લીચી ખાવાના શોખીન છો? તો આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો, દિવસમાં કેટલી લીચી ખાવી જોઈએ તે ચોક્કસ જાણો
ખાલી પેટે લીચી ખાવાથી થઈ શકે છે ગંભીર સમસ્યા, નિષ્ણાતોએ આપી ચેતવણી.
Published : May 27, 2026 at 8:13 PM IST
હૈદરાબાદ: તરબૂચ અને કેરીની સાથે, મીઠી લીચી એક એવું ફળ છે જે ઉનાળાની ઋતુમાં દરેકનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ ઉનાળાનું ફળ માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નથી પણ પોષક તત્વોથી પણ ભરપૂર છે. લીચીમાં વિટામિન સી, ફાઇબર, પોટેશિયમ અને એન્ટીઑકિસડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ તત્વો શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવામાં અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે 8 થી 80 વર્ષના તમામ ઉંમરના લોકો ઉનાળાના મહિનાઓમાં લીચી ખાવાનું પસંદ કરે છે.
પરંતુ શું તમે જાણો છો કે લીચીનું વધુ પડતું સેવન તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે? ખાસ કરીને, જો તમે ખાલી પેટે લીચી ખાઓ છો અથવા એક જ બેઠકમાં ખૂબ મોટી માત્રામાં ખાઓ છો, તો તે તમારા શરીર પર ગંભીર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. નિષ્ણાતોના મતે, લીચીમાં કેટલાક કુદરતી સંયોજનો હોય છે જે આપણા બ્લડ સુગર લેવલને સીધી અસર કરે છે. આનાથી અચાનક સુસ્તી, ચક્કર અને ઘણી બધી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
તમે દિવસમાં કેટલી લીચી ખાઈ શકો છો?
લીચીમાં ખાંડ અને કેલરી વધુ હોય છે; તેથી, તેનું સેવન મધ્યમ માત્રામાં કરવું શ્રેષ્ઠ છે. એક પુખ્ત વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે દરરોજ લગભગ 10-12 લીચી ખાઈ શકે છે. જો કે, જો તમને ડાયાબિટીસ હોય, તો તમારે એક દિવસમાં 6-8 થી વધુ લીચી ન ખાવી જોઈએ. લીચીનું આખા ફળો તરીકે સેવન કરવું શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે પહેલાથી પેક કરેલા જ્યુસ અને તૈયાર વર્ઝનમાં ઘણીવાર ખાંડ અને પ્રિઝર્વેટિવ્સ વધુ પડતા પ્રમાણમાં હોય છે.
યુ.એસ. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA) અનુસાર, 100 ગ્રામ લીચીમાં નીચેના પોષક તત્વો હોય છે:
- પાણી - 81.7 ગ્રામ
- ઉર્જા - 66 kcal
- પ્રોટીન - 0.8 ગ્રામ
- ચરબી - 0.4 ગ્રામ
- કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ - 16.5 ગ્રામ
- ફાઇબર - 1.3 ગ્રામ
- કેલ્શિયમ - 5 મિલિગ્રામ
- મેગ્નેશિયમ - 10 મિલિગ્રામ
જો તમે વધુ પડતું લીચી ખાઓ છો તો શું થાય છે?
આયુર્વેદ અનુસાર, મર્યાદિત માત્રામાં લીચી ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. જો કે, ભલામણ કરેલ માત્રા કરતાં વધુ ખાવાથી બ્લડ સુગરના સ્તરમાં અસામાન્ય વધારો થઈ શકે છે. ખાલી પેટે લીચી ખાવાથી ખાસ કરીને જોખમી છે. તે અચાનક સુસ્તી, માથાનો દુખાવો, ચક્કર અને ભારે થાકનું કારણ બની શકે છે. વધુમાં, લીચીના વધુ પડતા સેવનથી પેટમાં દુખાવો, ગેસ, હાર્ટબર્ન, ઝાડા અને ત્વચાની એલર્જી જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
લીચી ખાવાનો શ્રેષ્ઠ સમય
જ્યારે લીચી અનેક સ્વાસ્થ્ય લાભો આપે છે, ત્યારે તેમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ પણ વધુ હોય છે અને તેથી તેનું સેવન યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય માત્રામાં કરવું જોઈએ. લીચી ખાવાનો શ્રેષ્ઠ સમય સવારે ખાલી પેટે છે, કારણ કે આ પોષક તત્વોનું મહત્તમ શોષણ સરળ બનાવે છે. તમે તેને તમારા સવારના નાસ્તામાં પણ ખાઈ શકો છો. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે રેફ્રિજરેટેડ લીચીને ફ્રિજમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી તરત જ તેનું સેવન ન કરવું જોઈએ; ખાવું તે પહેલાં તેને ઓરડાના તાપમાને થોડીવાર માટે રહેવા દો. વધુમાં, લીચીનું સેવન કરતા પહેલા તેને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લેવી જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો...