ઉંમર પ્રમાણે કેટલું હોવું જોઈએ તમારું B12 લેવલ? જાણો શરીર માટે કેમ આટલું જરૂરી છે આ વિટામિન
Published : February 11, 2026 at 10:35 PM IST
તમારે દરરોજ કેટલા પ્રમાણમાં વિટામિન B12ની જરૂર છે તે તમારી ઉંમર પર નિર્ભર કરે છે. અલગ-અલગ ઉંમર માટે રોજ કેટલું પ્રમાણ જરૂરી, ચાલો જાણીએ વિટામિન B12 એ નર્વ હેલ્થ, એનર્જી પ્રોડક્શન અને લાલ રક્તકણોના નિર્માણ માટે એક આવશ્યક પોષક તત્વ છે. વિટામિન B12 તમારા બધા કોષોમાં આનુવંશિક સામગ્રી, DNA બનાવવામાં મદદ કરે છે. વિટામિન B12 મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયાને રોકવામાં પણ મદદ કરે છે, જે એક રક્ત વિકાર છે જે થાક અને નબળાઇનું કારણ બને છે. આટલું આવશ્યક પોષક તત્વ હોવા છતાં, ભારતમાં ઘણા લોકો તેમના B12 લેવલ અંગે અજાણ છે, જેના કારણે તેની ઉણપ વિશે જાણકારી મેળવી શકાતી નથી. અહીં, અમે વિવિધ ઉંમરના લોકો માટે સામાન્ય વિટામિન B12 સ્તર અને વિટામિન B12 ટેસ્ટ્સ ક્યારે કરાવવા તે વિશે વિગતવાર માહિતી આપી રહ્યા છીએ.
તમને દરરોજ કેટલું વિટામિન B12 જોઈએ છે તે તમારી ઉંમર પર આધાર રાખે છે. વિટામિન B12 ની દૈનિક જરૂરિયાત ઉંમર પ્રમાણે બદલાય છે. વિટામિન B12 ના સેવનને સમજતા પહેલા, વિટામિન B12 સ્તરોને સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે.
લોહીમાં વિટામિન B12 નું સ્તર પિકોગ્રામ પ્રતિ મિલીલીટર (pg/mL) માં માપવામાં આવે છે, જે નીચે મુજબ છે...
નૉર્મલ રેન્જ: 200–900 pg/mL
ઉણપ: 200 pg/mL થી ઓછું
બોર્ડરલાઈન ઉણપ: 200–300 pg/mL
ઉંમર પ્રમાણે સામાન્ય વિટામિન B12 નું સ્તર
શિશુઓ અને નાના બાળકો (0–12 વર્ષ)
નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હેલ્થ (NIH)ના ઑફિસ ઑફ ડાયેટરી સપ્લિમેન્ટ્સ(ODS) અનુસાર, મગજ અને શારીરિક વિકાસને ટેકો આપવા માટે શિશુઓ અને નાના બાળકો (0–12 વર્ષ) માટે વિટામિન B12 નું સ્તર 250–550 pg/mLની વચ્ચે હોવું જોઈએ. ધ્યાન રહે કે, સ્તનપાન કરાવતી માતાઓએ તેમના શિશુઓમાં ઉણપ અટકાવવા માટે તેમના B12 સ્તરનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.
કિશોરો (13–19 વર્ષ)
કિશોરો માટે આદર્શ વિટામિન B12 નું સ્તર 300 થી 550 pg/mL ની વચ્ચે છે જેથી વૃદ્ધિ દરમિયાન ઊર્જા અને કોગ્નેટિવ પરફોર્મન્સ જળવાઈ રહે.
વયસ્ક (20-59 વર્ષ)
વયસ્કોમાં, નર્વ હેલ્થ અને ચયાપચય જાળવવા માટે 200 થી 900 pg/ml વચ્ચે વિટામિન B12 સ્તર જરૂરી છે. B12 થી ભરપૂર વિવિધ ખોરાક ખાવાનું ભૂલશો નહીં, અથવા જો તમે શાકાહારી હોવ તો સપ્લિમેન્ટ્સ લેવાનું વિચારો.
