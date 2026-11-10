હોઠ સુકાઈ રહ્યા છે? આ 5 ટિપ્સ અપનાવો, હોઠ રહેશે મુલાયમ
ઋતુ બદલાતી વખતે હોઠોને સુકાવાથી બચાવવા શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ? જાણો અહીં
Published : November 10, 2026 at 10:10 AM IST
હૈદરાબાદ: હોઠોનું સુકાવું એક ખૂબ સામાન્ય સમસ્યા છે, જે ઘણા કારણોસર થઈ શકે છે. હાલમાં જ બદલાતા હવામાનને કારણે આ સમસ્યા વધુ સામાન્ય બની ગઈ છે. એક અનહેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ પણ તેમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. આ સાથે જ નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે કેફીન વાળી વસ્તુઓનું ખૂબ વધુ સેવન, રસાયણો વાળા બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સનો ઉપયોગ, અલ્ટ્રાવાયોલેટ (UV) કિરણોના સંપર્કમાં આવવું અને શરીરમાં મેલેનિનનું ખૂબ વધુ બનવું, આ બધા હોઠોને લગતી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
તેના અન્ય ઘણા કારણો પણ હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, હોઠોનું સુકાવું, કાળા પડવા અથવા તેમનો રંગ બદલવો ક્યારેક કોઈ આંતરિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
ડિહાઇડ્રેશનને કારણે પણ હોઠ સુકાઈ શકે છે. એ જ રીતે, મોઢેથી શ્વાસ લેવો, કે પછી હોઠોને મોઇશ્ચરાઇઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કેટલાક લિપ બામ કે લિપસ્ટિક પણ ક્યારેક હોઠોને ડ્રાય કરી શકે છે. તેથી, હોઠ સુકાવાની સમસ્યાથી બચવા માટે, આ કારણોથી દૂર રહેવું અને કેટલીક સરળ સાવચેતી રાખવી સૌથી સારું છે.
હોઠોને સુકાવાથી બચાવવા શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
- નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે હોઠોને સુકાવાથી બચાવવા માટે શરીરમાં પૂરતી ભેજ કે હાઇડ્રેશન જાળવી રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તેના માટે દરરોજ ભરપૂર માત્રામાં પાણી પીવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
- ઘરેથી બહાર નીકળતા પહેલા, SPF 15 કે તેનાથી વધુ વાળો લિપ બામ લગાવવો જોઈએ. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, તે તમારા હોઠોને અલ્ટ્રાવાયોલેટ (UV) કિરણોની અસરથી બચાવે છે. એવા લિપ બામની પસંદગી કરવી વધુ સારી છે જેમાં કોઈ કેમિકલ ન હોય. આ ઉપરાંત, માસ્ક પહેરવો કે સ્કાર્ફથી પોતાના હોઠોને ઢાંકવા પણ એક સારો બચાવ છે.
- કેટલાક લોકોને વારંવાર પોતાના હોઠોને જીભથી ચાટવાની કે દાંતથી કાપવાની ટેવ હોય છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે તેનાથી હોઠ સુકાઈ જાય છે અને તેમનો રંગ પણ બદલાઈ શકે છે. તેથી, આ ટેવને સંપૂર્ણપણે છોડી દેવી જ વધુ સારી છે.
- નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, હોઠોને મુલાયમ બનાવી રાખવા માટે એલોવેરા જેલ ખૂબ અસરકારક હોય છે. દરરોજ રાત્રે સૂતા પહેલા હોઠો પર થોડું એલોવેરા જેલ લગાવીને થોડી વાર સુધી મસાજ કરવું જ પૂરતું છે. તેનાથી હોઠોને જરૂરી ભેજ મળે છે અને તેઓ મુલાયમ થઈ જાય છે.
- 2018માં 'જર્નલ ઓફ ડર્મેટોલોજિકલ સાયન્સ'માં છપાયેલા એક અભ્યાસ મુજબ, ડ્રાય હોઠોને મુલાયમ બનાવવામાં એલોવેરા જેલ ખૂબ કારગર સાબિત થયું છે. આ રિસર્ચ જર્મનીની યુનિવર્સિટી ઓફ મ્યુન્સ્ટરના ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડૉ. ઉવે આર. ગેલરે કર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે એલોવેરાના ઔષધીય ગુણો હોઠોને મુલાયમ બનાવી રાખવામાં મદદ કરે છે.
- આ ઉપરાંત, નિષ્ણાતો રાત્રે સૂતા પહેલા હોઠો પર ઓલિવ ઓઇલ (જૈતૂનનું તેલ) લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેમનું કહેવું છે કે તે સુકા અને નિર્જીવ હોઠોને ભેજ આપે છે, તેમને મુલાયમ બનાવે છે અને તેમના રંગને એક સરખો કરવામાં મદદ કરે છે. જો તમે કુદરતી ઉત્પાદનો સિવાય કોઈ પ્રકારની ક્રીમ, લિપ બામ કે લિપ જેલ વગેરેનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો વધુ સારું રહેશે કે પહેલા કોઈ નિષ્ણાતની સલાહ લઈ લો.
ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી હેલ્થને લગતી માહિતી અને સૂચનો ફક્ત એજ્યુકેશનલ હેતુ માટે છે. આ સૂચનોને માનતા પહેલા કોઈ નિષ્ણાતની સલાહ જરૂર લઈ લો.
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