શું તમારે પણ વાળ ખરે છે? આજે જ શરૂ કરો આ 5 ખોરાકનું સેવન
ચાલો એવા પાંચ ખાદ્ય ખોરાક વિશે જાણીએ જે વાળને અંદરથી વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે.
Published : June 12, 2026 at 3:47 PM IST
આજના સમયમાં સ્ટ્રેસ અને પર્યાવરણીય પ્રદૂષણને કારણે વાળ ખરવાની સમસ્યા સામાન્ય બની ગઈ છે. લાંબા વાળની આશામાં લોકો વિવિધ સીરમ, શેમ્પૂ અને અન્ય પ્રોડક્ટ્સ પર ઘણો ખર્ચ કરે છે. જોકે, તેનાથી વાળ ખરેખર ફરી ઉગશે તેની કોઈ ગેરંટી નથી. ઘણા લોકો કોઈ ખાસ કારણ વગર પણ વાળ ખરવાને લઈને ચિંતિત રહે છે. પરંતુ લાંબા અને સ્વસ્થ વાળ માત્ર જીનેટિક્સ અથવા મોંઘા શેમ્પૂ પર આધારિત નથી.
વાળ ખરતા અટકાવવા અને ઘના વાળની વૃદ્ધિ માટે પૌષ્ટિક આહાર ખૂબ જ જરૂરી છે. વાળના ફોલિકલ્સને મજબૂત બનાવવા અને વાળ ખરવાનું ઘટાડવા માટે જરૂરી પોષક તત્ત્વો આપણા રસોડામાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને, ચાલો એવા પાંચ ખાદ્ય ખોરાક વિશે જાણીએ જે વાળને અંદરથી વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે.
ઈંડા : ઈંડા વાળની વૃદ્ધિ માટેના શ્રેષ્ઠ ખાદ્ય ખોરાકમાંથી એક છે. આપણા વાળ ‘કેરાટિન’ નામના પ્રોટીનથી બનેલા હોય છે. NCBIના એક અભ્યાસ મુજબ, ઈંડામાં રહેલું ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું પ્રોટીન વાળના મૂળને મજબૂત બનાવે છે. પ્રોટીનની ઉણપથી વાળ પાતળા થઈને ખરવા લાગે છે. ઈંડામાં બાયોટિન પણ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, જે એક બી-વિટામિન છે અને કેરાટિનના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપે છે. તેમાં રહેલા ઝીંક અને સેલેનિયમ વાળને જરૂરી પોષણ આપે છે અને તેમની વૃદ્ધિમાં મદદરૂપ બને છે. ઈંડાને નાસ્તામાં બાફીને અથવા શાકભાજી સાથે ઓમલેટ બનાવીને ખાઈ શકાય છે.
પાલક : પાલક જેવી લીલી પાંદડાવાળી શાકભાજીમાં આયર્ન, ફોલેટ, વિટામિન A અને C ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. તે માથાની ત્વચાને સ્વસ્થ રાખે છે અને રક્તપ્રવાહ વધારે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓમાં વાળ ખરવાનું એક મોટું કારણ આયર્નની ઉણપ હોય છે. પાલકમાં રહેલું આયર્ન લાલ રક્તકણોને વાળના મૂળ સુધી ઓક્સિજન પહોંચાડવામાં મદદ કરે છે.
વિટામિન C શરીરને આયર્ન શોષવામાં મદદ કરે છે અને કોલાજનના ઉત્પાદનને વધારે છે, જેના કારણે વાળની રચના વધુ મજબૂત બને છે. પાલકને સલાડમાં અથવા હળવું શેકીને ભોજનમાં સામેલ કરી શકાય છે. આયર્નથી ભરપૂર ખોરાક સાથે વિટામિન C ધરાવતા ખોરાકનું સેવન કરવું જરૂરી છે.
ફેટી ફિશ : સૅલ્મન, સાર્ડિન અને મેકરલ જેવી માછલીઓમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. ઓમેગા-3 વાળના ફોલિકલ્સ આસપાસની સોજા ઘટાડે છે અને વાળની વૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપે છે. તે વાળને કુદરતી તેલ અને ચમક પણ આપે છે. 2023ના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આ માછલીઓમાં રહેલા વિટામિન D અને B-વિટામિન્સ વાળની ઘનતા વધારવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. માછલીને તળવાને બદલે બાફીને અથવા ગ્રિલ કરીને ખાવું વધુ ફાયદાકારક છે.
નટ્સ અને બીજ : બદામ, અખરોટ, ચિયા સીડ્સ અને કોળાના બીજ કદમાં નાના હોવા છતાં વાળ માટે જરૂરી પોષક તત્ત્વોથી ભરપૂર હોય છે. બદામમાં રહેલું વિટામિન E એક શક્તિશાળી એન્ટીઑક્સિડન્ટ છે. તે વાળના કોષોને નુકસાનથી બચાવે છે અને વાળને સમય પહેલાં વૃદ્ધ થતા અટકાવે છે. કોળાના બીજમાં રહેલું ઝીંક વાળના ટિશ્યૂની મરામત અને વૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે. ઝીંકની ઉણપથી વાળ તૂટવા અને ખરવાની સમસ્યા વધી શકે છે. આ વસ્તુઓને સાંજના નાસ્તા તરીકે અથવા સ્મૂધીમાં ઉમેરીને ખાઈ શકાય છે.
શક્કરિયા : શક્કરિયામાં બીટા-કેરોટિન ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. આપણું શરીર તેને વિટામિન Aમાં ફેરવે છે. વિટામિન A માથાની ત્વચાને ‘સીબમ’ નામનું કુદરતી તેલ ઉત્પન્ન કરવામાં મદદ કરે છે. આ તેલ કુદરતી કન્ડીશનર તરીકે કામ કરે છે અને વાળને સૂકાં બનતા અટકાવે છે. તે વાળની ઘનતા વધારવામાં અને તેમની વૃદ્ધિ ઝડપી બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે.
વાળની સમસ્યાઓ માત્ર દેખાવ સાથે જ જોડાયેલી નથી, પરંતુ શરીરની અંદરની તંદુરસ્તીનું પ્રતિબિંબ પણ છે. પ્રોટીન, આયર્ન અને પૌષ્ટિક ચરબીથી ભરપૂર ખાદ્ય પદાર્થોનું નિયમિત સેવન કરવાથી 3થી 6 મહિનામાં સારો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. વાળ ખરતા અટકાવવા માટે કુદરતી અને પૌષ્ટિક આહારને પ્રાથમિકતા આપવી લાંબા ગાળે વધુ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો...