાવત છે. સવારે 11 વાગ્યા પછી ઘરની બહાર નીકળવું એ લોકો માટે મુશ્કેલ બની ગયું છે. બપોરના સમયે લોકોને આકરી ગરમી અને ગરમ પવનોની અસર થઈ રહી છે, જેના કારણે બીમાર પડનારા લોકોની સંખ્યા વધી રહી છે. સામાન્ય રીતે, આ બીમારીઓનું મુખ્ય કારણ બહારથી ઘરે પાછા ફર્યા પછી તરત જ રેફ્રિજરેટરમાંથી સીધું પાણી પીવાની આદત છે. જ્યારે લોકો બહાર નીકળવાનું સાહસ કરે છે, ત્યારે તેઓ તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં આવે છે; ઘરે પાછા ફર્યા પછી, ફ્રિજમાંથી ઠંડુ પાણી પીવાથી ગરમીથી ક્ષણિક રાહત મળે છે, પરંતુ બહારની ગરમી બાદ ફ્રિઝનું ઠંડું પાણી લોકોને બીમાર કરી દે છે. તેમને શરદી, ઉધરસ અને તાવ આવી જાય છે.

રેફ્રિજરેટરનું પાણી હાનિકારક: જ્યારે રેફ્રિજરેટરનું પાણી આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ હાનિકારક છે, ત્યારે માટલાનું પાણી આ હીટવેવ દરમિયાન લોકો માટે સુરક્ષિત છે. ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ (AIIA) એ આ બાબતે ચોક્કસ જાણકારી આપી છે. અખિલ ભારતીય આયુર્વેદના ડિરેક્ટર પ્રોફેસર વૈદ્ય પ્રદીપ કુમાર પ્રજાપતિએ જણાવ્યું કે, ઉનાળાની ઋતુમાં ઘરની અંદર પાછા ફર્યા પછી તરત જ ફ્રિઝનું પાણી પીવું કેટલું નુકસાનકારક છે તે લોકો માટે સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

એસીમાં રહેતા લોકોએ ફ્રીઝનું પાણી ન પીવું જોઈએ: પ્રોફેસર વૈદ્યએ કહ્યું કે, આજકાલ મોટાભાગના ઓફિસમાં કામ કરતા લોકો ત્યાં એસીમાં હોય છે, જ્યારે તે ઘરે આવે છે ત્યારે તેનું બોડી ટેમ્પરેચર ઠંડા અને ગરમના સંપર્કમાં આવે છે. એવામાં ઘરે આવતા જ ફ્રિઝમાંથી પાણી કાઢીને પીવું ખાસ કરીને નાના બાળકો જ્યારે તે સ્કૂલ અથવા રમીને ઘરે આવે ત્યારે તેમને હિટસ્ટ્રોકનો શિકાર બનાવી શકે છે. તેથી, રેફ્રિજરેટરમાંથી પાણી કાઢીને પીતા પહેલા તેને સામાન્ય તાપમાન પર પાછું આવવા દેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. અથવા પછી તમારા ઘરમાં માટલું રાખો અને તમે ગમે ત્યાંથી પાછા આવો ત્યારે માટલાનું પાણી પીવો. આ આદત બનાવીને ફ્રિઝનું પાણી પીવાનું ટાળો.

આકરી ગરમીમાં લૂથી બચવા શું કરવું?: રાજધાની દિલ્હીમાં હાલમાં તાપમાન ખૂબ જ વધારે છે. આ સ્થિતિમાં ગરમીથી બચવા માટે થોડા થોડા સમયે પાણી, શેરડીનો રસ, તરબૂચનું જ્યૂસ અને તરબૂચનું નિયમિત સમયાંતરે સેવન કરો. તેનાથી શરીરમાં પર્યાર્ત પ્રમાણમાં પાણી રહે છે અને ડિહાઇડ્રેશન અટકાવે છે. તમે બપોરના સમયે નારિયેળ પાણીનું પણ પી શકો છો, કારણ કે તે ખૂબ ફાયદાકારક પણ છે.

માટલાના પાણીમાં મળે છે ભરપૂર નેચરલ એલિમેન્ટ્સ: ઘણા અભ્યાસોએ સાબિત કર્યું છે કે માટલામાં રાખેલું પાણી આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે પાણીને માટલામાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે માટીમાંથી કુદરતી તત્વો અને ખનિજોને શોષી લે છે, જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે અને આપણા શરીરને વિવિધ રોગો સામે લડવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. આ પ્રકારના હવામાનમાં, રેફ્રિજરેટરનું પાણી પીવું અથવા ઠંડા પીણાં અને બરફનું ઠંડું પાણી પીવું અત્યંત જોખમી હોઈ શકે છે.

માટલાનું પાણી RO પાણી કરતાં વધુ અસરકારક: માટીના વાસણ પાણીને એવી રીતે શુદ્ધ અને ઠંડુ કરે છે કે RO (રિવર્સ ઓસ્મોસિસ) સિસ્ટમ પણ એટલું શુદ્ધ નથી કરી શકતી. માટલામાંથી પાણી પીવાનું મુખ્યત્વે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે કુદરતી રીતે ઠંડુ થાય છે, કોઈપણ પ્રતિકૂળ અસરો કર્યા વિના શરીરને રાહત આપે છે. બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયાને કારણે, માટીના વાસણમાં રહેલું પાણી એવા તાપમાન પર રહે છે જે કુદરતી રીતે શરીરની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ હોય છે. વધુમાં, માટીમાં રહેલા આલ્કલાઇન ગુણધર્મો પાણીના કુદરતી pH સ્તરને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે, જે પેટના ગેસ અને એસિડિટીથી રાહત આપે છે. તેથી, લોકોને આગ્રહ કરવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના ઘરોમાં માટલામાં પાણીનો સંગ્રહ કરે અને તેને પીવાના પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત બનાવે.