વૃદ્ધ (60+ વર્ષ)
વૃદ્ધો માટે સ્વસ્થ વિટામિન B12 સ્તર 300 થી 500 pg/ml ની વચ્ચે છે, કારણ કે ઉંમર સાથે એબ્ઝોર્શન ઘટે છે. ગંભીર ઉણપના કિસ્સામાં, ઇન્જેક્ટેબલ B12 માટે તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.
વિટામિન B12 ટેસ્ટ ક્યારે કરાવવો?
જો તમને આ લક્ષણો દેખાય, તો ટેસ્ટ કરાવો...
સતત થાક અથવા ઉર્જાનો અભાવ.
હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટ અથવા નિષ્ક્રિયતા.
યાદશક્તિ ગુમાવવી અથવા મૂંઝવણ જેવી કોગ્નેટિવ સમસ્યાઓ.
પીળી ત્વચા અથવા કમળો.
હાઈ-રિસ્ક ગ્રુપ્સ:
સગર્ભા અથવા સ્તનપાન કરાવતી સ્ત્રીઓ, ખાસ કરીને શાકાહારી.
60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો એબ્ઝોર્શનની સમસ્યાથી પીડાય છે.
IBS, ક્રોહન ડિસિઝ અથવા સેલિયાક રોગ જેવી પાચન સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો.
ચુસ્ત શાકાહારીઓ અને વિગન
ટેસ્ટ કેટલી વાર કરવવા?
નિયમિત પરીક્ષણ: દર 1-2 વર્ષે એવા લોકો માટે જેમને કોઈ લક્ષણો નથી પરંતુ જોખમ છે (દા.ત., શાકાહારીઓ, વૃદ્ધો).
ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા લોકો: દર 6-12 મહિનામાં એકવાર જો આહાર નબળો હોય અથવા એબ્ઝોર્શન નબળું હોય.
સપ્લિમેન્ટેશન પછી: સારવાર કેટલી અસરકારક છે તે જોવા માટે દર 3-6 મહિને ટેસ્ટનું પુનરાવર્તન કરો. ધ્યાનમાં રાખો કે વહેલા ટેસ્ટથી લાંબા ગાળે B12ની ઉણપથી થતા નર્વ ડેમેજને અટકાવી શકાય છે.
વિટામિન B12નું લેવલ સુધારવાના ઉપાય
જો ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટમાં B12નું લેવલ ઓછું જોવા મળે તો તમે આ ઉપાય કરી શકો છો...
1.ડાયેટમાં ફેરફાર
2. માંસ, ઈંડા, માછલી અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ખાવાનું શરૂ કરો.
3. શાહકારીઓએ ફોર્ટિફાઈડ અનાજ અને પ્લાન્ટ બેઝ્ડ મિલ્ક અપનાવવા જોઈએ.
4. સપ્લિમેન્ટ્સ લેવા
5. સામાન્ય ઉણપ હોય તો ઓરલ સપ્લિમેન્ટ્સ લો
6. સારા એબ્ઝોર્શન માટે સબલિંગુઅલ ટેબ્લેટ્સ અજમાવો
7. ગંભીર ઉણપ અથવા માલએબ્ઝોર્શનની સ્થિતિમાં B12ના ઈન્જેક્શન લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
વિટામિન B12 ની ઉણપ તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર કરી શકે છે, પરંતુ જો સમયસર નિદાન કરવામાં આવે તો તેને અટકાવી શકાય છે અને લેવલ પણ કરી શકાય છે. તેના માટે નિયમિત નિદાન, ટેસ્ટ, આહાર અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર જરૂરી છે.
(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપેલી તમામ આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિકોની સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ. આ માહિતી પર કાર્ય કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)
