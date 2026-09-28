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રેલવે સ્ટેશન પર ફક્ત 100 રૂપિયામાં મળી જશે હોટલ જેવો રૂમ! જાણો કેવી રીતે કરવું બુકિંગ

જો તમારી ટ્રેન 4-5 કલાક મોડી છે, તો તમારે પ્લેટફૉર્મ કે સાધારણ વેઇટિંગ રૂમમાં પરેશાન થવાની બિલ્કુલ જરૂર નથી.

રેલવે સ્ટેશન
રેલવે સ્ટેશન (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 3:47 PM IST

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IRCTC Retiring Rooms: દેશમાં ઘણાબધા લોકો પ્રતિદિન ટ્રેનમાં સફર કરે છે. મોટાભાગે લોકો ટ્રેનની મુસાફરી એટલા માટે પસંદ કરે છે કારણ કે તેનાથી ઓછા ખર્ચમાં આરામથી દૂરના સ્થાનોની મુસાફરી કરી શકાય છે. જો કે, ટ્રેનનથી મુસાફરી કરતા લોકોને રેલવે દ્વારા આપવામા આવતી સુવિધાઓ વિશે વધારે જાણકારી નથી હોતી. જેથી, તેઓ તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકતા નથી.

ખાસકરીને ટ્રેનમાં મોડું અને અન્ય કારણોથી, ક્યારેક-ક્યારેક તેમને રેલવે સ્ટેશન પર લાંબા સમય સુધી રાહ જોવી પડે છે. એવામાં, મોટાભાગના લોકોને સ્ટેશનની બહાર હોટલ શોધવામાં પરેશાની થાય છે. પણ, જો તમને રેલવે દ્વારા આપવા આવતી સુવિધા વિશે ખબર હશે, તો તમે સ્ટેશન પર જ ઓછી કિંમતમાં એક સારી હોટલ જેવા રૂમનું બુકિંગ કરી શકો છો. તમને લગ્ઝરી સુવિધાઓ પણ મળશે. તો આ સુવિધા શું છે? તેને કેવી રીતે બુક કરવી? અમે તમને વિસ્તારથી જણાવશું...

રેલવે સ્ટેશનો પર લાંબા સમય સુધી રાહ જોતા મુસાફરો માટે રેલવે આરામ કરવા માટે રૂમ (રેસ્ટ રૂમ) બુક કરવાની સરળ સુવિધા આપ છે. 'રેસ્ટ રૂમ' (કે રિટાયરિંગ રૂમ)ના નામથી ઓળખાતી આ જગ્યાઓ પર હોટલ જેવી સુવિધાઓ મળે છે. બહાર હોટલનો રૂમ બુક કરવામા વધારે ખર્ચ થાય છે અને યોગ્ય જગ્યા શોધવામાં પણ પરેશાની થાય છે, જ્યારે તમે રેલવેના આ રેસ્ટ રૂમને સ્ટેશન પર જ, ખૂબ જ ઓછી કિંમતે બુક કરી શકો છો. મુસાફરો માટે AC અને નૉન-AC રૂમ સાથે-સાથે સિંગલ અને ડબલ રૂમ પણ ઉપલબ્ધ હોય છે, જેમાં બેડ, સોફા અને સ્યુટ જેવી સુવિધાઓ હોય છે.

કિંમત જગ્યા અને માંગ પર નિર્ભર કરે છે. સામાન્ય રીતે, તમારે ₹100થી ₹3,000 કે તેનાથી વધારે સુધીનો ખર્ચ કરવો પડી શકે છે. જો કે, તમે ઘણીવાર આ રૂમ ફક્ત ₹100માં પણ બુક કરી શકો છો. ધ્યાન રાખો કે આ રૂમને બુક કરવા માટે કન્ફર્મ રિઝર્વેશન ટિકિટની જરૂર હોય છે. એકવાર ટિકિટ મળી જવા પર, તમે સરળતાથી તેને ઑનલાઈન બુક કરાવી શકો છો.

કેવી રીતે બુક કરવું?

તેના માટે તમારે સૌથી પહેલા IRCTCની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જવું પડશે.

જો તમે 'Next, My Bookings' પર જાઓ છો, તો તમને ટિકિટ બુકિંગની નીચે 'Retiring Room' નામનું એક ઑપ્શન દેખાશે.

પછી તેના પર ક્લિક કરો અને પોતાના મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડીથી લૉગ ઈન કરો. ટિકિટ પર આપવામા આવેલો PNR નંબર નોંધાવો.

પછી, તમારો તે સ્ટેશનની પસંદગી કરવી પડશે જેમાં તમે રૂમ ઈચ્છતા હોવ.

રૂમની ઉપલબ્ધતાની જાણકારી દેખાડાશે. રૂમ અને ડૉર્મિટરી જેવા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. PNR ટિકિટ નંબર નાખ્યા બાદ, સંબંધિત સ્ટેશન દેખાડવામા આવશે.

તમારે યાત્રાની તારીખ, ચેક-ઈન અને ચેક-આઉટનો સમય, બેડનો પ્રકાર, AC કે નૉન-AC અને પોતાની પસંદનો ખાસ રૂમ સિલેક્ટ કરો.

તમને ઉપલબ્ધ રૂમ દેખાશે. ત્યાર બાદ, તમારે તમારા સરકારી ઓળખપત્રનું વિવરણ અને નંબર નોંધવો પડશે.

એકવાર કન્ફર્મ થઈ જવા પર, પેમેન્ટ ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડથી કરવું પડશે. બુકિંગના તરત બાદ, બુકિંગ કન્ફર્મેશનનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ એડ્રેસ પર મોકલાશે.

જો સંબંધિત રેલવે સ્ટેશનો પર ઉપલબ્ધ હશે, તો સ્ટાફ એક રૂમ ફાળવી દેશે.

રૂમોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા, સીસીટીવી કેમેરા, ઈન્ટરનેટ સુવિધા, ટીવી અને 24 કલાક સ્ટાફ હાજર રહે છે. ઑર્ડર કરવા પર ખાવાનું પણ ડિલીવરી કરવામા આવે છે.

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રેલવે સુવિધા
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