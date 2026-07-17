ભારતની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનની ખાસ વિશેષતાઓ શું છે?, જાણો ભારત માટે કેટલી મહત્વની આ ટ્રેન
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે હરિયાણાના જીંદ રેલવે સ્ટેશન પરથી દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી.
Published : July 17, 2026 at 5:39 PM IST
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે હરિયાણાના જીંદ રેલવે સ્ટેશન પરથી દેશની પ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી. આ ટ્રેન હરિયાણામાં જીંદ અને સોનીપત વચ્ચે દોડશે અને 89 કિલોમીટરનું અંતર કાપશે. પર્યાવરણને અનુકૂળ અને ઝીરો-એમિશન (પ્રદૂષણ ન ફેલાવતી) આ ટ્રેનનું મહત્તમ ભાડું 25 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આવો, આ ટ્રેનની વિશેષતાઓ વિશે વિગતવાર જાણીએ...
આ ટ્રેનમાં કેટલા કોચ છે?
દેશની પ્રથમ સ્વદેશી હાઇડ્રોજન ટ્રેનમાં કુલ 10 કોચ છે. તેના કન્ફિગરેશનમાં 8 પેસેન્જર કોચ અને 2 પાવર કાર (એન્જિન) સામેલ છે. હરિયાણામાં જીંદ અને સોનીપત વચ્ચે દોડનારી આ ટ્રેનમાં એક સાથે લગભગ 2,600 મુસાફરોને લઈ જવાની ક્ષમતા છે.
હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ ટેક્નોલોજી કેવી રીતે કામ કરે છે?
હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ ટેક્નોલોજી હાઇડ્રોજન સાથે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે. આ પ્રક્રિયામાં માત્ર પાણીની વરાળ અને ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે ટ્રેનમાંથી કોઈ હાનિકારક ઉત્સર્જન થતું નથી. આ કારણોસર ડીઝલ અથવા અન્ય ફોસિલ ફ્યુઅલથી ચાલતી ટ્રેનોની સરખામણીમાં આ એક વધુ સ્વચ્છ વિકલ્પ છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આ ટ્રેન એક એવા પાવર જનરેટરની જેમ કામ કરે છે, જે ચાલતી વખતે પોતાની વીજળી જાતે બનાવે છે.
હાઇડ્રોજનને સુરક્ષિત રીતે કેવી રીતે સ્ટોર કરવામાં આવે છે?
આ ટ્રેનની ડિઝાઇનમાં સુરક્ષા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ટ્રેનના આગળના ભાગમાં લગભગ 27 હાઇડ્રોજન સિલિન્ડર અને પાછળના ભાગમાં પણ 27 સિલિન્ડર લગાવવામાં આવ્યા છે. આ ટ્રેન માટે ખાસ કરીને જીંદમાં સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી હાઇડ્રોજન સ્ટોરેજ અને રિફ્યુઅલિંગ સુવિધા તૈયાર કરવામાં આવી છે.
પેટ્રોલિયમ એન્ડ એક્સપ્લોઝિવ્સ સેફ્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન (PESO) દ્વારા આ સ્થળે કોમ્પ્રેસ્ડ હાઇડ્રોજન ગેસના સ્ટોરેજ અને વિતરણ માટે જરૂરી લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું છે. કોઈપણ પ્રકારની અડચણ વિના કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે હાઇડ્રોજન કમ્પ્રેશન સિસ્ટમ, એક સ્ટેન્ડબાય કમ્પ્રેસર યુનિટ અને જરૂરી સ્પેર પાર્ટ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે. પ્રોડક્શન, સ્ટોરેજ અને રિફ્યુઅલિંગ સુવિધામાં અદ્યતન સેફ્ટી સેન્સર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં હાઇડ્રોજન લીક ડિટેક્ટર અને ફ્લેમ ડિટેક્ટરનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સેન્સર્સની નિયમિત રીતે તપાસ અને સફાઈ કરવામાં આવશે.
સંપૂર્ણપણે ભારતમાં બનાવવામાં આવેલી ટ્રેન
સરકારની ‘આત્મનિર્ભર ભારત’ પહેલ હેઠળ સંપૂર્ણપણે ભારતમાં ડિઝાઇન અને વિકસાવવામાં આવેલી આ ટ્રેન સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી ઉત્પાદન છે. લખનૌ સ્થિત રિસર્ચ ડિઝાઇન્સ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન (RDSO) દ્વારા તેનું ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ચેન્નાઈ સ્થિત ઇન્ટિગ્રલ કોચ ફેક્ટરી (ICF) દ્વારા તેનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.
ભારત માટે તેનું મહત્વ
- ઝીરો એમિશન અને પર્યાવરણને અનુકૂળ: પરંપરાગત ડીઝલ એન્જિનથી વિપરીત, હાઇડ્રોજન ટ્રેનો પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતી નથી. આ ટેક્નોલોજી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના રાસાયણિક સંયોજનથી વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે, જેના કારણે હાનિકારક ધુમાડાની જગ્યાએ માત્ર પાણીની વરાળ બહાર આવે છે.
- વીજળી વિનાના રૂટ માટે આશીર્વાદરૂપ: દેશના દરેક રેલવે ટ્રેકને વીજળીથી જોડવા માટે ઉપરથી વીજળીની લાઇનો લગાવવી ખૂબ ખર્ચાળ અને મુશ્કેલ પ્રક્રિયા છે. આવા સંજોગોમાં હાઇડ્રોજન ટ્રેનો દૂરના વિસ્તારો, ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને એવા ઐતિહાસિક ‘હેરિટેજ રૂટ’ માટે એક ઉત્તમ અને સ્વચ્છ વિકલ્પ પૂરો પાડે છે, જ્યાં વીજળીની લાઇનો નથી.
- ફ્યુઅલની આયાતમાં ઘટાડો: હાલમાં ભારતના સંસાધનોનો મોટો હિસ્સો નોન-ઇલેક્ટ્રિફાઇડ રૂટ પર ડીઝલ ટ્રેનો ચલાવવામાં ખર્ચાય છે. હાઇડ્રોજન ટ્રેનો શરૂ થવાથી ડીઝલનો વપરાશ ઘટશે, જેના કારણે વિદેશી તેલ પર ભારતની નિર્ભરતા ઓછી થશે અને દેશનું નાણું બચશે.
- 'નેશનલ ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન'ને પ્રોત્સાહન: ભારતે 2030 સુધી દર વર્ષે 5 મિલિયન ટન ‘ગ્રીન હાઇડ્રોજન’નું ઉત્પાદન કરવાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે. રેલવે દ્વારા આ ટેક્નોલોજી અપનાવવાથી દેશમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજનના ઉત્પાદન અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે, જેના કારણે ભારત એક વૈશ્વિક હબ બની શકે છે.
- ધ્વનિ પ્રદૂષણથી રાહત: આ ટ્રેનો ભારે ડીઝલ એન્જિન પર નિર્ભર નથી અને માત્ર ઇલેક્ટ્રિક મોટર પર ચાલે છે. તેથી તે ખૂબ જ શાંતિથી દોડે છે.
- વધુ માઇલેજ: ડીઝલની સરખામણીમાં હાઇડ્રોજનમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ઘણી વધારે ઊર્જા હોય છે. જેના કારણે તે એક ખૂબ જ કાર્યક્ષમ ઇંધણ વિકલ્પ બને છે અને તેને ઓછા મેઇન્ટેનન્સની જરૂર પડે છે.
- 'આત્મનિર્ભર ભારત' અને વૈશ્વિક ઓળખ: આ સ્વદેશી ટેક્નોલોજીના સફળ વિકાસ સાથે ભારત જર્મની, ચીન, જાપાન અને અમેરિકા જેવા પસંદગીના દેશોની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયું છે, જેમની પાસે હાઇડ્રોજન રેલ ટેક્નોલોજી છે. આ સિદ્ધિ ભારતીય એન્જિનિયરોની રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ ક્ષમતા તથા ‘આત્મનિર્ભર ભારત’ના વિઝનને દર્શાવે છે.
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