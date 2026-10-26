જો તમને પણ છે આ 5 ટેવ, તો ગમે તેવા પ્રયાસ કરો, પોતાનું વજન ઘટાડી નહીં શકો
કેટલાક લોકો ગમે તેવો પ્રયાસ કરે પણ પોતાનું વજન ઘટાડી શકતા નથી, તેની પાછળ ડાયટ સિવાય પણ કેટલાક કારણ છે.
Published : October 26, 2026 at 12:42 PM IST
ઘણા લોકો વજન ઘટાડવા માટે પોતાની ખાવાની આદતો બદલી નાખે છે. તેઓ ડાયેટ સોડા માટે સોફ્ટ ડ્રિંક્સ બદલે છે, રિફાઇન્ડ લોટ બિસ્કિટને બદલે બદામ ખાય છે અને ઉચ્ચ કેલરીવાળા ખોરાકને બદલે ફાઇબરયુક્ત ખોરાક અને સલાડનો સમાવેશ કરે છે. છતાં, આટલા બધા પ્રયત્નો છતાં, જ્યારે હઠીલા પેટની ચરબી ઓછી થતી નથી ત્યારે તે નિરાશાજનક બની શકે છે.
જો તમે વિચારી રહ્યા છો, "આટલું બધું કરવા છતાં હજુ પણ વજન ઓછું નથી થતું? તો બની શકે કે તકલીફ તમારા ડાયટમાં નહીં પણ તમારી આદતોમાં છે. તમારે તમારી કેટલીક નાની રોજિંદી આદતો બદલવાની જરૂર પડી શકે છે, જે અજાણતાં તમારા કેલરીનું સેવન વધારી રહી છે. સર એચ.એન.રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન હોસ્પિટલના પોષણ અને આહારશાસ્ત્ર વિભાગના વડા ડૉ. એલીન કેન્ડી પાસેથી જાણો કે તે આદતો શું છે...
ડૉ. એલીન કેન્ડી કહે છે કે, ફક્ત ખોરાકની ગુણવત્તા જ મહત્ત્વની નથી, પણ તેની માત્રા પણ મહત્વની છે. સ્વસ્થ ખોરાક પસંદ કરવો મહત્ત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ આપણે કેટલું ખાઇએ છીએ, તેની સાથે આપણી રસોઇ પદ્ધતિઓ અને આપણી પ્લેટમાં રહેલી દરેક વસ્તુનું પ્રમાણ પણ એટલું જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. અહીં પાંચ મુખ્ય આદતો છે જે વજન ઘટાડવામાં અવરોધ ઉભો કરે છે અને તેને દૂર કરવાની રીત પણ છે...
શું ડાયેટ સોડા સંપૂર્ણપણે સલામત છે?
ડૉ. એલીન કેન્ડી કહે છે કે ડાયેટ સોડા સંપૂર્ણપણે સલામત છે એમ માનવું એ એક ગેરસમજ છે. ડાયેટ સોડાને ઘણીવાર સંપૂર્ણપણે સલામત માનવામાં આવે છે કારણ કે, મીઠા પીણાંથી વિપરીત, તેમાં ન તો કેલરી હોય છે કે ન તો ખાંડ. જ્યારે તે ખાંડનું સેવન અસ્થાયી રૂપે ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, તેનો ઉપયોગ પાણીના દૈનિક વિકલ્પ તરીકે ન કરવો જોઇએ. તે મીઠાઇઓની તલબ વધારી શકે છે.
શું કરવું: તમારા મુખ્ય પીણા તરીકે સાદુ પાણી પીવો. મીઠા વગરની છાશ અને લીંબુ પાણી સારા વિકલ્પો છે. ડાયેટ સોડાનું સેવન થોડું અને ક્યારેક ક્યારેક કરો.
રસોઈમાં તમે જે તેલનો ઉપયોગ કરો છો તેના પર ધ્યાન આપો
રસોઈમાં તેલને ઘણીવાર ગૌણ ઘટક માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં કેલરી ખૂબ વધારે હોય છે. ભારતીય ભોજનમાં ચટણી, કઢી ગ્રેવી અને સ્ટિર-ફ્રાઈસ બનાવવા માટે ઘણું તેલ વપરાય છે. શાકભાજી અને કઠોળ આરોગ્યપ્રદ હોવા છતાં, વધુ પડતું તેલ ઉમેરવાથી વાનગી કેલરી બોમ્બમાં ફેરવાઈ શકે છે.
શું કરવું: રસોઈ બનાવતી વખતે, બોટલમાંથી સીધું તેલ રેડવાને બદલે ચમચીથી તેલ માપો. તળવાને બદલે ગ્રીલિંગ, સ્ટીમિંગ અથવા રોસ્ટિંગ પસંદ કરો.
રોટલી અને ભાતની માત્રા પર ધ્યાન આપો
ભાત અને રોટલી ભારતીય ઘરોમાં મુખ્ય ખોરાક છે. જ્યારે તે સ્વસ્થ આહારનો ભાગ હોઈ શકે છે, ત્યારે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોટીન અને ફાઇબર વિના વધુ પડતા કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું સેવન કરવાથી વજન ઓછું કરવું મુશ્કેલ બની શકે છે.
શું કરવું: સંતુલિત આહાર લો. ભાત અથવા રોટલીનું પ્રમાણ મર્યાદિત કરો અને ખાતરી કરો કે તમારા ભોજનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોટીન (જેમ કે દાળ, કઠોળ, દહીં, ચીઝ, ઈંડા અથવા માંસ) અને પુષ્કળ શાકભાજીનો સમાવેશ થાય છે.
ભારે ડ્રેસિંગવાળા સલાડ ટાળો
રેસ્ટોરાં અને હોટલોમાં, સલાડને ઘણીવાર સૌથી આરોગ્યપ્રદ ભોજન વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. જો કે, ક્રીમી ડ્રેસિંગ, માયોનેઝ આધારિત ચટણીઓ, પુષ્કળ ચીઝ અને તળેલા ટોપિંગ્સને કારણે તે સામાન્ય ભોજન કરતાં પણ વધુ કેલરીવાળા હોઈ શકે છે.
શું કરવું: ચણા, પનીર, ટોફુ અથવા ઈંડા જેવા વિવિધ શાકભાજી અને પ્રોટીન સ્ત્રોતો ધરાવતા સલાડ પસંદ કરો. ડ્રેસિંગ અથવા ચટણીઓ અલગથી ઓર્ડર કરો અને જરૂર મુજબ તેનો ઉપયોગ કરો.
બદામનો વધુ પડતો વપરાશ ટાળો
બદામ, કાજુ, અખરોટ અને પિસ્તા સ્વસ્થ ચરબી, પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. જ્યારે તે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ઉત્તમ છે, ત્યારે તેમાં કેલરી પણ વધુ હોય છે. જો તમે તેને દિવસભર (સીધા બોક્સ અથવા પેકેટમાંથી) ખાઓ છો, તો તમે તમારા વિચારો કરતાં વધુ કેલરીનો વપરાશ કરી શકો છો.
શું કરવું: પેકેટમાંથી સીધા ખાવાને બદલે, મુઠ્ઠીભર બદામ લો, તેને એક નાના બાઉલમાં મૂકો, અને પછી તેને ખાઓ. સારી ગુણવત્તાવાળા, કુદરતી બદામ પસંદ કરો, મીઠું વગરના, અને જે પ્રોસેસ્ડ ન હોય.
ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત શૈક્ષણિક હેતુઓ માટે છે. આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.
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