તમારે પણ વાળને ચમકદાર અને મજબૂત બનાવવા છે?, અપનાવો નિષ્ણાતોની આ ખાસ ટિપ્સ
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વાળના છેડાથી શરૂ કરીને ઉપરની તરફ કાંસકો ફેરવવાથી વાળ પર ખેંચાણ ઓછું થાય છે.
Published : June 14, 2026 at 3:34 PM IST
વાળ ખરવાની સમસ્યા ઘણા લોકો માટે સામાન્ય બની ગઈ છે, પરંતુ બે મોઢાવાળા વાળ (Split Ends) કેટલીક વ્યક્તિઓ માટે મોટી મુશ્કેલીનું કારણ બને છે. તેના કારણે વાળ નિર્જીવ, સૂકા અને ખરબચડા દેખાવા લાગે છે. આ સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે ઘણા લોકો વાળ ટ્રિમ કરાવે છે, પરંતુ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે કેટલીક સાવચેતીઓ રાખીને આ સમસ્યાને કુદરતી રીતે ઓછી કરી શકાય છે. ચાલો જાણીએ વિગતે...
આ ભૂલ કરવાથી બચો
નહાયા પછી ઘણા લોકો વાળને ઝડપથી સૂકવવા માટે ટુવાલથી જોરથી ઘસે છે, જ્યારે કેટલાક લોકો ટુવાલને માથા પર લપેટીને થોડો સમય રાખે છે. જોકે, નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ બંને રીતોથી વાળ તૂટી શકે છે. તેના બદલે, માઇક્રોફાઇબર ટુવાલથી વાળને હળવા હાથે થપથપાવીને સૂકવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. સાથે જ, ગૂંચવાયેલા વાળને ઉકેલવા માટે પહોળા દાંતાવાળા કાંસકાનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વાળના મૂળથી શરૂ કરીને ઉપરની તરફ કાંસકો ફેરવવાથી વાળ પર ખેંચાણ ઓછું થાય છે. આ રીતે હળવા હાથે કાંસકો કરવાથી વાળ તૂટવાનો ખતરો ઘટી જાય છે.
વાળને ભેજવાળા રાખો
સૂકા વાળ સરળતાથી તૂટી જાય છે. તેથી નિષ્ણાતો વાળના સ્વાસ્થ્ય માટે ભેજ (મોઈશ્ચર)ને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માને છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાના વાળના પ્રકાર અનુસાર મોઈશ્ચરાઈઝિંગ શેમ્પૂ અને કન્ડીશનરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ખાસ કરીને વાળની મધ્ય લંબાઈથી લઈને છેડા સુધી કન્ડીશનર લગાવવું જરૂરી છે. વાળને મજબૂત રાખવા માટે અઠવાડિયામાં એક વખત ડીપ કન્ડીશનિંગ ટ્રીટમેન્ટ અથવા હેર માસ્કનો ઉપયોગ કરવાની પણ સલાહ આપવામાં આવે છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જ્યારે વાળને યોગ્ય માત્રામાં ભેજ મળે છે, ત્યારે તે વધુ મજબૂત બને છે અને તેના તૂટવાની શક્યતા ઓછી થઈ જાય છે.
હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ ન કરો
ઘણા લોકો નહાયા પછી વાળ સૂકવવા માટે ડ્રાયર, બ્લોઅર, સ્ટ્રેટનર અને કર્લર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરે છે. જોકે, જાણકારોનું કહેવું છે કે આ સાધનોમાંથી નીકળતી વધુ ગરમી વાળને નબળા બનાવે છે અને બે મોઢાવાળા વાળની સમસ્યા ઊભી કરે છે. તેથી વાળ પર વધુ ગરમી આપતા સ્ટાઈલિંગ ટૂલ્સનો ઉપયોગ ટાળવો વધુ સારું છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનના જણાવ્યા અનુસાર, હેર ડ્રાયરનો ઉપયોગ કરવાથી વાળ સૂકા, નિર્જીવ, નબળા અને રંગહીન બની શકે છે.
આ હેરસ્ટાઈલથી દૂર રહો
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વાળને ખૂબ ટાઇટ બાંધવા અને વિવિધ હેરસ્ટાઈલ બનાવવાથી વાળના મૂળમાં રક્તપ્રવાહ ઘટી શકે છે. જેના કારણે વાળ તૂટવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં સામાન્ય રબર બેન્ડની સરખામણીએ સિલ્ક અથવા સેટિન સ્ક્રંચી વધુ સારી માનવામાં આવે છે. અમેરિકન એકેડેમી ઓફ ડર્મેટોલોજી એસોસિએશન અનુસાર, ટાઈટ પોનીટેલ, કોર્નરો, બન અને હેર એક્સટેન્શન એલોપેશિયા (વાળ ખરવાની સમસ્યા)નું કારણ બની શકે છે.
તેલથી પોષણ આપો
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આર્ગન, નાળિયેર અથવા જોજોબા જેવા કુદરતી તેલ વાળના ફોલિકલ્સની સુરક્ષા કરે છે અને બે મોઢાવાળા વાળની સમસ્યાને રોકવામાં મદદ કરે છે. તેથી તેઓ દરરોજ અથવા નહાયા પછી વાળના છેડા પર થોડું તેલ લગાવવાની સલાહ આપે છે. તેનાથી વાળ મોઈશ્ચરાઈઝ્ડ અને મજબૂત રહે છે.
હેલ્ધી ડાયેટ અપનાવો
વાળનું સ્વાસ્થ્ય તેના મૂળથી શરૂ થાય છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે પ્રોટીન, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, બાયોટિન અને વિટામિન A, C અને Eથી ભરપૂર સંતુલિત આહાર વાળને મજબૂત બનાવે છે. ઈંડા, નટ્સ, લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી અને માછલી જેવી વસ્તુઓ વાળના સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ઉપરાંત, વાળને અંદરથી હાઈડ્રેટેડ રાખવા માટે પૂરતું પાણી પીવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન અનુસાર, બાયોટિન વાળની વૃદ્ધિ અને તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર તમારી જાણકારી માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ અને મેડિકલ તથા હેલ્થ નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આપવામાં આવી છે. જોકે, આ સૂચનોને અનુસરતા પહેલાં હંમેશા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી સૌથી યોગ્ય રહેશે.)
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