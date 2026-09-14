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ગણેશ ચતુર્થી 2026: મૂર્તિ ઘરે લાવતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખો આ 5 વાસ્તુ ટિપ્સ

ભગવાન ગણેશનું આ વર્ણન તેમની મહિમા અને હિન્દૂ ધર્મમાં તેમના સર્વોચ્ચ સ્થાનને સારી રીતે ઉજાગર કરે છે.

ગણેશની મૂર્તિ ઘરે લાવતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખો આ 5 વાસ્તુ ટિપ્સ
ગણેશની મૂર્તિ ઘરે લાવતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખો આ 5 વાસ્તુ ટિપ્સ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 6:44 PM IST

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ભગવાન ગણેશને 'વિઘ્નહર્તા' (વિઘ્નો દૂર કરનાર) અને જ્ઞાનના દેવતા તરીકે પૂજવામાં આવે છે; કોઈપણ શુભ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા તેમની પૂજા કરવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં ભગવાન ગણેશને સૌપ્રથમ પૂજનીય હોવાનું સર્વોચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત છે, તેથી કોઈપણ નવા કે શુભ કાર્યના આરંભે તેમની પૂજા અનિવાર્ય માનવામાં આવે છે. ગણેશ ચતુર્થી ભારતની સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક ઓળખનો એક અભિન્ન અંગ છે, જે લોકોને ભક્તિ અને ઉત્સાહની ભાવનાથી એક કરે છે. દર વર્ષે મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, ગુજરાત, તેલંગાણા અને તમિલનાડુ સહિતના અનેક રાજ્યોમાં આ તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમ અને ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં આવે છે.

ગણેશ ચતુર્થી 2026: તારીખ અને સમય

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, ભગવાન ગણેશનું ઘરમાં સ્વાગત કરવાનો સૌથી સારો સમય 14 સપ્ટેમ્બર સવારે 7:06 વાગ્યે શરૂ થશે અને સમાપન 15 સપ્ટેમ્બર સવારે 7 વાગીને 44 મિનિટે થશે. 10 દિવસ સુધી ચાલનારા ગણપતિ ઉત્સવ બાદ આ તહેવાર 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ સમાપ્ત થશે.

તમે ભગવાન ગણેશને પોતાના ઘરમાં કેવી રીતે આમંત્રિત કરો છો?

ઘરમાં ગણેશજીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવો આ તહેવારનું મુખ્ય આકર્ણ છે, તેને ભગવાન ગણેશને પોતાના ઘરમાં આમંત્રિત કરવાનું પણ કહેવામાં આવે છે. આ શુભ કાર્ય સાથે જોડાયેલા કેટલાક નિયમ અને સાવધાનીઓ આ પ્રકારે છે...

યોગ્ય રંગની મૂર્તિ પસંદ કરવી

વાસ્તુ જાણકારો અનુસાર, ઘર માટે ભગવાન ગણેશની સફેદ રંગની મૂર્તિઓ સૌથી સારી હોય છે. સફેદ રંગ શાંતિ અને પવિત્રતાનું પ્રતીક છે. આ તમારા ઘરમાં સમૃદ્ધિ અને શાંતિ લાવવામાં મદદ કરી શકે છે. ભગવાન ગણેશ માટે પીળા અને લાલ રંગની મૂર્તિઓ સૌથી શુભ માનવામાં આવે છે. અલગ-અલગ રંગોની મૂર્તિઓને પોતાનું ખાસ મહત્ત્વ હોય છે અને તેનાથી અલગ અલગ લાભ મળે છે.

આસનનું ધ્યાન રાખો

વાસ્તુ જાણકારો બેઠેલી મુદ્દા અથવા 'લલિતાસન' મુદ્રા ધરાવતી મૂર્તિ ખરીદવાની સલાહ આપે છે. આ મુદ્રા આરામ અને શાંતિનો અહેસાસ કરાવે છે જેનાથી ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ માહોલ બનાવવામાં મદદ મળે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્ર અનુસાર, ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જા, ખુશી અને શાંતિ લાવવા માટે આવી મૂર્તિઓ આદર્શ માનવામાં આવે છે.

આ બધુ સૂંઢ પર નિર્ભર કરે છે

આદર્શ રીતે, ભગવાન ગણેશની સૂંઢ પર ડાબી બાજુ વળેલી હોવી જોઇએ. આ સુખ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતીક છે અને તેને અત્યંત શુભ તથા આનંદદાયક માનવામાં આવે છે. તે ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ લાવે છે. આવા પ્રકારની મૂર્તિની પૂજા કરવી ગૃહસ્થ જીવન માટે શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.

ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ ક્યા રાખવી જોઇએ?

વાસ્તુ જાણકારો મૂર્તિને ઘરના પશ્ચિમ, ઉત્તર અથવા ઉત્તર-પૂર્વ ખુણામાં રાખવાની સલાહ આપે છે. ભગવાન શિવ (જે હિન્દૂ ધર્મના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ દેવતાઓમાંથી એક) ઘરની ઉત્તર દિશામાં વાસ કરે છે, માટે ગણેશજીની મૂર્તિનું મુખ પણ તે દિશામાં હોવી જોઇએ.

ગણેશજીની મૂર્તિને આ જગ્યાએ ના રાખો

ભગવાન ગણેશની મૂર્તિને બાથરૂમ, ગેરેજ, બેડરૂમ, લોન્ડ્રી એરિયા અથવા સીડીઓની નીચે જેવી જગ્યાઓ પર સ્થાપિત ના કરવી જોઇએ.

(Disclaimer: સમાચાર ધાર્મિક માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. કોઇ પણ માહિતીનો અમલ કરતા પહેલા જાણકારોની સલાહ લેવી જરૂરી છે. આ સમાચાર માત્ર માહિતી માટે આપવામાં આવ્યા છે.)

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