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કાર અને ટ્રેનમાં લાંબા અંતરની મુસાફરીને બનાવો આરામદાયક અને સુરક્ષિત, આ ખાસ વાતોનું રાખો ધ્યાન

સુરક્ષિત પીવાનું પાણી, હળવો આહાર અને સ્વચ્છતાની કાળજી રાખવાથી મુસાફરી વધુ આરામદાયક અને સ્વસ્થ બની શકે છે.

કાર કે ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન કઈ-કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું
કાર કે ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન કઈ-કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 9:44 AM IST

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હૈદરાબાદ : આજના સમયમાં લાંબી કાર મુસાફરી અને વીકએન્ડ ટ્રિપ્સ સામાન્ય બની ગઈ છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તામાં હાઇવે પર આવેલા ઢાબા, હોટલ અને ફૂડ સ્ટોલ પર ભોજન લેવાનું પસંદ કરે છે. જોકે, આરોગ્ય નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર મુસાફરી દરમિયાન ખાણી-પીણી બાબતે સાવચેતી ન રાખવામાં આવે તો ફૂડ પોઇઝનિંગ, પેટની તકલીફો, થાક અને અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

નિષ્ણાતો જણાવે છે કે હાઇવે પર મળતા તેલિયાં અને વધુ મસાલેદાર ભોજનનું સેવન ટાળવું જોઈએ. સમોસા, ભજીયા, તળેલી વાનગીઓ અને ભારે મસાલાવાળી કરી જેવી વસ્તુઓ પાચન પ્રક્રિયાને ધીમી બનાવી શકે છે. તેના કારણે એસિડિટી, પેટ ફૂલવું, અશક્તિ અને ઊંઘ આવવાની સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે, જે ખાસ કરીને વાહન ચલાવતા લોકો માટે જોખમકારક બની શકે છે.

તે જ રીતે રસ્તા કિનારે ખુલ્લામાં વેચાતા કાપેલા ફળો પણ આરોગ્ય માટે જોખમરૂપ બની શકે છે. ધૂળ, ધુમાડો અને માખીઓના સંપર્કમાં આવવાથી આવા ફળોમાં હાનિકારક બેક્ટેરિયા અને વાયરસ વિકસી શકે છે. જેના કારણે ફૂડ પોઇઝનિંગ, ડાયરીયા અને ટાઇફોઇડ જેવી બીમારીઓ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. તેથી સીલબંધ પેકિંગમાં ઉપલબ્ધ ફળો અથવા સ્વચ્છ રીતે તૈયાર કરાયેલા ફળોનું સેવન વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.

કાર કે ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન કઈ-કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું
કાર કે ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન કઈ-કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું (GETTY IMAGES)

નિષ્ણાતો કોલ્ડ ડ્રિન્ક્સ અને વધુ ખાંડવાળા પીણાંથી પણ દૂર રહેવાની સલાહ આપે છે. આવા પીણાં થોડા સમય માટે તાજગીનો અનુભવ કરાવે છે, પરંતુ પછી શરીરમાં થાક અને ડિહાઇડ્રેશનની સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે. તેના બદલે સાદું પાણી, નાળિયેર પાણી અથવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટયુક્ત પીણાં વધુ લાભદાયક ગણાય છે.

ઉનાળાની ઋતુમાં લસ્સી, પનીર, માખણ અને અન્ય ડેરી ઉત્પાદનો ઝડપથી ખરાબ થઈ શકે છે. જો આવા ખાદ્ય પદાર્થો યોગ્ય તાપમાનમાં સંગ્રહિત ન કરવામાં આવ્યા હોય તો ફૂડ પોઇઝનિંગનું જોખમ વધી શકે છે. તેથી આવા ખોરાકનું સેવન માત્ર વિશ્વસનીય અને સ્વચ્છ સ્થળોએ જ કરવું જોઈએ.

નિષ્ણાતો ફરીથી ગરમ કરેલા ભોજનથી પણ સાવચેત રહેવાની સલાહ આપે છે. કેટલાક સ્થળોએ અગાઉ તૈયાર કરાયેલા ભોજનને વારંવાર ગરમ કરીને પીરસવામાં આવે છે, જેના કારણે હાનિકારક બેક્ટેરિયાનો વિકાસ થઈ શકે છે. તાજું અને ગરમ ભોજન હંમેશા વધુ સુરક્ષિત વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.

