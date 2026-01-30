તમામ પ્રયત્નો પછી પણ શરીરમાં રહે છે આયરનની ઉણપ? આ ભૂલો ન કરો
આયર્નની ઉણપ એક ગંભીર સમસ્યા છે, શરીરમાં હિમોગ્લોબિન માટે આયરન બહુ જરૂરી છે અને તેની ઉણપથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે
Published : January 30, 2026 at 4:58 PM IST
શરીરમાં આયર્નનું પૂરતું પ્રમાણ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે, કેટલાક લોકો (ખાસ કરીને મહિલાઓ)માં આયર્નનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે અને તેઓ આયર્નની ઉણપનો ભોગ બને છે. મુખ્ય કારણોમાં માસિક રક્તસ્રાવ, ગર્ભાવસ્થા અને આયર્નની ઉણપવાળા આહારનો સમાવેશ થાય છે. આયર્ન હિમોગ્લોબિન માટે જરૂરી છે, જે ઓક્સિજનનું વહન કરે છે. આયર્નની ઉણપથી સુસ્તી, થાક, વાળ ખરવા અને ચક્કર આવવા જેવી ઘણી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આ લક્ષણોથી વાકેફ રહેવું અને નિયમિતપણે તમારા આયર્નના સ્તરની તપાસ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.
જોકે ડૉકટરો ઘણીવાર આયર્નની ઉણપને દૂર કરવા માટે પૂરક અને આયર્નથી ભરપૂર ખોરાકની ભલામણ કરે છે, કેટલાક લોકો આ ખોરાકને તેમના આહારમાં શામેલ કર્યા પછી પણ તેમના આયર્નના સ્તરમાં વધારો જોતા નથી. આના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલીક ટેવો અને ભૂલો આયર્નના સ્તરને વધતા અટકાવી શકે છે. ચાલો આ ભૂલોનું અન્વેષણ કરીએ...
જો તમને આયર્નની ઉણપ હોય તો...
જ્યારે શરીરમાં લાલ રક્તકણો માટે હિમોગ્લોબિન બનાવવા માટે પૂરતું આયર્ન ન હોય ત્યારે આયર્નની ઉણપ થાય છે. આનાથી આખા શરીરમાં ઓક્સિજનનો પુરવઠો ઓછો થાય છે. આના પરિણામે થાક, નિસ્તેજ ત્વચા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને મગજના કાર્યમાં ઘટાડો જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તેથી, આયર્નની ઉણપ ટાળવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ કરવા માટે, આયર્ન સપ્લિમેન્ટ્સ સાથે, તમારે આયર્નથી ભરપૂર ખોરાક પણ લેવો જોઈએ. માંસ, લીલા શાકભાજી, કઠોળ અને ફોર્ટિફાઇડ અનાજ આયર્નના સારા સ્ત્રોત છે, પરંતુ આયર્નની ઉણપ હજુ પણ થઈ શકે છે. મુખ્ય કારણોમાં ખરાબ શોષણ (ઓછી જૈવઉપલબ્ધતા), ચા અથવા કોફીમાં ટેનીન, અનાજમાં ફાયટેટ્સ, વિટામિન સીની ઉણપ, શરીરની જરૂરિયાતોમાં વધારો (ગર્ભાવસ્થા અથવા કિશોરાવસ્થા), અથવા પાચન વિકૃતિઓ શામેલ છે. કારણો નીચે મુજબ છે...
આયર્ન સાથે વિટામિન સી ન લેવું: શરીર આયર્નથી ભરપૂર ખોરાકમાંથી આયર્ન શોષી શકતું નથી જ્યાં સુધી તે પર્યાપ્ત માત્રામાં ન લેવામાં આવે. વિટામિન સી સાથે આયર્નનું સેવન કરવામાં આવે ત્યારે આયર્ન શ્રેષ્ઠ રીતે શોષાય છે, ખાસ કરીને જ્યારે આયર્નનો સ્ત્રોત છોડ આધારિત હોય. નહિંતર, આપણે ગમે તેટલું આયર્ન લઈએ, શરીર તેમાંથી ફક્ત 5 થી 12 ટકા જ શોષી શકે છે. તેથી, લીંબુ, આમળા, ટામેટાં અને અન્ય સાઇટ્રસ ફળો જેવા વિટામિન સીથી ભરપૂર ખોરાક સાથે આયર્ન સપ્લિમેન્ટ્સ લેવા જોઈએ.
ભોજન સાથે ચા અને કોફી પીવી: ચા અને કોફીમાં આયર્ન-બંધનકર્તા પોલીફેનોલ હોય છે. ભોજન સાથે અથવા તરત જ તેનું સેવન કરવાથી આયર્નનું શોષણ 40 થી 70 ટકા ઓછું થઈ શકે છે. તેથી, ભોજન પછી ઓછામાં ઓછા 1 થી 2 કલાક પછી ચા અને કોફીનું સેવન કરવું જોઈએ.
પ્રોટીનની ઉણપ: ફક્ત આયર્નનું સેવન ન કરો. તેની સાથે પ્રોટીન પણ લો.પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોટીન વિના, આયર્ન યોગ્ય રીતે શોષાષે નહીં, શરીરમાં સંગ્રહિત થશે નહીં અને હિમોગ્લોબિનનું નિર્માણ ખોરવાઈ જશે. તેથી, પ્રોટીન સાથે આયર્ન લેવું વધુ સારું છે.
વિટામિન B12 અને ફોલેટની અવગણના: તેવી જ રીતે, વિટામિન B12 અને ફોલેટની ઉણપથી આયર્નની ઉણપ થઈ શકે છે. શરીરમાં લાલ રક્તકણોના ઉત્પાદન માટે B12 અને ફોલેટ જરૂરી છે. જો આયર્નનું સ્તર સામાન્ય હોય પરંતુ B12 અને ફોલેટનું સ્તર ઓછું હોય, તો હિમોગ્લોબિનનું સ્તર આપમેળે ઘટશે.
ખરાબ ગટ હેલ્થ: ખરાબ ગટ હેલ્થ આંતરડામાં બળતરાનું કારણ બની શકે છે. આયર્ન, વિટામિન B12 અને ફોલેટ આંતરડામાં શોષાય છે. જો તમે સ્વસ્થ આહાર લો છો, તો પણ જો તમને આંતરડાની સમસ્યાઓ અને બળતરા હોય, તો આયર્ન યોગ્ય રીતે શોષાઈ અને ઉપયોગમાં લઈ શકાતું નથી.
(ડિસ્ક્લેમર: આ માહિતી ફક્ત સામાન્ય વાંચનના હેતુ માટે છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો)
આ પણ વાંચો: