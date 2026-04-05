આ કારણોસર ઘરમાં આવી જાય છે ગરોળી, છૂટકારો મેળવવા માટે જરૂર અપનાવો આ 8 સરળ ઉપાયો

ઘરમાં ગરોળી રહેવા પાછળ ઘણા કારણો હોય છે, અહીં જાણો તેને ઘરમાં આવતા કેવી રીતે રોકી શકાય...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 9:36 PM IST

સામાન્ય રીતે ગરોળીઓ ઘરમાં, બાથરૂમ, કિચન અથવા બેડરૂમની દિવાલો પર દેખાય છે. વાસ્તવમાં, તે જીવાતોને કાબૂમાં રાખવામાં મદદ કરે છે, એટલે ગરોળીઓ ઘરની ઇકોસિસ્ટમ માટે કુદરતી પેસ્ટ કન્ટ્રોલ તરીકે કામ કરે છે. તે મચ્છર, માખી, કોકરોચ, માખીદોડ અથવા નાના જીવાતો ખાય છે, જેના કારણે ઘરમાં બીમારી ફેલાવનારા જીવાતોની સંખ્યા ઓછી થાય છે. પરંતુ તેને ઘરમાં જોવી ઘણા લોકોને વિચિત્ર લાગતું હોય છે. સાથે જ, ખૂણાઓમાં તેમના દ્વારા ગંદકી ફેલાવાતી હોવાથી કિચનની સફાઈ જોખમી બની શકે છે અને આ નાનકડી ગરોળી ઘણીવાર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પણ ઊભા કરી શકે છે.

ગરોળીઓ ઘરમાં વારંવાર કેમ આવે છે?

ગરોળીઓનું ઘરમાં વારંવાર આવવાનું મુખ્ય એ છે કે ત્યાં તેમને મચ્છર, માખી અને ચૂંટી જેવા ખોરાકના સ્ત્રોત મળી જાય છે. સાથે જ, ઘરની વાતાવરણ ગરમ અને સુરક્ષિત હોય છે, જે ગરોળીઓને ખૂબ પસંદ આવે છે. તેજ પ્રકાશ જીવાતોને આકર્ષે છે, જે બદલામાં ગરોળીઓને આકર્ષે છે. નાની તિરાડો, છેદ અને ખુલ્લી બારીમાંથી ઘૂસવું તેમના સરળ હોય છે અને જો આ પરિસ્થિતિ જળવાય રહે, તો ગરોળીઓ પાછી આવવાની સંભાવના રહે છે.

ઘરમાં જીવાતોનો ઉપદ્રવ ઘડાટો – ગરોળીઓને રોકવાનો સૌથી અસરકારક રીત એ છે કે તેમના ખોરાકની સપ્લાય બંધ કરી દેવી. તેથી, ઘરમાં જીવાતોને ઘટાડવા માટે, ખાવાનું ઢાંકીને રાખો અને સપાટીઓ સાફ રાખો, નિયમિત કચરો બહાર ફેંકો, બારી પર જીવાતો અટકાવનારી જાળી લગાવો, અને જ્યાં જીવાતો ઉદભવે છે ત્યાં પાણીનો સંગ્રહ ઘટાડો. ઓછી જીવાતોનો અર્થ એ છે કે તમારા ઘરમાં ગરોળીઓની સંખ્યા પણ ઘટશે.

તમારા ઘરની આસપાસ લાઇટિંગ એડજસ્ટ કરો – બહાર અને અંદરનો પ્રકાશ જીવાતોને આકર્ષવામાં મોટો ભાગ ભજવે છે અને આ રીતે ગરોળીઓને અટકાવવામાં પણ મદદ મળે છે. આવામાં, જીવાતોની સંખ્યા ઘટાડવા માટે ગરમ અથવા પીળી લાઇટ વાપરો. રાતમાં અનાવશ્યક લાઇટ બંધ કરો, ઢાંકેલી અથવા દિશાનિર્દેશક લાઇટનો ઉપયોગ કરો. આ સરળ બદલાવ બારીઓ અને દરવાજાઓની પાસે ગરોળીઓની સક્રિયતા ઘણી હદ સુધી ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.

