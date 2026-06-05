દરરોજ 7,000 સ્ટેપ ચાલો અને મગજને રાખો તેજ, જાણો વોકિંગના મોટા આરોગ્ય લાભો
શું તમે જાણો છો કે તમારા મગજને તેજ કરવા માટે તમને એક દિવસમાં કેટલા પગલાં લેવા જોઈએ.
Published : June 5, 2026 at 12:34 PM IST
રોજિંદા ચાલવું (વોકિંગ)થી આરોગ્યને ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. ઘણી સ્ટડીઝથી ખબર પડે છે કે નિયમિત રીતે પગપાળા ચાલવાથી ડાયાબિટીસ અને હૃદયની બીમારીનો જોખમ ખૂબ ઓછો થઈ જાય છે. ચાલવાથી વિચારવાની અને સમજવાની ક્ષમતા પણ સારી થાય છે. BMC સાઇકિયાટ્રી જર્નલમાં છપાયેલી એક સ્ટડી મુજબ, દરરોજ ઓછામાં ઓછા 7,000 પગલા ચાલવું (ભલે તમે 10,000 પગલા ન પણ ચાલો) યાદશક્તિ, મૂડ અને મગજના સંપૂર્ણ આરોગ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. રોજ 7,000 પગલા ચાલવાથી તમારું મગજ તેજ કેવી રીતે રહે છે? ચાલો જાણીએ કે મગજને સ્વસ્થ રાખવા માટે ચાલવું કેમ જરૂરી છે.
નિયમિત વોકિંગના ફાયદા
- મગજમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધે છે.
- આથી યાદશક્તિ અને કન્સન્ટ્રેશન સુધરે છે.
- સ્ટ્રેસ હોર્મોનનું સ્તર ઘટે છે.
- આથી ઊંઘની ગુણવત્તા સારી થાય છે.
- ઉંમર સાથે થતી ન્યુરોલોજિકલ કમજોરી અને સોજો ઓછો થાય છે.
7,000 પગલા ચાલવા અંગે સંશોધન શું કહે છે?
હેલ્થ લાભ મેળવવા માટે તમને બહુ વધારે ચાલવાની જરૂર નથી. એક્સપર્ટ્સ કહે છે કે દિવસમાં 7,000 પગલા ચાલવાથી આરોગ્યને ઘણા ફાયદા થાય છે. Fisher Center for Alzheimer’s Research Foundation મુજબ, દિવસમાં 7,000 પગલા ચાલવાથી માત્ર યાદશક્તિ અને વિચારવાની સમસ્યાઓનો જોખમ ઓછો થતો નથી, પરંતુ અલ્ઝાઈમર્સ માટે જોખમકારક માનવામાં આવતી બીમારીઓ જેમ કે હૃદયરોગ, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અને ડિપ્રેશનનો જોખમ પણ ઘટે છે. સાથે સાથે...
- સમય પહેલાં મૃત્યુનો જોખમ ઘટે છે.
- હૃદયનું આરોગ્ય સુધરે છે.
- મેન્ટલ હેલ્થમાં સુધારો થાય છે.
- યાદશક્તિ ઘટવાનો જોખમ ઓછો થાય છે.
- વિચારવાની અને સમજવાની ક્ષમતા તથા મેન્ટલ હેલ્થમાં સુધારો થાય છે.
એક્સપર્ટ્સ મુજબ, નિયમિત વોકિંગ કરવાથી મગજના ઘણા કાર્યો વધુ સારા થાય છે. આથી ફોકસ કરવું, પ્લાનિંગ કરવું અને યોગ્ય નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધે છે. ચાલવાથી અલ્ઝાઈમર્સ અને ડિમેન્શિયા જેવી બીમારીઓનો જોખમ ઓછો થાય છે. સાથે સાથે એન્ઝાયટી અને સ્ટ્રેસ પણ ઓછો થાય છે, જેથી મનને શાંતિ મળે છે.
ઝડપથી ચાલવું વધારે ફાયદાકારક છે?
ધીમે ચાલવાની સરખામણીએ ઝડપથી ચાલવાથી કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર હેલ્થને વધુ ફાયદો થાય છે. સ્પીડ કરતાં વધારે મહત્વનું એ છે કે તમે રોજ નિયમિત ચાલો. શરૂઆતમાં દરરોજ 10,000 પગલાનો લક્ષ્ય રાખવો જરૂરી નથી. 10,000 પગલાનો લક્ષ્ય મુખ્યત્વે માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી તરીકે શરૂ થયો હતો. રિસર્ચર્સ કહે છે કે આ લક્ષ્ય સાબિત કરવા માટે પૂરતા ક્લિનિકલ પુરાવા નથી.
જે લોકો હાલ સેડન્ટરી (નિષ્ક્રિય) જીવન જીવે છે, તેમને દરરોજ ફક્ત 4,000 થી 5,000 પગલા ચાલવાનો લક્ષ્ય રાખવો જોઈએ. ધીમે ધીમે પગલાની સંખ્યા વધારવાથી સારા પરિણામ મળી શકે છે. જોકે, દરરોજ 10,000 પગલા ચાલવું એક શક્ય લક્ષ્ય છે, પરંતુ National Library of Medicine મુજબ દરરોજ 7,000 પગલા ચાલવાથી આરોગ્યમાં ઘણો સુધારો થાય છે.
- મગજના કાર્યને સુધારવા માટે કેટલીક અન્ય સ્વસ્થ આદતો છે
- પૂરી ઊંઘ લેવી અને સંતુલિત આહાર લેવો
- બીજાઓ સાથે મળવું જળવું
- બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસને નિયંત્રિત રાખવું
- એવી પ્રવૃત્તિઓ કરવી જેમાં મગજને સ્ટિમ્યુલેશન મળે
કોણે વધુ સાવધાની રાખવી જોઈએ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ્સનો સૂચન છે કે જેમને ગંભીર હૃદયરોગ, સાંધાનો દુખાવો, શ્વાસની તકલીફો અથવા ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર છે, તેઓએ પોતાની એક્સરસાઈઝ અથવા વોકિંગ રૂટિનની ઇન્ટેન્સિટી વધારતા પહેલા ડૉક્ટરની સલાહ અવશ્ય લેવી જોઈએ.
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