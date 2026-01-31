સ્તન કેન્સરથી બચવા માટે શું ખાવું અને શું ટાળવું? જાણો...
એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે, ખાન-પાનમાં કેટલીક આદતોને બદલીને મહિલાઓ કેન્સરથી બચી શકે છે
સ્તન કેન્સર સમગ્ર વિશ્વને ભયભીત કરનારી બીમારીઓ પૈકીની એક છે. વર્તમાન સમયમાં આ રોગ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે. ઘણા લોકોને આ બીમારી વિશે ત્યારે જ જાણ થાય છે જ્યારે તે એડવાન્સ સ્ટેજ પર પહોંચે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે, આ જીવલેણ બીમારીથી બચવા માટે, સ્ત્રીઓએ તેમની જીવનશૈલી અને આહારમાં કેટલાક ફેરફાર કરવા જોઈએ. ચાલો, અહીં આપણે જાણીએ કે, સ્તન કેન્સરના જોખમને રોકવા માટે શું ખાવું અને શું ટાળવું...
ફાઇબરયુક્ત ખોરાક ખાઓ
એક સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ફાઇબરયુક્ત ખોરાક સ્તન કેન્સરનું જોખમ ઘટાડે છે. અનાજ, લીલા શાકભાજી, ગાજર, સફરજન, નાસપતિ વગેરેમાં ફાઇબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તેથી, નાનપણથી જ આ ખોરાકને તમારા આહારમાં સામેલ કરવાથી તે તમારા સ્વાસ્થ્યનો પાયો મજબૂત કરશે. વધુમાં, ફાઇબર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઉર્જા હોર્મોનલ સંતુલન જાળવવામાં મદદ કરે છે અને પાચનમાં સુધારો કરે છે. જો આ બે બાબતો જાળવી રાખવામાં આવે તો તમે તમારી જાતને આ કેન્સરથી બચાવી શકો છો.
ચરબીયુક્ત ખોરાક ટાળો
ચરબીયુક્ત ખોરાક હૃદયરોગ સહિત ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું મુખ્ય કારણ છે. કેટલાક સ્ટડીઝમાં દર્શાવ્યું છે કે, આ ખોરાક સ્તન કેન્સરનું જોખમ વધારે છે. તેથી, શક્ય તેટલો ચરબીયુક્ત ખોરાક ટાળવો જોઈએ. તેવી જ રીતે, માંસ, ફુલ-ફેટ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ અને સેચ્યુરેટેડ ફેટવાળા ખોરાક ખાતી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ.
ઓર્ગેનિક ખોરાક
ઓર્ગેનિક ખોરાક સ્ત્રીઓને સ્તન કેન્સરથી બચાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે કારણ કે, તેમાં હાનિકારક જંતુનાશકો અને રસાયણો નથી હોતા જે કેન્સરનું કારણ બની શકે છે. તેથી, તમારા આહારમાં ઓર્ગેનિક ખોરાકને પ્રાથમિકતા આપો. આનાથી, તમે ન માત્ર કેન્સરથી પરંતુ અન્ય ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી પણ પોતાને બચાવી શકો છો. આ ખોરાક સ્વસ્થ જીવનમાં નોંધપાત્ર ફાળો ભજવે છે.
ક્રુસિફેરસ શાકભાજી
ફુલાવર, કોબીઝ અને બ્રોકોલી જેવા ક્રુસિફેરસ શાકભાજી સ્તન કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવામાં ખૂબ ઉપયોગી છે. નિયમિતપણે તમારા આહારમાં તેનો સમાવેશ કરવાથી ઘણા પ્રકારના કેન્સરનું જોખમ ઓછું થાય છે. તેથી, તમારા આહારમાં આ શાકભાજીનો સમાવેશ કરીને, તમે હૃદયની સમસ્યાઓ સહિત ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચી શકો છો.
બાજરી
કેટલાક અભ્યાસો સૂચવે છે કે, તમારા આહારમાં બાજરીનો સમાવેશ કરવાથી સ્તન કેન્સરનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે. એન્ટી ઑકિસડન્ટ, ફાઇબર અને ફાયટો કેમિકલ્સથી ભરપૂર આખા અનાજ કેન્સર નિવારણમાં ખૂબ ફાયદાકારક છે. એન્ટી ઑકિસડન્ટ્સ, ખાસ કરીને શરીરમાં મુક્ત રેડિકલને બેઅસર કરે છે અને ઑક્સિડેટીવ તણાવ ઘટાડે છે, જે કેન્સરના વિકાસમાં ફાળો આપે છે.
આ ઉપરાંત, બાજરી ખાવાથી શરીરમાં હોર્મોન અને ઇન્સ્યુલિનનું સ્તર નિયંત્રિત થાય છે. બાજરીમાં રહેલું ફાઇબર પાચન સુધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આરોગ્ય નિષ્ણાંતો નિયમિત કસરત અને નિયમિત આરોગ્ય તપાસની પણ ભલામણ કરે છે.
