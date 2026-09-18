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ગણેશોત્સવમાં જીવન બચાવવાનો સંદેશ; 15.59 મીટરની ‘ઓર્ગન ઓફ હોપ’ કૃતિએ રચ્યો ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

આ વિશાળ શિલ્પનું નિર્માણ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ અભિયાન માત્ર રેકોર્ડ સ્થાપવા પૂરતું સીમિત નથી

વિશાળ 'ઓર્ગન્સ ઓફ હોપ' શિલ્પ અંગદાતા બનવાનો સંદેશ ફેલાવી રહ્યું છે
વિશાળ 'ઓર્ગન્સ ઓફ હોપ' શિલ્પ અંગદાતા બનવાનો સંદેશ ફેલાવી રહ્યું છે (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 8:02 PM IST

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મુંબઈઃ આ ગણેશોત્સવમાં લાલબાગ એક એવો સંદેશ લઈને આવ્યું છે જે ઉજવણી, શ્રદ્ધા અને પરંપરાથી પણ પર છે. અંગદાન અંગે જાગૃતિ લાવવા માટે લાલબાગમાં માનવ અંગોને દર્શાવતું 15.59 મીટરનું ફાઈબરગ્લાસ શિલ્પ અનાવરિત કરવામાં આવ્યું છે. ‘ઓર્ગન ઓફ હોપ’ એટલે કે આશાના અંગો તરીકે ઓળખાતી આ કૃતિએ અંગોનું સૌથી મોટું ફાઈબરગ્લાસ શિલ્પ હોવા બદલ ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડનું બિરુદ પણ મેળવ્યું છે, જેનાથી અંગદાનના સંદેશને એક વિશાળ મંચ મળ્યો છે.

આ પહેલ ગ્લેનેગલ્સ હોસ્પિટલ મુંબઈ દ્વારા લાલબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળના સહયોગથી શરૂ કરવામાં આવી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય અંગદાન વિશેની વાતચીતને હોસ્પિટલોની ચાર દીવાલોની બહાર લાવીને સમુદાય સુધી પહોંચાડવાનો છે, જ્યાં ગણેશોત્સવ દરમિયાન હજારો લોકો એકત્રિત થાય છે.

અંગદાનનો એક સંદેશ અને ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

આ વિશાળ શિલ્પનું નિર્માણ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ અભિયાન માત્ર રેકોર્ડ સ્થાપવા પૂરતું સીમિત નથી. લાલબાગ ખાતેના સ્વયંસેવકો આ અભિયાનના માધ્યમથી મુલાકાતીઓ સાથે અંગદાન વિશે વાતચીત કરી રહ્યા છે, તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી રહ્યા છે, સામાન્ય ગેરસમજો દૂર કરી રહ્યા છે અને લોકોને તેમના પરિવાર સાથે આ અંગેની તેમની ઈચ્છાઓ વિશે ચર્ચા કરવા પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે.

તેઓ લોકોને અંગદાનનો સંકલ્પ લેવા વિશે વિચારવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. આ અભિયાનમાં ZTCC, MOHAN ફાઉન્ડેશન, નર્મદા કિડની ફાઉન્ડેશન, વર્મા ટ્રસ્ટ, ડોનેટ લાઈફ લુનાવા હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ અને ISCCM (ઈન્ડિયન સોસાયટી ઓફ ક્રિટિકલ કેર મેડિસિન - મુંબઈ સિટી બ્રાન્ચ) જેવી સંસ્થાઓ એકસાથે આવી છે. રામનારાયણ રૂઈયા ઓટોનોમસ કોલેજ, SNDT માટુંગા, કીર્તિ કોલેજ અને ખાલસા કોલેજ સહિતની વિવિધ કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકો પણ જાગૃતિ લાવવાની પ્રવૃત્તિઓમાં સહભાગી થઈ રહ્યા છે.

ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સનું પ્રમાણપત્ર
ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સનું પ્રમાણપત્ર (ETV BHARAT)

ગણેશોત્સવ દરમિયાન અંગદાન વિશે વાત શા માટે?

ગણેશોત્સવ લોકોને એવી રીતે એકત્રિત કરે છે, જેવું ભાગ્યે જ અન્ય કોઈ સામુદાયિક કાર્યક્રમમાં જોવા મળે છે. આ બાબત લાલબાગને અંગદાન વિશે વાતચીત શરૂ કરવા માટે એક અનોખું પરંતુ સુસંગત સ્થળ બનાવે છે. ઘણા લોકો માટે અંગદાનનો વિષય હજુ પણ પ્રશ્નો અને ગેરસમજોથી ઘેરાયેલો છે. કેટલાક લોકો કદાચ 'બ્રેઈન-સ્ટેમ ડેથ'નો અર્થ જાણતા ન હોય, જ્યારે અન્ય લોકોએ કદાચ તેમના પરિવાર સાથે આ અંગેની તેમની ઈચ્છાઓ વિશે ક્યારેય ચર્ચા કરી ન હોય. આ અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય અંગદાનને એવી બાબત બનાવવાનો છે, જેને લોકો જોઈ શકે, જેના વિશે પૂછી શકે અને ચર્ચા કરી શકે; આમ કરીને તે વર્તમાન સ્થિતિ બદલવા માંગે છે.

બાપ્પાની ઉપસ્થિતિમાં આશાનો સંદેશ

લાલબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળ માટે આ અભિયાન શ્રદ્ધાને સામુદાયિક સેવા સાથે જોડે છે. મંડળના સુધીર સાલ્વીએ કહ્યું, "લાલબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળ હંમેશાં શ્રદ્ધા, કરુણા અને સામાજિક જવાબદારી દ્વારા લોકોને એકસાથે લાવવામાં માનતું આવ્યું છે."

તેમણે જણાવ્યું કે આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય વધુને વધુ લોકોને તેમના પરિવારો સાથે અંગદાન વિશે વાત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.

ગ્લેનીગલ્સ હોસ્પિટલ મુંબઈના સીઈઓ ડૉ. બિપિન ચેવાલેએ કહ્યું કે, "ઓર્ગન્સ ઓફ હોપ દ્વારા અમે અંગદાન અંગેની વાતચીતને હોસ્પિટલની બહાર સમાજ સુધી લઈ જવા માંગતા હતા. ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડનું બિરુદ હોસ્પિટલ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હતી, પરંતુ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જાગૃતિ ફેલાવવાનો અને લોકોને અંગદાન વિશે વિચારવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો હતો."

15.59 મીટરની આ પ્રતિમા કદાચ આ અભિયાનનો સૌથી વધુ દૃશ્યમાન હિસ્સો હોઈ શકે છે, પરંતુ તેનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ્ય ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે લોકો લાલબાગથી વિદાય લે છે. આ પહેલમાં સામેલ વિદ્યાર્થીઓએ સંકલ્પ, કલાકૃતિઓ, સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ અને જાગૃતિ કાર્યક્રમો દ્વારા યોગદાન આપ્યું છે અને આ સંદેશને તેમની કોલેજો, પરિવારો અને મિત્રવર્તુળ સુધી પહોંચાડ્યો છે. 'ઓર્ગન્સ ઓફ હોપ' પાછળનો વિચાર મૂળભૂત રીતે ખૂબ સરળ છે: ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કદાચ લોકોને થોભીને જોવા માટે પ્રેરી શકે છે, પરંતુ એક વાતચીત તેમને વિચારવા, તેમના પરિવારો સાથે ચર્ચા કરવા અને અંગદાન અંગે સમજી-વિચારીને નિર્ણય લેવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે.

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ગણશોત્સવ 2026
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