ચિકન, માછલી અને માંસને રેફ્રિજરેટરમાં કેટલો સમય રાખી શકાય ? તે ક્યારે બગડે છે?
ક્યારેક તો આપણા સૌ કોઈમાંથી કોઈકને તો એ વિચાર આવ્યો જ હશે કે, નૉન-વેજ આઈટમને રેફ્રિજરેટરમાં કેટલાં દિવસ સુધી રાખી શકાય ?
Published : December 3, 2025 at 12:28 PM IST
હૈદરાબાદ: ખોરાક સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ખોરાકની શુદ્ધતા અને સ્વચ્છતાને ઘણા પ્રકારની કાળજી રાખવી જરૂરી છે. નહિંતર, બીમારીનું જોખમ રહે છે. ઘરે રાંધેલો ખોરાક વધુ આરોગ્યપ્રદ હોય છે. ઘણા લોકો તેમના ઘરમાં રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરે છે.
રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ વિવિધ ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહિત કરવા માટે થાય છે. ફળો, શાકભાજી, અથાણાં અને શાક સહિત રાંધેલો ખોરાક આ રેફ્રિજરેટરમાં રાખવામાં આવે છે. જેમાં તેમની એક શેલ્ફ લાઈફ હોય છે. જો તેને ખૂબ લાંબા સમય સુધી સંગ્રહિત કરવામાં આવે તો તે બગડી જાય છે. ચિકન, મટન અને માછલીની પણ શેલ્ફ લાઇફ હોય છે.
ચિકન અથવા મટનને ખૂબ લાંબા સમય સુધી સંગ્રહિત કરવાથી તેમના સ્વાદ અને ન્યૂટ્રિશનલ વેલ્યૂ પર અસર પડે છે. એ જાણવું જરૂરી છે કે, ચિકન અને મટન જેવું માંસ રેફ્રિજરેટરમાં રાખ્યા બાદ કેટલાં સમય સુધી તાજા રહી શકે છે ? તો ચાલો જાણીએ કે તે કેટલો સમય સુધી રહી શકે છે...
ચિકન કેટલો સમય ફ્રેશ રહે છે?
જો તમે કાચા ચિકનને રેફ્રિજરેટરમાં રાખવા માંગતા હો, તો તેને એ કે બે દિવસ માટે રહેવા દો. પછી, તેને રાંધવા માટે ઉપયોગ કરો, જો ચિકનને ચુસ્તપણે બંધ કન્ટેનરમાં રાખવામાં આવે, તો તેને અઠવાડિયાઓ સુધી ફ્રીઝરમાં રાખી શકાય છે. ચિકનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, જેના કારણે રેફ્રિજરેટરનું તાપમાન તેની પેશીઓને તોડી નાખે છે, જેના કારણે તે ઝડપથી બગડે છે. જો ચિકનમાંથી વિચિત્ર ગંધ આવે અથવા થોડું ભૂરા રંગનું દેખાય, તો તે બગડેલું હોવાની શક્યતા છે. ક્યારેક, બગડેલું ચિકન ચીકણું થઈ જાય છે. તેથી, તેને એક કે બે દિવસથી વધુ સમય માટે સંગ્રહિત ન કરવું જોઈએ.
મટન કેટલા સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે?
હેલ્થલાઇન અનુસાર, મટનને રેફ્રિજરેટરમાં ત્રણથી પાંચ દિવસ સુધી સંગ્રહિત કરી શકાય છે. જોકે, મટનમાં રહેલી ચરબી ઝડપથી ગંધ શોષી લે છે. આને ટાળવા માટે, તેને લીક-પ્રૂફ પેકેજિંગમાં સંગ્રહિત કરવું જોઈએ. જો તમારા ઘરે ઘણું બધું મટન હોય, તો તમે તેને સરળતાથી સીલ કરીને રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરી શકો છો. જ્યારે મટન બગડી જાય છે ત્યારે તેમાંથી ગંધ આવવા લાગે છે, અને ચીકણું પણ થઈ જાય છે. તેની સાથે તેનો રંગ પણ બદલી જાય છે, નિષ્ણાતોના મતે, આ પ્રકારનું મટન ખાવાથી આપના આરોગ્ય માટે હાનિકારક સાબીત થઈ શકે છે.
માછલી કેટલા સમય સુધી ફ્રેશ રહે છે?
માછલી તાપમાનમાં ફેરફાર પર ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપે છે. રેફ્રિજરેટરમાં રાખવાથી પણ, તેની તાજગી ઓછી થવા લાગે છે, તેથી માછલી ખરીદ્યા પછી તરત જ તેને રાંધવી સૌથી યોગ્ય ગણાશે. જો તમે તેને રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરવા માંગતા હો, તો તમે તેને બરફના ટુકડાથી ભરેલા બાઉલમાં મૂકી શકો છો. જ્યારે માછલી બગડે છે, ત્યારે તેમાંથી વાસ આવવા લાગે છે અને સ્પર્શવાથી તે ચીકણી લાગે છે.
રાંધેલા ખોરાકને કેટલા સમય સુધી સંગ્રહિત કરવો જોઈએ?
ઘણા લોકો રાંધેલા ચિકન અથવા મટનને રાંધ્યા પછી તેને ફ્રીઝમાં રાખે છે. જોકે, રાંધેલા ચિકનને 3 થી 4 દિવસથી વધુ સમય માટે રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવું જોઈએ. નિષ્ણાતો કહે છે કે રાંધેલા મટનને પણ 3 થી 4 દિવસથી વધુ સમય માટે રેફ્રિજરેટરમાં ન રાખવું જોઈએ. આનાથી વધુ સમય સુધી સંગ્રહ કરવાથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
કઈ ચીજોની ઓળખવી જોઈએ
- ચિકન અથવા મટનને રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરતા પહેલા, તેને સારી રીતે ધોઈ લો અને લોહી કાઢી નાખો.
- ચિકન કે મટનને રેફ્રિજરેટરમાં સંગ્રહિત કરતા પહેલા, તેને સારી રીતે સૂકવી લો અને તેને એરટાઈટ કન્ટેનરમાં ભરીને રાખી દો.
- માંસને હંમેશા ફ્રીઝરમાં ઓછા તાપમાનમાં રાખો, તાપમાન જેટલું ઓછું હશે તેટલું તે વધુ સુરક્ષિત રહેશે.