એર કંડીશનરમાં ગેસ લીક કેવી રીતે ખબર પડે છે?, જોવા મળે છે આ સંકેતો
જો એસી ચાલુ કે બંધ કરતી વખતે ઇન્ડોર યુનિટમાંથી ગેસ લીકેજ જેવો અવાજ આવે છે, તો તે ગેસ લીકેજનો સંકેત છે.
Published : May 29, 2026 at 10:27 AM IST
જો ઉનાળા દરમિયાન તમારું AC યોગ્ય રીતે ઠંડુ ન થતું હોય, તો ગેસ લીકેજ હોઈ શકે છે. આ ગેસ (જેને રેફ્રિજન્ટ કહેવાય છે) રૂમમાંથી ગરમી શોષી લે છે અને તેને દૂર કરે છે. જો કે, જો લીકેજ થાય છે, તો મશીનને વધુ મહેનત કરવી પડે છે, જેના પરિણામે વીજળીનું બિલ વધે છે, ઠંડક ક્ષમતા ઓછી થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પણ થાય છે. આ ગેસને મોટી માત્રામાં શ્વાસમાં લેવાથી શરીર માટે હાનિકારક બની શકે છે. તેથી, આ સમસ્યાને વહેલી તકે ઓળખવી અને તેને અવગણવી નહીં તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
જોકે AC ગેસ લીક એક સામાન્ય સમસ્યા છે, તેના પરિણામો ગંભીર હોઈ શકે છે. ગેસ લીક ACને અસર કરી શકે છે અને લાંબા ગાળે કાયમી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વપરાશકર્તાઓ દ્વારા ઘણીવાર અવગણવામાં આવતા નાના ચિહ્નો પણ આ સમસ્યાની હાજરી સૂચવી શકે છે. તેથી, તમારા ACની સલામત અને યોગ્ય કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગેસ લીક વિશે જાગૃત રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
ACમાંથી ગેસ કેમ લીક થાય છે?
AC ગેસ લીક: સમય જતાં, સતત ઉપયોગ સાથે, AC યુનિટના ઘટકો નબળા પડવા લાગે છે. કોઇલ પર કાટ અને ગંદકી જમા થવા લાગે છે, જે એક મોટી સમસ્યા છે. પાણી, ડિટર્જન્ટ અને ભેજમાં રહેલા રસાયણો ધીમે ધીમે કોઇલને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેનાથી નાના છિદ્રો બને છે જે રેફ્રિજન્ટ ગેસ લીક કરી શકે છે.
વધુમાં, અયોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરેલા વાલ્વ, ક્ષતિગ્રસ્ત કોપર પાઇપ, અયોગ્ય રીતે બનાવેલા કનેક્શન અને અયોગ્ય રીતે વેલ્ડેડ સાંધા ગેસ લીકનું કારણ બની શકે છે. કેટલીકવાર, પહેલી વાર AC ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે કરવામાં આવેલી ભૂલો પછીથી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
ગેસ લીકેજના સંકેતો શું છે?
જો તમને ઠંડકનો અભાવ, એસીમાંથી અવાજ અથવા કોઈ ગંધ દેખાય, તો તાત્કાલિક કોઈ વ્યાવસાયિક ટેકનિશિયન દ્વારા તેની તપાસ કરાવવી વધુ સારું રહેશે.
એસી ગેસ લીક માટે તપાસ કરવી
એસી ગેસ (રેફ્રિજન્ટ) લીક તપાસવાની સૌથી સરળ અને અસરકારક રીત બબલ ટેસ્ટ છે, જે તમે ઘરે જાતે કરી શકો છો. જો એસી બરફથી ભરેલું હોય, ઠંડક ઓછી થઈ ગઈ હોય, અથવા પાઈપો પર તેલના ડાઘ દેખાય, તો આ લીકનો સંકેત હોઈ શકે છે.
AC ગેસ લીકેજ અટકાવવાના ઉપાયો
નિયમિત સર્વિસિંગ એ AC ગેસ લીકેજ અટકાવવાનો એક શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે. વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક કે બે વાર ટેકનિશિયન દ્વારા તમારા ACની સર્વિસ કરાવવી શ્રેષ્ઠ છે. તેઓ મોટી સમસ્યાઓ ટાળવા માટે ગેસનું સ્તર તપાસશે અને નાના લીકેજને વહેલા શોધી કાઢશે.
કોપર કન્ડેન્સેશન
નવું એસી ખરીદતી વખતે, કોપર કન્ડેન્સર ધરાવતું મોડેલ પસંદ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. કોપર એલ્યુમિનિયમ કરતાં વધુ મજબૂત હોય છે અને કાટ લાગવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. આ લીકેજની સમસ્યા ઘટાડે છે.
ફિલ્ટર્સ સાફ કરવા
ગંદા ફિલ્ટર્સ AC પર વધુ તાણ નાખે છે. પરિણામે, ACને ઠંડુ કરવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડે છે. અઠવાડિયામાં એકવાર ફિલ્ટર્સ સાફ કરવાથી ઠંડક કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થશે.
સમયાંતરે નિરીક્ષણો
તમારે તમારા AC યુનિટ પર કોઈપણ ખાડા, તિરાડો અથવા અન્ય સમસ્યાઓ માટે નજર રાખવી જોઈએ. નાની સમસ્યાઓ પણ ગેસ લીકેજ તરફ દોરી શકે છે.
