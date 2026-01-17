ETV Bharat / lifestyle

બાળકોને કઈ ઉંમરે ઈંડા ખવડાવવાનું શરૂ કરવું જોઈએ? ઈંડા ખવડાવવાની શ્રેષ્ઠ રીત કઈ છે જાણો...

ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી કે બાળકોને ઈંડા ક્યારે અને કેવી રીતે ખવડાવવા જોઈએ. જાણો શું કહે છે એક્સપર્ટ ? WHEN CAN BABIES EAT EGGS

બાળકોને ઈંડાનું સેવન ક્યારે કરાવવું ?
બાળકોને ઈંડાનું સેવન ક્યારે કરાવવું ? (Pexels)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 1:11 PM IST

હૈદરાબાદ: ઈંડા પોષણનો સારો સ્ત્રોત છે. આ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ઈંડા બાળકો માટે ફાયદાકારક છે. જોકે, દરેક માતા-પિતા વિચારે છે કે તેમણે પોતાના બાળકને પહેલી વખત ક્યારે ઈંડુ ખવડાવવું જોઈએ. આ લેખમાં, ચાલો જાણીએ કે, આપના બાળકને ઈંડા ક્યારે આપવા અને દરરોજ કેટલા આપવા જોઈએ...

ડૉ.ગૌતમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, માતા-પિતાએ છ મહિના બાદ પોતાના બાળકોને ઈંડા ખવડાવવાનું શરૂ કરી શકે છે. આ ઉંમરે, બાળક થોડું મોટું થાય છે અને તેને વધુ પોષણની જરૂર હોય છે. ઈંડા પ્રોટીન અને વિટામિન્સનો સારો સ્ત્રોત છે, જે બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. અલબત્ત, જો પરિવારમાં વડીલો હોય, તો તેઓ ચોક્કસપણે અનિચ્છનીય સલાહ આપશે. જોકે, બાળકના આહારમાં ઈંડાનો સમાવેશ કરતા પહેલા ચોક્કસ માહિતી માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.

આ વીડિયોમાં, ડૉ.ગૌતમ, બાળકોને ઈંડા આપતી વખતે માતા-પિતા દ્વારા કરવામાં આવતી કેટલીક સામાન્ય ભૂલોની પણ ચર્ચા કરે છે. ચાલો આ ભૂલો પર એક નજર કરીએ.

બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે ઈંડાનું સેવન ખૂબ ફાયદાકારક
બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે ઈંડાનું સેવન ખૂબ ફાયદાકારક (Pexels)

ઈંડાનું સેવન

મોટાભાગના નવા માતા-પિતાને ખબર હોતી નથી કે તેમના બાળકોને ઈંડાનું સેવન ક્યારે કરાવવું, અને આ જ્ઞાનનો અભાવ તેમના બાળકોના આહારમાં ઈંડા દાખલ કરવામાં વિલંબ તરફ દોરી શકે છે. આનાથી તેમના બાળકો માટે અપૂરતું પોષણ થઈ શકે છે. જો કે, ડોકટરો ભલામણ કરે છે કે નાની ઉંમરથી જ વધતા બાળકોને ઈંડા આપવા જોઈએ. ઈંડાની જરદી 6 મહિનાની ઉંમરે અને ઈંડાની સફેદી 8 મહિના પછી આપી શકાય છે.

પ્રોટીન અને પોષણનો ભરપુર સ્ત્રોત મનાઈ છે ઈંડા
પ્રોટીન અને પોષણનો ભરપુર સ્ત્રોત મનાઈ છે ઈંડા (Pexels)

ઈંડાની જર્દી (પીળો ભાગ) હાનિકારક નથી

એક સામાન્ય ગેરસમજ એ છે કે ઈંડાની જર્દી (પીળો ભાગ) હાનિકારક ચરબી હોય છે, તેથી જ ઘણા માતા-પિતા બાળકોને તે આપવાનું ટાળે છે. જોકે, ડોકટરો કહે છે કે ઈંડાની જર્દીમાં સ્વસ્થ ચરબી, વિટામિન (A, D, B12) અને ખનીજ હોય ​​છે જે બાળકો માટે ફાયદાકારક છે. ઈંડાની જર્દીમાં મગજના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અને તેને બાળકના આહારમાં શામેલ કરવી જરૂરી છે. બાળકોના મગજના વિકાસમાં ઈંડા મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ઈંડાની પીળીમાં સ્વસ્થ ચરબી અને કોલીન હોય છે, જે બાળકોની યાદશક્તિ સુધારવા માટે જરૂરી છે. તેથી, બાળકોના આહારમાં ઈંડાની જર્દીનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.

એક્સપર્ટ કહે છે કે, છ મહિના બાદ બાળકોને ઈંડા ખવડાવી શકાય છે
એક્સપર્ટ કહે છે કે, છ મહિના બાદ બાળકોને ઈંડા ખવડાવી શકાય છે (Pexels)

જેમ ભાવે તે રીતે ખવડાવો

બાળકો માટે ઈંડા ફાયદાકારક છે, અને તેમને બોઈલ્ડ કરીને ખવડાવવા વધુ સરળ માનવામાં આવે છે. જો કે, ડોકટરો કહે છે કે ઈંડા બાફવા એ એકમાત્ર ફાયદાકારક પદ્ધતિ નથી. ડોકટરોના મતે, તમારે હંમેશા બાળકો માટે ઈંડા તેમને ગમે તે રીતે ખવડાવવા જોઈએ. તમે સ્ક્રેમ્બલ્ડ ઈંડા, ઓમેલેટ અથવા ઈંડાના ઢોસા બનાવી શકો છો અને તેમની પસંદગી અનુસાર ખવડાવી શકો છો.

દેશી અને ફાર્મમાં ઉછરેલા ઈંડા એમ બંનેમાં પોષણ સમાન
દેશી અને ફાર્મમાં ઉછરેલા ઈંડા એમ બંનેમાં પોષણ સમાન (Pexels)

ફાર્મના ઈંડા અને દેશી ઈંડા: કયા વધુ સારા ?

કેટલાક લોકો માને છે કે ફ્રી-રેન્જ ઈંડા (દેશી ઈંડા) ફાર્મમાં ઉછરેલા ઈંડા કરતાં વધુ સારા છે. જો કે, ડોકટરો કહે છે કે બંને પ્રકારના ઈંડામાં સમાન પોષણ મૂલ્ય હોય છે.

બાળકોને જે રીતે ભાવે તે રીતે ઈંડા ખવડાવો
બાળકોને જે રીતે ભાવે તે રીતે ઈંડા ખવડાવો (Pexels)

ઈંડાની એલર્જી ઓળખો

કેટલાક બાળકોને ઈંડાથી એલર્જી હોય છે. ઈંડા ખવડાવવાથી વિવિધ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તેથી, તેમનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. જો તેમને ત્વચા પર ફોલ્લીઓ, ખંજવાળ અથવા ઉલટી થાય છે, તો તાત્કાલિક બાળરોગ ચિકિત્સકની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે. નહિંતર, ઘણી મુશ્કેલી સર્જાઈ શકે છે.

(સ્પષ્ટીકરણ: ઈંડાનું સેવન અને ઈંડા વિશે અહીં આપેલી બધી આરોગ્લક્ષી માહિતી ફક્ત સામાન્ય જ્ઞાન માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી આવશ્યક છે.)

સંપાદકની પસંદ

