ઉનાળામાં છોડને કેટલું પાણી આપવું જોઈએ? નિષ્ણાતો પાસેથી બગીચાના છોડની સંભાળ રાખવાની સરળ રીતો જાણો

ઉનાળાના તડકાથી વૃક્ષોનું રક્ષણ કરવું મુશ્કેલ કાર્ય હોઈ શકે છે. પરંતુ કેટલીક ટિપ્સનું પાલન કરવાથી તેમને લીલાછમ દેખાતા રાખવામાં મદદ મળી શકે છે...

Published : April 12, 2026 at 7:09 PM IST

આજકાલ, ઘણા લોકો ગાર્ડનિંગને શોખ તરીકે અપનાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકો મનની શાંતિ અને ઘરની જરૂરિયાતો માટે પોતાના ઘરમાં વિવિધ છોડ વાવે છે. જોકે, ઉનાળો ચાલી રહ્યો છે, અને તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશ, સૂકી હવા અને પાણીની અછત છે. પરિણામે, આપણા ઘરની આસપાસના છોડને પણ આ સમય દરમિયાન તીવ્ર ગરમીનો સામનો કરવો પડે છે. જોકે, નિષ્ણાતોના મતે, યોગ્ય કાળજી રાખીને, આ ઋતુ દરમિયાન પણ છોડ લીલાછમ રહી શકે છે. ચાલો આ અહવાલમાં છોડને લીલાછમ કેવી રીતે રાખવા તે શીખીએ...

બે વાર પાણી આપવાનું ભૂલશો નહીં

ઉનાળામાં, તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશને કારણે માટી ઝડપથી સુકાઈ જાય છે, તેથી છોડને સ્વસ્થ રાખવા માટે, સવારે અને સાંજે બે વાર પાણી આપવું શ્રેષ્ઠ છે. જો બે વાર પાણી આપવું શક્ય ન હોય, તો બ્લૂમ અને વાઇલ્ડ અનુસાર, જમીનની ભેજ તપાસો અને દિવસમાં ઓછામાં ઓછું એક વાર પાણી આપો. નિષ્ણાતો કહે છે કે ઉનાળામાં, છોડને દિવસ દરમિયાન કે અન્ય કોઈપણ સમયે પાણી આપવું જોઈએ નહીં. પાણી ફક્ત સવારે કે સાંજે આપવું જોઈએ, જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ ઓછો હોય. એવું કહેવાય છે કે ત્યારે જ જમીનમાં ભેજ લાંબા સમય સુધી રહે છે, જેનાથી છોડ સ્વસ્થ રહે છે. નહિંતર, જો બપોરે પાણી આપવામાં આવે, જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ મજબૂત હોય, તો ભેજ તરત જ બાષ્પીભવન થાય છે અને છોડને કોઈ નોંધપાત્ર ફાયદો આપતો નથી.

મલ્ચિંગ કરવાનું ભૂલશો નહીં

નિષ્ણાતો જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખવા માટે મલ્ચિંગનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે. શુષ્ક હવામાન દરમિયાન ઝાડની આસપાસ મલ્ચિંગ કરવું એ એક સારો વિચાર છે. તેઓ સૂકા પાંદડા, નારિયેળના છીપ અને ઘાસ જેવા પદાર્થોને ઝાડના મૂળની આસપાસની જમીન પર ફેલાવવાનું સૂચન કરે છે. આ ભેજ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે અને ગરમીને મૂળ સુધી પહોંચતી અટકાવે છે.

મલ્ચિંગ શું છે?
મલ્ચિંગ એ એક ખેતી પદ્ધતિ છે જેમાં માટીની સપાટીને કાર્બનિક અથવા અકાર્બનિક પદાર્થોથી ઢાંકવામાં આવે છે. આ જમીનની ભેજ જાળવી રાખવામાં, નીંદણને દબાવવામાં અને માટીના તાપમાનને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.

ઉનાળામાં છોડ માટે છાંયો જરૂરી છે

ઉનાળા દરમિયાન, સૂર્યની ગરમી દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે. પરિણામે, કેટલાક નાજુક છોડ સીધા સૂર્યપ્રકાશને સહન કરી શકતા નથી. તેથી, ઉનાળાના તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશથી છોડને બચાવવા માટે, તેમને છાંયડાની જાળી હેઠળ અથવા છાંયડાવાળા વિસ્તારોમાં રાખવા શ્રેષ્ઠ છે. બપોરનો તીવ્ર સૂર્ય સૌથી હાનિકારક છે. તેથી, ઘરની અંદરના છોડને બારીઓથી દૂર ખસેડો અથવા તેમના પાંદડા સળગવાથી બચાવવા માટે પડદાનો ઉપયોગ કરો.

ખાતરનો ઓછો ઉપયોગ

નિષ્ણાતોના મતે, ઉનાળામાં રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ ઓછો કરવો શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે ગરમી છોડ પર તાણ વધારે છે. તેના બદલે, વર્મીકમ્પોસ્ટ અને રસોડાના કચરામાંથી બનાવેલ ખાતરનો ઉપયોગ કરો. આનાથી છોડને ધીમે ધીમે પોષક તત્વો મળે છે.

કાપણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે

ડાળીઓ અને પાંદડા દૂર કરવાથી છોડની ઉર્જાનો બગાડ થવાને બદલે નવી વૃદ્ધિ થાય છે. એવું પણ કહેવાય છે કે તે હવાના પરિભ્રમણમાં સુધારો કરે છે. જે લોકો કુંડા વાવે છે તેઓએ તેમના છોડને ગરમીથી બચાવવા જોઈએ. કારણ કે, અતિશય ગરમીમાં, કુંડાવાળા છોડના મૂળ ગરમીથી નુકસાન પામે છે. તેથી, પ્લાસ્ટિકના કુંડાને બદલે માટીના કુંડાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કુંડાને સફેદ રંગવાથી ગરમી ઓછી થાય છે. વધુમાં, છોડ પર વારંવાર પાણી છાંટવાથી ગરમીથી રાહત મળે છે.

