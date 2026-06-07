ગોવિંદાની ભત્રીજી આરતી સિંહે દૂધી ખાઈને વજન ઘટાડ્યું, શું ખરેખર દૂધી ખાવાથી વજન ઘટે છે?
પ્રખ્યાત ટીવી અભિનેત્રી અને બિગ બોસ 13ની સ્પર્ધક આરતી સિંહે તાજેતરમાં ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે 25 દિવસ સુધી રાત્રિભોજનમાં દૂધી ખાધી હતી
Published : June 7, 2026 at 8:58 PM IST
વજન ઘટાડવા માટે ઘણા લોકો અનેક પ્રકારના ઉપાયો અપનાવે છે અને તેના માટે ઘણાં પૈસા પણ ખર્ચે છે. આજકાલ ઝડપથી વજન ઘટાડવાનો દાવો કરતી દવાઓ પણ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. જોકે, નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વજન ઘટાડવા માટે દવાઓનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી નથી, કેટલીક શાકભાજીની મદદથી પણ સરળતાથી વજન ઘટાડી શકાય છે. આવી જ એક શાકભાજી છે દૂધી (લૌકી), જેને અંગ્રેજીમાં બોટલ ગાર્ડ (Bottle Gourd) કહેવામાં આવે છે. તેમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં પોષક તત્વો હોય છે અને કેલરી ખૂબ જ ઓછી હોય છે, તેથી તે વજન નિયંત્રણમાં રાખવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
દૂધીમાં લગભગ 90 ટકા પાણી હોય છે. તે શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે. તેમાં ફાઇબર પણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ કારણે ઓછી માત્રામાં ખાવાથી જ પેટ ભરેલું હોવાનો અનુભવ થાય છે. પરિણામે, ભૂખ ઓછી લાગે છે. આ રીતે તે વજન ઘટાડવામાં ખૂબ મદદ કરે છે. આ અહેવાલમાં જાણીએ કે દૂધી ખાવાના અન્ય કયા-કયા ફાયદા છે.
જેમ કે અગાઉ જણાવાયું છે, દૂધીમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. તે વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે વજન ઘટાડવાની ડાયેટમાં દૂધીનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. તેમાં ભરપૂર ફાઇબર હોય છે. સાથે જ તેમાં વિટામિન અને મિનરલ્સ પણ હોય છે. આ તમામ પોષક તત્વો પાચનક્રિયાને સુધારે છે અને મેટાબોલિઝમને પણ વધુ સારું બનાવવામાં મદદ કરે છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે દૂધી શરીરને ડિટોક્સ કરવામાં પણ ખૂબ ઉપયોગી છે.
જ્યૂસ બનાવવા ઉપરાંત, તમે દૂધીને સૂપ અને સલાડમાં પણ સામેલ કરી શકો છો. યોગ્ય રીતે રાંધવામાં આવે તો તે માત્ર સ્વાદિષ્ટ જ નહીં, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ લાભદાયક બને છે. નિયમિત રીતે દૂધીનું સેવન કરવાથી કેલરીનું પ્રમાણ ઓછું કરવામાં અને સ્વાસ્થ્યને વધુ સારું બનાવવામાં મદદ મળે છે.
રિસર્ચગેટ (ResearchGate) પર દૂધી અને વજન ઘટાડવા અંગે પ્રકાશિત વિવિધ સંશોધનોમાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો જણાવવામાં આવી છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દૂધીમાં કેલરી ખૂબ ઓછી હોય છે અને પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. સાથે જ તે અનેક પ્રકારના પોષક તત્વોથી સમૃદ્ધ છે. દૂધીમાં રહેલા આ તમામ ગુણધર્મો વજન નિયંત્રણમાં રાખવા માટે જરૂરી છે. જો તમે કેલરીનું પ્રમાણ વધારે વધાર્યા વગર શરીરને વિવિધ પ્રકારના પોષક તત્વો આપવા માંગતા હોવ, તો રોજિંદી ડાયેટમાં દૂધીનો સમાવેશ કરવો એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે.
દૂધીનું યોગ્ય માત્રામાં રોજ સેવન કરવાથી તમે નાસ્તા તરીકે અન્ય વસ્તુઓ ખાવાથી બચી શકો છો. તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી દૂધી ખાધા પછી લાંબા સમય સુધી પેટ ભરાયેલું હોવાનો અનુભવ થાય છે, જેના કારણે ભૂખ ઓછી લાગે છે. આથી ભોજન વચ્ચે ભૂખ લાગે ત્યારે કંઈપણ નાસ્તો કરવાની આદત પર નિયંત્રણ રાખવામાં મદદ મળે છે.
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