એન્ટ્રી પૉઈન્ટ સીલ કરો – ગરોળીઓ નાની જગ્યા દ્વારા પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. તેથી, તમારા ઘરની દિવાલોમાં તિરાડો, દરવાજા અને બારીઓની આસપાસના ગેપ, ખુલ્લા વેન્ટ અથવા તૂટી ગયેલી સ્ક્રીન તપાસો અને આ જગ્યાઓને કોક, વેધર સ્ટ્રીપિંગ અથવા જાળી વડે સીલ કરો. એન્ટ્રીને રોકવી લાંબા સમય માટેના સૌથી વિશ્વસનીય ઉપાયો પૈકીનું એક છે.

તમારા ઘરને સૂકું અને હવાદાર રાખો – ગરોળીઓ ભીની જગ્યાઓ તરફ આકર્ષાય છે. તેથી, ઘરને ગરોળીઓ માટે ઓછું આકર્ષક બનાવવા માટે લિક અને ભીની જગ્યાઓને ઠીક કરો, કિચન અને બાથરૂમમાં વેન્ટિલેશન સુધારો, જરૂરી પડે તો ડિહ્યુમિડિફાયરનો ઉપયોગ કરો. ધ્યાન રાખો કે સૂકો માહોલ જીવાતો અને ગરોળીઓને બંને દૂર રાખે છે.

નેચરલ રિપેલેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરો – કેટલીક કુદરતી વસ્તુઓની તીવ્ર સુગંધ અથવા ટેક્સચર ગરોળીઓને દૂર રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. સામાન્ય વિકલ્પોમાં લસણ અથવા ડુંગળીના ટુકડા, ખૂણાવાળા ઈંડાના છોતરાં, પેપર સ્પ્રે (હલકો, નોન-ટોક્સિક), પેપરમિંટ અથવા યુકલિપ્ટસ જેવા એશેંશિયલ તેલનો સમાવેશ થાય છે. હકીકતમાં, આ ઉપાયો તરત કારગત નહીં લાગે પણ એવો માહોલ બનાવવામાં મદદ કરે છે જેનાથી ગરોળીઓ દૂર રહેવા પસંદ કરે છે.

સફાઈ અને સ્વચ્છતા જાળવો – ગંદકી ગરોળીઓને છુપાવાની જગ્યા આપે છે. તેથી, તેને ઓછું કરવા માટે સ્ટોરેજ એરિયાને ઑર્ગેનાઈઝ રાખો, કાગળ, બોક્સ અથવા કપડાંના ઢગલાં ન છોડો. ફર્નિચર અને એપ્લાયંસિસની પાછળ નિયમિત સફાઈ કરો. યાદ રાખો કે સ્વચ્છ જગ્યા ગરોળીઓને છુપાવાની અને બેઠા રહેવાની ઓછી જગ્યા આપે છે.

ફિઝિકલ બેરિયર લગાવો – જો ગરોળીઓ ખાસ કઈંક જગ્યાઓ પર વારંવાર પ્રવેશ કરે છે, તો દરવાજા પાસે ઝાડૂ કે બારીની જાળી જેવી ભૌતિક અવરોધ મૂકો. વેન્ટ માટે પણ જાળીદાર કવર ઉપલબ્ધ હોય છે. આ અવરોધ ગરોળીઓને હાનિ પહોંચાડ્યા વગર અંદર પ્રવેશવાથી રોકવામાં મદદ કરે છે.

રોકથામમાં રેગ્યુલર રહો – લોકોની સૌથી મોટી ભૂલ એ છે કે તેઓ પોતાના પ્રયત્નો ખૂબ જલ્દી બંધ કરી દે છે. ભલે ગરોળીઓ થોડા સમય માટે દૂર થઈ જાય, ત્યારે પણ નિયમિત સફાઈ, આવન-જાવન રસ્તાઓની દેખરેખ અને જીવાતોને નિયંત્રિત કરવા જેવા ઉપાયો પર ધ્યાન રાખો. આ રીતોને સતત અથવા નિયમિત સમયે અપનાવો.

વારંવાર ગરોળીઓનું આવવું કોઈ અચાનક થનારી સમસ્યા નથી, પરંતુ તે તમારા ઘરના વાતાવરણમાં તેમની અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓના સંકેત છે.

