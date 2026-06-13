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ખીલથી પરેશાન છો? 30 દિવસ સુધી પીવો હળદરના શોટ્સ, ત્વચા અને ઇમ્યુનિટી બંનેને મળશે ફાયદો

30 દિવસ સુધી હળદરના શોટ લેવાથી ખીલ તો દૂર થાય છે જ, સાથે રોગપ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે. હળદરના શોટ કેવી રીતે બનાવશો તે શીખો...

ખીલથી પરેશાન છો? 30 દિવસ સુધી પીવો હળદરના શોટ્સ, ત્વચા અને ઇમ્યુનિટી બંનેને મળશે ફાયદો
ખીલથી પરેશાન છો? 30 દિવસ સુધી પીવો હળદરના શોટ્સ, ત્વચા અને ઇમ્યુનિટી બંનેને મળશે ફાયદો (Getty Images and Richa Gangani Instagram)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 2:00 PM IST

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આજકાલ ઘણા લોકો ખીલની સમસ્યાથી પરેશાન છે. ખીલને નિયંત્રિત કરવા માટે લોકો અનેક પ્રકારના ઉપાયો અજમાવે છે. આવા સમયમાં જાણીતા ન્યુટ્રિશનિસ્ટ રિચા ગંગાનીનું કહેવું છે કે હળદરના શોટ્સ ખીલને રોકવામાં અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ શોટ્સમાં એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટીઑક્સિડન્ટ ગુણો હોય છે, જે માત્ર હોર્મોનલ અસંતુલનને કારણે થતા ખીલમાં રાહત આપતા નથી, પરંતુ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં પણ મદદ કરે છે. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, 30 દિવસ સુધી હળદરના શોટ્સનું સેવન કરવાથી અનેક સ્વાસ્થ્ય લાભ મળી શકે છે. જાણીતા ડાયટિશિયન રિચા ગંગાની પાસેથી જાણીએ કે હળદરના શોટ્સ કેવી રીતે તૈયાર કરવા અને તેના ફાયદા શું છે.

હળદરના શોટ્સ બનાવવા માટેની સામગ્રી

  • જ્યુસર (જ્યૂસ બનાવવા માટે)
  • 4 હળદરની ગાંઠો
  • 1½ ટુકડો આદુ
  • 1 સંતરું
  • 1 ગાજર

જ્યુસરમાં નાખતા પહેલાં હળદર, આદુ અને ફળોને સારી રીતે ધોઈ લો. ત્યારબાદ જ્યૂસ કાઢીને શોટ ગ્લાસમાં સર્વ કરો. વધેલો જ્યૂસ 3-4 દિવસ સુધી ફ્રિજમાં રાખી શકાય છે.

આ ડ્રિંકના સેવનના ફાયદા

ઇમ્યુનિટી વધારવામાં મદદરૂપ

હળદર આ ડ્રિંકનું મુખ્ય ઘટક છે. અભ્યાસોમાં જાણવા મળ્યું છે કે હળદરમાં રહેલા કર્ક્યુમિનમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની ક્ષમતા હોય છે. તેમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીફંગલ, એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટીવાયરલ ગુણો હોય છે. તે શરીરને ઇન્ફેક્શનથી બચાવે છે અને ઇમ્યુનિટી વધારે છે.

એન્ટીઑક્સિડન્ટથી ભરપૂર

હળદરના એન્ટીઑક્સિડન્ટ ગુણો ત્વચાને ફ્રી રેડિકલ્સથી બચાવે છે. આ ડ્રિંકમાં હળદર, આદુ અને સંતરું છે. આ તમામમાં ભરપૂર માત્રામાં એન્ટીઑક્સિડન્ટ હોય છે, જે શરીરને ઓક્સિડેટિવ સ્ટ્રેસથી બચાવવામાં મદદ કરે છે.

એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણો

શરીરમાં થતી સોજા ખીલનું મુખ્ય કારણ છે. હળદર અને આદુમાં રહેલા શક્તિશાળી એન્ટી-ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણો શરીરની સોજા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે, જેના કારણે ખીલની સમસ્યાથી બચી શકાય છે.

એન્ટીમાઇક્રોબિયલ ગુણો

હળદરના એન્ટીમાઇક્રોબિયલ ગુણો બેક્ટેરિયાના કારણે થતા ખીલથી છુટકારો અપાવવામાં મદદરૂપ બને છે. તે માત્ર લક્ષણોની સારવાર જ નથી કરતું, પરંતુ ખીલના મૂળ કારણને પણ રોકવામાં મદદ કરે છે.

ફોટો-પ્રોટેક્ટિવ ગુણો

આ ડ્રિંકમાં સંતરું સામેલ છે. તેમાં વિટામિન C ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ વિટામિનમાં ફોટો-પ્રોટેક્ટિવ ગુણો હોય છે, જે ત્વચાને UV કિરણોથી બચાવવામાં મદદરૂપ બને છે.

ગ્લુકોઝ રેગ્યુલેટર

હળદરના ઔષધીય ગુણો બ્લડ શુગર લેવલને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. સ્થિર બ્લડ શુગર લેવલ હોર્મોનલ સંતુલન જાળવવામાં મદદરૂપ બને છે, જેના કારણે ત્વચાને પરોક્ષ રીતે ફાયદો થાય છે. આ રીતે ખીલની સમસ્યાથી બચી શકાય છે.

(ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી તમામ આરોગ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર તમારી સમજ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો તેમજ મેડિકલ અને હેલ્થ નિષ્ણાતોની સલાહના આધારે આપવામાં આવી છે. જોકે, આ સૂચનોને અનુસરતા પહેલાં તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ રહે છે.)

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