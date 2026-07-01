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શું તમે પણ બચેલી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ફેંકી દો છો? આ ઉપયોગ જાણ્યા પછી નહીં ફેંકો

મોટાભાગના લોકો બચેલી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ફેંકી દે છે કારણ કે તેઓ તેના આ ઉપયોગ જાણતા નથી

મોટાભાગના લોકો બચેલી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ફેંકી દે છે કારણ કે તેઓ તેના આ ઉપયોગ જાણતા નથી
મોટાભાગના લોકો બચેલી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ફેંકી દે છે કારણ કે તેઓ તેના આ ઉપયોગ જાણતા નથી (Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 10:21 PM IST

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કોઈ સેલિબ્રેશન હોય, પરિવાર અને મિત્રો સાથેની પાર્ટી હોય, મહેમાનોનું સ્વાગત હોય કે પછી ફક્ત સામાન્ય મુલાકાત હોય, ભારતમાં કોઈ પણ પાર્ટી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ વિના પૂર્ણ થતી નથી. તે ન ફક્ત તમારી તરસ છીપાવે છે પણ વાતાવરણને જીવંત બનાવે છે. જોકે, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ઘણીવાર પીરસ્યા પછી ઘણીવાર અધૂરી રહી જાય છે. લોકો સામાન્ય રીતે બચેલી કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવાનું ટાળે છે કારણ કે બોટલ ખોલતાની સાથે જ કાર્બોનેશન નીકળી જાય છે; ફિઝ (કાર્બોનેશન) વિના, કોલ્ડ ડ્રિંક્સનો સ્વાદ નરમ થઈ જાય છે, સાદા, મીઠા પાણી જેવો.

ઘણા લોકો બચેલા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ફેંકી દે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે નિષ્ણાતો તેનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાના ઘણા ફાયદાઓ પર ભાર મૂકે છે? તેઓ સૂચવે છે કે આ પીણાં વિવિધ ઘરગથ્થુ કાર્યો માટે ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ચાલો તેનો ઉપયોગ કરવાની આ કેટલીક રીતો પર એક નજર કરીએ...

બચેલી કોલ્ડ ડ્રિંક્સનો ઉપયોગ તમે આ રીતે કરી શકો છો...

  • ડાઘ દૂર કરવા: કપડાં પરથી ડાઘ દૂર કરવા ક્યારેક ખૂબ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને કારણ કે તેલ અને ગ્રીસના ડાઘ સરળતાથી નીકળતા નથી. નિષ્ણાતો કહે છે કે આવા કિસ્સાઓમાં સોફ્ટ ડ્રિંક્સ ખૂબ અસરકારક છે. આ કરવા માટે, ડાઘવાળી જગ્યા પર થોડું સોફ્ટ ડ્રિંક રેડો, તેને અડધા કલાક સુધી રહેવા દો અને પછી કપડાને ધોઈ લો. ડાઘ સરળતાથી ઉતરી જશે.
  • ટૉઇલેટ સીટ સાફ કરવા: ટૉઇલેટ સીટ પર ખૂબ જ ઝડપથી ડાઘ પડી જાય છે. જો નિયમિતપણે સાફ ન કરવામાં આવે તો તેને દૂર કરવા મુશ્કેલ બની શકે છે. તેથી જ મોટાભાગના લોકો તેમને દૂર કરવા માટે કોમર્શિયલ ક્લીનર્સનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, નિષ્ણાતો કહે છે કે બચેલા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ટૉઇલેટ સીટ પરથી ડાઘ દૂર કરવા માટે પણ ખૂબ અસરકારક છે. બચેલા ઠંડા પીણાથી ફક્ત સ્પ્રે બોટલ ભરો અને તેને ટોઇલેટ સીટ પર સ્પ્રે કરો. તેને 10 થી 15 મિનિટ સુધી રહેવા દો, પછી બ્રશથી સ્ક્રબ કરો અને ફ્લશ કરો. ડાઘ અદૃશ્ય થઈ જશે, અને ટોઇલેટ સીટ એકદમ નવી દેખાશે.
  • કાટ દૂર કરવા માટે: લોખંડની વસ્તુઓ ઝડપથી કાટ લાગે છે, અને આ કાટ દૂર કરવો એ સરળ કાર્ય નથી. નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે કાટ લાગેલા ભાગ પર કોલ્ડ ડ્રિંક રેડીને થોડીવાર સ્ક્રબ કરવાથી કાટના ડાઘ દૂર કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
  • ફ્લોર સાફ કરવા: સિમેન્ટના ફ્લોર અથવા ટાઇલ્સ પર ક્યારેક તેલ અથવા ગ્રીસના ડાઘ પડી જાય છે. તમે ગમે તેટલી વાર ઘસો કે ધોઈ લો, ગ્રીસના ડાઘ હઠીલા હોઈ શકે છે. એક સારો ઉપાય એ છે કે ડાઘ પર થોડું સોફ્ટ ડ્રિંક રેડો, તેને થોડીવાર માટે રહેવા દો, અને પછી તેને કપડાથી સાફ કરો. આ પદ્ધતિ અહેવાલ મુજબ ગ્રીસના ડાઘ સરળતાથી દૂર કરે છે અને ફ્લોરને ચમકદાર અને આકર્ષક બનાવે છે.
  • અરીસો ચમકાવવા: ધૂળ અને ગંદકી ઘણીવાર ઘરના અરીસાઓ પર જમા થાય છે. કેટલીકવાર, તમે તેને ગમે તેટલી વાર સાફ કરો, તે સંપૂર્ણપણે ડાઘ રહિત બનતા નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, ધૂળવાળા અથવા ગંદા અરીસા પર થોડું સોફ્ટ ડ્રિંક (કાર્બોરેટેડ સોફ્ટ ડ્રિંક) સ્પ્રે કરો અને પાંચ મિનિટ રાહ જુઓ. પછી, પહેલા તેને ભીના કપડાથી અને પછી સૂકા કપડાથી સાફ કરો; અરીસો ચમકશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ પદ્ધતિ કારના વિન્ડશિલ્ડ સાફ કરવા માટે પણ ખૂબ અસરકારક છે.
  • ગંદા વાસણો: રસોઈ ઘણીવાર વાસણો ગંદા થઈ જાય છે, અને તેને સાફ કરવું થોડું પડકારજનક બની શકે છે. સોફ્ટ ડ્રિંક્સ આ સંદર્ભમાં અસરકારક સફાઈ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. ગંદા વાસણોમાં ફક્ત બાકી રહેલું સોફ્ટ ડ્રિંક રેડો અને તેને આખી રાત રહેવા દો. બીજા દિવસે સવારે તેને સાફ કરો; ડાઘ ગાયબ થઈ જશે, અને વાસણ એકદમ નવા દેખાશે.
  • નળ: રસોડા અને બાથરૂમના નળ પર ઘણીવાર પાણી અને સાબુના ડાઘ પડી જાય છે, જેના કારણે તે કદરૂપા દેખાય છે. વ્યાવસાયિક ક્લીનર્સનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, નિષ્ણાતો સોફ્ટ ડ્રિંક્સનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે. ડાઘવાળા નળ પર ફક્ત સોફ્ટ ડ્રિંક સ્પ્રે કરો અને થોડા સમય પછી તેને સાફ કરો. ડાઘ અદૃશ્ય થઈ જશે, અને નળ ચમકશે.
  • જો બબલ ગમ ચોંટી જાય તો: ક્યારેક, ચાલતી વખતે, બબલ ગમ આકસ્મિક રીતે આપણા જૂતા કે સેન્ડલ સાથે ચોંટી જાય છે. તેને દૂર કરવું થોડું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, નિષ્ણાતો ચોંટેલા ગમ પર કોલ્ડ્રીંક રેડવાની ભલામણ કરે છે; થોડા સમય પછી, તેને સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે.

(નોંધ: આ માહિતી નિષ્ણાતો અને સોશિયલ મીડિયામાંથી મળેલી માહિતી પર આધારિત છે. સફાઈ માટે કોલ્ડ્રીંકનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય સંપૂર્ણપણે તમારા પર છે.)

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