ચોમાસામાં આટલું કરશો તો બદલાતા હવામાનને કારણે થતી બિમારીઓ તમારાથી 100 ફૂટ દૂર રહેશે
ચોમાસાની શરદી-ઉધરસથી પરેશાન? આ 3 વસ્તુઓ તમારી ઇમ્યુનિટીને બનાવશે લોખંડ જેવી મજબૂત.
Published : July 8, 2026 at 9:03 PM IST
હૈદરાબાદ : ઉનાળાની વિદાય અને ચોમાસાના આગમન સાથે જ વાતાવરણમાં ભેજ અને તાપમાનના બદલાવને કારણે વાયરલ તાવ, શરદી-ઉધરસ અને પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ ઝડપથી વધવા લાગે છે. આ મોસમમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત હોય તો જ તમે આ બીમારીઓ સામે લડી શકો છો. સારા સમાચાર એ છે કે આ માટે દવાની જરૂર નથી. રસોડામાં રહેલી કુદરતી ચીજો નાની-મોટી બીમારીઓ અને ચેપ સામે રક્ષણ આપવામાં સૌથી કારગત સાબિત થાય છે. તેનાથી રોગપ્રતિકારક તંત્ર મજબૂત બને છે અને કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી. આવો જાણીએ, રસોડામાં રહેલી કઈ ત્રણ વસ્તુઓ ચોમાસામાં તમારી ઇમ્યુનિટીને મજબૂત કરી શકે છે.
હળદર રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં ખૂબ અસરકારક છે
હળદરમાં કર્ક્યુમિન નામનું એક કમ્પાઉન્ડ હોય છે, જેમાં સોજો ઘટાડવાના ગુણો (એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી પ્રોપર્ટીઝ) રહેલા છે. આ તત્વ રોગપ્રતિકારક તંત્રને મજબૂત કરીને ચોમાસાની ઋતુમાં ચેપ લાગવાના જોખમને ઘણા અંશે ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. કાળા મરી સાથે હળદરનું સેવન કરવાથી કર્ક્યુમિનનું શોષણ વધુ સારી રીતે થાય છે, જેના કારણે હળદરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની અસર વધુ પ્રભાવશાળી બને છે.
જો તમે દરરોજ હળદરનું સેવન કરવા માંગતા હોવ, તો ગરમ દૂધમાં હળદર ઉકાળીને 'ગોલ્ડન મિલ્ક' બનાવી શકો છો. આ ઉપરાંત, તમે ગરમ પાણીમાં હળદર, ઘી અને કાળા મરી મિક્સ કરીને તેને ચાની જેમ પી શકો છો. આવી પરંપરાગત રીતો ચોમાસાની ઋતુમાં બીમારીઓથી બચાવવામાં મદદરૂપ થાય છે.
આદુને એક ઉત્તમ ઉપાય માનવામાં આવે છે
આદુમાં જિંજરોલ નામનું એક બાયોએક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ હોય છે, જેમાં એન્ટિવાયરલ અને એન્ટિ-ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણો રહેલા છે. આ તત્વ ચોમાસામાં થતી સામાન્ય બીમારીઓ, જેમ કે શરદી-ઉધરસ અને પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ સામે અસરકારક રીતે લડે છે. ઋતુ બદલાવ દરમિયાન શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે અદરક-ગ્રીન ટી અને સાઉથ ઇન્ડિયન રસમ (આમલી અને આદુનો સૂપ) જેવા પરંપરાગત પીણાં અને વાનગીઓ ઉત્તમ કુદરતી ઉપાય માનવામાં આવે છે.
આ ઉપરાંત, એક કપ ગરમ પાણીમાં છીણેલું અદરક, મધ અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને પીવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. આ ડ્રિંક લાંબા સમયથી લોકપ્રિય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ્સ તેને ચોમાસામાં થતા શ્વસન સંબંધી ચેપથી રાહત આપવા માટે ખૂબ ફાયદાકારક માને છે.
આમળાં પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે
ચોમાસાની ઋતુમાં આમળાં ત્વચા માટે એક સુરક્ષા કવચનું કામ કરે છે. પોષણ સંબંધી માહિતી પરથી જાણવા મળે છે કે આમળાંમાં સંતરાની સરખામણીએ 20 ગણો વધુ વિટામિન સી હોય છે (સંતરામાં 30 મિગ્રા પ્રતિ 100 ગ્રામની સામે, આમળાંમાં 600 મિગ્રા). આ કોલેજન બનાવવા અને રોગપ્રતિકારક કોષોના ઉત્પાદન માટે એક ઉત્તમ સ્ત્રોત છે. તેને તમારા આહારમાં સામેલ કરવાથી સૌથી વધુ ફાયદા મળે છે.
ભલે તમે તેને પરંપરાગત રીતે જેમ કે આમળાં મુરબ્બા (કેન્ડીડ આમળાં)ના રૂપમાં લો કે સ્મૂધીમાં આમળાં પાવડર ઉમેરો. પોષક તત્ત્વોથી ભરપૂર આમળાંને તમારા આહારમાં સામેલ કરવાના અનેક ફાયદા છે. આમળાં ખરીદતી વખતે એવા ફળો પસંદ કરો જે સખત હોય, લીલા-પીળા રંગના હોય અને જેના પર કોઈ ડાઘ-ધબ્બા ન હોય. નરમ અથવા ખરાબ રંગના આમળાં ઓછા પૌષ્ટિક હોય છે.
ધ્યાન આપવા જેવી બાબત
- ચોમાસાની ઋતુમાં ભેજના કારણે ઊંઘમાં ખલેલ પડી શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ્સની સલાહ અનુસાર 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ લેવાથી સાઇટોકાઇનનું ઉત્પાદન યોગ્ય રહે છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે ખૂબ સારું માનવામાં આવે છે.
- ગરદનથી કોલરબોન સુધી પાંચ મિનિટની લિમ્ફેટિક મસાજ શરીરમાંથી ઝેરી તત્ત્વોને બહાર કાઢવામાં અને શ્વેત રક્તકોષોના પરિભ્રમણને સુધારવામાં મદદ કરે છે. આ તકનીકનો ઉપયોગ આયુર્વેદિક અને આધુનિક તબીબી, બંને પ્રકારની સારવારમાં કરવામાં આવે છે.
- એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે ગરમ અને ખારા પાણીમાં પગ ડુબાડીને રાખવાથી રક્ત પરિભ્રમણ સુધરે છે અને ચોમાસાની ઋતુમાં થતી થાકમાં ઘટાડો થાય છે.
વધુ માહિતી માટે, તમે આ વેબસાઇટ્સ (અનુસંધાન રિપોર્ટ્સ)ની મુલાકાત લઈ શકો છો.
- https://www.researchgate.net/publication/398131569_The_Power_of_Indian_Plants_Unlocking_the_Nutritional_Benefits_of_Ginger_Indian_Gooseberry_and_Turmeric
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9229778/
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