મુસાફરી દરમિયાન વધુ પડતું ભોજન લેવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. ભારે ખોરાકને કારણે શરીરમાં આળસ અને ઊંઘની લાગણી વધી શકે છે, જે ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન અકસ્માતનું કારણ બની શકે છે. તેના બદલે સૂકા મેવાં, તાજા ફળો અને હળવો આહાર લેવાથી શરીરમાં ઊર્જા જળવાઈ રહે છે.

સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાતો લાંબી મુસાફરી દરમિયાન શરીરની હિલચાલ જાળવી રાખવા પર પણ ભાર મૂકે છે. કાર અથવા ટ્રેનમાં લાંબા સમય સુધી સતત બેસી રહેવાથી રક્તપ્રવાહ પર અસર થઈ શકે છે અને ડીપ વેન થ્રોમ્બોસિસ (DVT)નું જોખમ વધી શકે છે. તેથી દરેક એકથી બે કલાકે થોડું ચાલવું, સ્ટ્રેચિંગ કરવું અને પગની હળવી કસરતો કરવી લાભદાયક છે.

આ ઉપરાંત મુસાફરી દરમિયાન પૂરતું પાણી પીવું, સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખવું, જાહેર સ્થળોના શૌચાલયનો ઉપયોગ કર્યા બાદ હાથ સારી રીતે ધોવા અને પેશાબ લાંબા સમય સુધી રોકી ન રાખવો પણ જરૂરી છે. મુસાફરીમાં ઉબકા અથવા મોશન સિકનેસની સમસ્યા હોય તો જરૂરી દવાઓ સાથે રાખવાની સલાહ પણ આપવામાં આવે છે.

નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર યોગ્ય ખાણી-પીણી, પૂરતું પાણી, સ્વચ્છતા અને નિયમિત હિલચાલ જેવી સરળ સાવચેતીઓ અપનાવવાથી કાર અથવા ટ્રેનની લાંબી મુસાફરી વધુ સુરક્ષિત, આરામદાયક અને સ્વસ્થ બનાવી શકાય છે.

મુસાફરી દરમિયાન આ બાબતોનું ચોક્ક્સ ધ્યાન રાખો

  • હંમેશા સુરક્ષિત, બોટલબંધ પાણી પીવો અને બગડેલા ખોરાકને કારણે પેટમાં થતી તકલીફ ટાળવા માટે નાશ ન પામે તેવા, સ્વસ્થ નાસ્તા તમારી સાથે રાખો.
  • કલાકો સુધી કાર અથવા ટ્રેનમાં બેસી રહેવાથી લોહીના પ્રવાહમાં અવરોધ આવી શકે છે, જેના કારણે ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોસિસ (DVT) થવાનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી, દર 1 થી 2 કલાકે ગાડી રોકીને સ્ટ્રેચ કરો; ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે, ઝડપથી ચાલો, ઉભા રહો, સમયાંતરે પગની ઘૂંટી અને પગની ઘૂંટીને હળવી ખેંચાણ કરો.
  • ઢીલા-ફિટિંગ કપડાં પહેરો, અને જો તમને રક્ત પરિભ્રમણની સમસ્યા હોય, તો કમ્પ્રેશન મોજાં પહેરવાનું વિચારો.
  • તમારી સાથે ફરીથી વાપરી શકાય તેવી પાણીની બોટલ રાખો અને સમગ્ર મુસાફરી દરમિયાન સતત પાણી પીઓ. અજાણ્યા જાહેર નળમાંથી પાણી પીવાનું ટાળો.
  • બિનઆરોગ્યપ્રદ અથવા અસ્વચ્છ ફાસ્ટ ફૂડ ખરીદવાની લાલચથી બચવા માટે ઉચ્ચ-પ્રોટીન, ઓછી ખાંડવાળા નાસ્તા - જેમ કે બદામ, ફળો અથવા ગ્રાનોલા - પેક કરો.
  • આદુ, પેપરમિન્ટ, અથવા ઉબકા વિરોધી દવાઓ (ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ) જેવા ઉપાયો હાથની નજીક રાખો.
  • યુટીઆઈ (UTI) થી બચવા માટે, તમારા પેશાબને લાંબા સમય સુધી રોકી રાખશો નહીં. જાહેર શૌચાલયનો ઉપયોગ કર્યા પછી હંમેશા તમારા હાથ સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો.

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