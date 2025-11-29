શું તમને પણ વારંવાર માઈગ્રેનથી માથાનો દુખાવો થાય છે? અજમાવો આ ઉપાય...
ઘણા લોકો માઈગ્રેનનું નામ સાંભળતા જ ગભરાઈ જાય છે. જો તમને પણ વારંવાર માઈગ્રેનથી માથું દુખે છે, તો આ ઉપાય અજમાવો.
Published : November 29, 2025 at 2:44 PM IST
માઈગ્રેન એક સામાન્ય પણ તીવ્ર માથાનો દુખાવો છે, જેમાં માથાની એક બાજુએ તીવ્ર દુખાવો થાય છે. મોટાભાગના દર્દીઓને એવું લાગે છે કે કોઈ તેમના માથામાં ઢોલ વગાડી રહ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન દર્દીઓ માત્ર તેજસ્વી પ્રકાશ જ નહીં, પરંતુ આસપાસના અવાજો પણ અનુભવે છે. ક્યારેક ઉબકા અને ઉલટી પણ થાય છે.
એક સામાન્ય ગેરસમજ એ છે કે માત્ર દવા જ આ સ્થિતિથી રાહત આપી શકે છે. જો કે, નિષ્ણાતો કહે છે કે દવાની સાથે જીવનશૈલીમાં ફેરફાર અને નિયમિત કસરત, ખાસ કરીને યોગ, માઈગ્રેનને દૂર કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.
માઈગ્રેન જેવી સમસ્યાથી રાહત મેળવવા માટે આ ટિપ્સ અનુસરો...
- આઈસ પેક: જ્યારે તમને માઈગ્રેનનો દુખાવો થાય છે, ત્યારે તમારા કપા અથવા ગરદન પર આઈસ પેક લગાવવો એક સારો ઉપાય છે. આનાથી અસરગ્રસ્ત જગ્યામાં લોહીનો પ્રવાહ ઓછો થશે અને પીડામાં રાહત મળશે. ઠંડા પાણીમાં ટુવાલ પલાળીને તેને અસરગ્રસ્ત જગ્યા પર રાખવાથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
- થોડી કોફી: કોફીમાં રહેલું કેફીન માઈગ્રેનનો દુખાવો ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. તે શરીરને કમરના દુખાવાની દવાઓ ઝડપથી શોષવામાં પણ મદદ કરે છે. જો કે, કોફીનું સેવન મધ્યમ માત્રામાં કરવું જોઈએ.
- શાંત ઘર: તેજ પ્રકાશ અને મોટા અવાજ માથાનો દુખાવો વધારી શકે છે. તેથી, તમારા ઘરને શાંત અને ઝાંખું પ્રકાશ રાખવું એ શ્રેષ્ઠ ઉકેલ છે. આ માથાનો દુખાવો અને ઉબકાથી ઝડપી રાહત આપી શકે છે.
- કસરત: માઈગ્રેન દરમિયાન કસરત કરવી એ સારો વિચાર નથી. તે પીડાને વધારી શકે છે. જો કે, જ્યારે તમને માઈગ્રેન ન હોય ત્યારે નિયમિત કસરત માથાનો દુખાવો અટકાવવામાં મદદ કરી શકે છે. કસરત એન્ડોર્ફિન અને અન્ય રસાયણો મુક્ત કરે છે જે પીડા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તે તણાવ પણ ઘટાડે છે અને તમને સારી ઊંઘ લેવામાં મદદ કરે છે.
- મેગ્નેશિયમ: માઈગ્રેનના દુખાવાને રોકવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. તેથી વધુ લીલા શાકભાજી, આખા અનાજ અને બદામ અને કાજુ જેવા નટ્સ ખાવાનું સારું છે, કારણ કે તે મેગ્નેશિયમથી ભરપૂર હોય છે. વધુમાં દૂધ, માછલી અને ચિકનમાં રહેલું રિબોફ્લેવિન પણ માઈગ્રેનના દુખાવાને રોકવામાં મદદ કરે છે.
- ઊંઘ: ખૂબ વધારે અથવા ખૂબ ઓછી ઊંઘ માઈગ્રેનના દુખાવાને વધારી શકે છે. તેથી, તમારે દરરોજ રાત્રે 7-8 કલાકની ઊંઘ લેવી જોઈએ. ઉપરાંત, દરરોજ સવારે એક જ સમયે ઉઠવાનું ભૂલશો નહીં.
- યોગ: કસરતથી વિપરીત યોગમાં શરીરની ગતિ ધીમી હોય છે. તે મનને શાંત કરવામાં પણ મદદ કરે છે. અભ્યાસ દર્શાવે છે કે યોગ માઇગ્રેનની આવર્તન ઘટાડે છે, અને જો તે થાય છે તો તે ઓછા ગંભીર હોય છે.
- ટ્રિગર્સ ટાળો: ક્યારેક તમે જે ખોરાક ખાઓ છો, પર્યાવરણ, તેજ પ્રકાશ અને તીવ્ર ગંધ માઇગ્રેનના દુખાવામાં વધારો કરી શકે છે. આ ટ્રિગર્સને ઓળખવા અને ટાળવા શ્રેષ્ઠ છે.
મેડલાઇનપ્લસનો એક અભ્યાસ સૂચવે છે કે સ્વસ્થ આહાર, પૂરતી ઊંઘ, દરરોજ એક જ સમયે સૂવું અને વજન નિયંત્રણ જાળવી રાખવાથી માઇગ્રેનના માથાના દુખાવામાં રાહત મળી શકે છે. નિષ્ણાતો દૈનિક તણાવ અને ચિંતાને નિયંત્રિત કરવા માટે યોગ, ધ્યાન અને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવાની પણ ભલામણ કરે છે. તેઓ ધુમ્રપાન અને દારૂ પીવા જેવી આદતો ટાળવાની પણ સલાહ આપે છે.
(અસ્વીકરણ: અહીં આપેલી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આ માહિતી પ્રદાન કરી રહ્યા છીએ. જો કે, આ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.)
