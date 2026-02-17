Eye Tattoos: યુવાનોમાં ચાલુ થયેલો ખતરનાક ટ્રેન્ડ જે જીવન 'અંધકારમય' બનાવી શકે છે

ETV Bharat / lifestyle

આકર્ષક દેખાવા માટે યુવાનો આજકાલ આંખમાં ટેટૂ કરાવી રહ્યા છે પણ તેના ગંભીર પરિણામો જાણવા ખૂબ જરૂરી છે (પ્રતિકાત્મક તસવીર - ANI)
Published : February 17, 2026 at 7:56 PM IST

હૈદરાબાદ: આજકાલ શરીર પર ટેટૂ કરાવવાનું એક ફેશન સ્ટેટમેન્ટ બની ગયું છે. પગ, હાથ, પેટ, છાતી, ગરદનથી લઈને યુવાનો શરીરના વિવિધ ભાગો પર અલગ અલગ ડિઝાઇનનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છે. આજકાલ લોકો Eye Tattooનું પણ પણ ચલણ વધી રહ્યું છે. જોકે, ડોકટરોએ આંખની કીકી પર ટેટૂ કરાવવા અંગે ચેતવણી આપી છે, અને કહ્યું છે કે તે ગંભીર ચેપ અને અંધત્વનું કારણ બની શકે છે.

હૈદરાબાદના તબીબી નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે કેટલાક પ્રકારના કોસ્મેટિક ટેટૂ ખતરનાક છે. નેત્રરોગ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે, કાયમી મેકઅપના નામે આંખના સફેદ ભાગ (આંખનો ગોળો) પર ટેટૂ કરાવવાથી દૃષ્ટિ ગુમાવવાનું જોખમ રહેલું છે. ડોકટરોએ જણાવ્યું કે શરીર પર થતી ઇજાઓનો ઉપચાર કરી શકાય છે, પરંતુ આંખોને નુકસાન થવાથી જીવનભરના ન નિવારી શકાય તેવા પરિણામો આવી શકે છે. તેથી, તેઓએ યુવાનોને કાળજીપૂર્વક વિચારવા વિનંતી કરી, તેમને યાદ અપાવ્યું કે દૃષ્ટિ ગુમાવવાનો અર્થ તમારું આખું જીવન અંધકારમય બની શકે છે.

સંભંવિત પરિણામો

નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે આંખની કીકીના ટેટૂથી એન્ડોફ્થાલ્મિટીસ અને કન્જેક્ટિવઆઈટિસ જેવા ચેપ થઈ શકે છે. ટેટૂમાં વપરાતી શાહી રેટિના અને વિટરસમાં પ્રવેશી શકે છે, જેનાથી દ્રષ્ટિની ગંભીર સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વધુમાં, આંખના ટેટૂઝથી કોર્નિયલ એડીમા (સોજો), ગ્લુકોમા, રેટિના ડિટેચમેન્ટ, ગ્રાન્યુલોમા અને એલર્જી જેવી આંખોની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. બીજી તરફ, આઈ ટેટૂઝ દૂર કરવા એ પણ ખૂબ જ જટિલ પ્રક્રિયા છે, ડૉક્ટર્સ અનુસાર, સામાન્ય ત્વચારોગ નિષ્ણાંતો તે કરી શકતા નથી.

સરકારી નેત્રરોગ વિજ્ઞાની ડૉ. રાજલિંગમે જણાવ્યું હતું કે, કોર્નિયા, રેટિના અને નેત્રરોગ વિજ્ઞાનના નિષ્ણાતો જ આવી પ્રક્રિયાઓ અજમાવી શકે છે અને તે પણ મોટી હોસ્પિટલોમાં. સારવારમાં લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ શકે છે અને તેમાં પણ ટેટૂઝ સંપૂર્ણ દૂર કરવાની પણ ગેરંટી નથી.

'કોઈપણ સંજોગોમાં આઈ ટેટૂઝથી બચજો'

ડોક્ટરે ચેતવણી આપી હતી કે, પૂરતી સાવચેતી રાખ્યા વિના શરીર પર ટેટૂઝ કરાવવું પણ જોખમી બની શકે છે. "જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે તો, તે વિવિધ ત્વચા રોગોનું કારણ બની શકે છે. બિન-વંધ્યીકૃત સોયનો ઉપયોગ હેપેટાઇટિસ અને HIV જેવા રોગો ફેલાવી શકે છે," વધુમાં, તેમણે કહ્યું, આંખની કીકી પર ટેટૂઝ કરાવવું વધુ જોખમી છે. "આંખ પર ટેટૂ કરાવવું સલામત નથી, પછી ભલે થોડા દિવસો માટે કેમ ન હોય. તેમાં વપરાતી શાહી ધીમે ધીમે દૃષ્ટિને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં આંખની અંદર ટેટૂ ન કરાવો,"

