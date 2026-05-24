શું તમારા ઘરે પણ છે માછલીઘર? જો હોય, તો ઉનાળામાં આ રીતે રાખો માછલીની સંભાળ
દર અઠવાડિયે 10-20% પાણી બદલો, એમોનિયા-નાઈટ્રેટનું પ્રમાણ વધતા અટકાવો અને માછલીને બીમારીથી બચાવો.
Published : May 24, 2026 at 2:39 PM IST
હૈદરાબાદ : આજકાલ શહેરી જીવનમાં ઘરની સજાવટમાં ઇન્ડોર પ્લાન્ટ્સની સાથે માછલીઘરનો સમાવેશ સામાન્ય બની ગયો છે. ઘરમાં ઉપલબ્ધ જગ્યા મુજબ લોકો નાના-મોટા માછલીઘર ખરીદે છે અને તેને આકર્ષક રીતે સજાવે છે. પરંતુ માત્ર સુંદર સજાવટથી કામ નથી ચાલતું. પાણીની ગુણવત્તા જાળવવી અને યોગ્ય જાળવણી કરવી એ માછલીના સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે બદલાતી ઋતુ પ્રમાણે માછલીની સંભાળની રીતમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. ઉનાળાના મહિનાઓમાં તો ખાસ ધ્યાન આપવું પડે છે, નહીંતર જેમ આપણે તીવ્ર ગરમીથી પરેશાન થઈએ છીએ તેમ માછલીઘરમાં રહેતી માછલીઓ પણ તકલીફમાં મુકાય છે. અહીં નિષ્ણાતો દ્વારા સૂચવેલી કેટલીક જરૂરી સાવચેતીઓ આપવામાં આવી છે, જેનું પાલન કરીને તમે તમારી માછલીને ગરમીથી બચાવી શકો છો.
દર અઠવાડિયે પાણી બદલો
માછલીઘરનું પાણી લાંબા સમય સુધી બદલવામાં ન આવે તો તે માછલીના સ્વાસ્થ્ય અને ટાંકીની ઇકોસિસ્ટમ માટે જોખમી બની શકે છે. પાણીમાં એમોનિયા અને નાઈટ્રેટ્સ જેવા ઝેરી તત્વો એકઠા થવા લાગે છે, જે માછલીને બીમાર કરી શકે છે અને જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. તેથી દર અઠવાડિયે માછલીઘરના કુલ પાણીના લગભગ 10 થી 20 ટકા જેટલું પાણી ચોક્કસ બદલવું જોઈએ. આ રીતે પાણીની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે છે અને માછલી સ્વસ્થ રહે છે. ખાસ કરીને ઉનાળામાં તડકાના કારણે કાચની ટાંકી અને તેમાંનું પાણી ઝડપથી ગરમ થાય છે, તેથી પાણી વધુ સમય સુધી રહેવા દેવાને બદલે તેને વારંવાર બદલતા રહેવું જોઈએ. દરમિયાન કેટલાક લોકો પાણી ઠંડું રાખવા માછલીઘરમાં બરફના ટુકડા નાખે છે. નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે આમ કરવાથી પાણી વધારે પડતું ઠંડું થઈ જાય છે, જેનાથી માછલીનું ચયાપચય ધીમો પડે છે અને કેટલાક કિસ્સામાં તે જીવલેણ પણ બની શકે છે. માટે માછલીઘરનું પાણી સામાન્ય તાપમાને રહે તે સુનિશ્ચિત કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે – ન તો વધારે ગરમ કે ન તો વધારે ઠંડુ. સાથે જ પાણીની જેમ માછલીઘરના પથ્થરો અને જળચર છોડને પણ નિયમિત સમયાંતરે બદલવાની ભલામણ નિષ્ણાતો કરે છે.
દિવસ દરમિયાન માછલીઘરની લાઇટ બંધ રાખો
ઘરમાં માછલીઘર રાખનારા અનેક લોકો ટાંકી અને તેની અંદરની સજાવટની સુંદરતા વધારવા માટે સતત લાઇટ ચાલુ રાખે છે. કેટલાક તો માછલીઘરને રૂમની ઉપરની સીધી લાઇટિંગ નીચે પણ ગોઠવે છે. પરંતુ આનાથી પાણી વધુ ગરમ થવાનું જોખમ રહે છે. નિષ્ણાતોની સલાહ છે કે માછલીઘરનું પાણી સામાન્ય અથવા સહેજ ઠંડા તાપમાને જાળવી રાખવા માટે દિવસ દરમિયાન લાઇટ બંધ રાખવી શ્રેષ્ઠ છે. આ ઉપરાંત બજારમાં ‘માછલીમૈત્રીપૂર્ણ’ લાઇટિંગ વિકલ્પો પણ ઉપલબ્ધ છે, જેનો જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગ કરી શકાય છે.
માછલીને ખોરાક આપવાની સાચી રીત
માછલીને માત્ર એટલો જ ખોરાક આપો જેટલો તે 2 થી 3 મિનિટમાં ખાઈ શકે. પાણીમાં વધેલો ખોરાક સડવા લાગે છે, જેના કારણે એમોનિયાનું સ્તર વધે છે અને માછલી બીમાર પડી શકે છે. ઉનાળામાં પાણીનું તાપમાન પહેલેથી ઊંચું હોવાથી સડવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે, તેથી ખોરાકની માત્રાનું ધ્યાન રાખવું વધુ જરૂરી છે.
એક્વેરિયમ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થાન અને ઓક્સિજન જાળવણી
નિષ્ણાતોની સલાહ મુજબ, ખાસ કરીને ઉનાળાના મહિનાઓમાં માછલીઘરના પાણીને વધુ પડતું ગરમ થતું અટકાવવા માટે યોગ્ય સ્થાન પસંદ કરવું ખૂબ જ મહત્વનું છે. આદર્શ રીતે ટાંકીને રૂમના ઠંડા ખૂણામાં મૂકવી જોઈએ. સાથે જ એક્વેરિયમ માટેનો નાનો પંખો લગાવવાથી પાણી ઠંડુ રહે છે. જેમ જેમ માછલીઘરના પાણીનું તાપમાન વધે છે તેમ તેમ પાણીમાં ઓક્સિજનનું સ્તર ઘટે છે, જે માછલી માટે નુકસાનકારક બની શકે છે. આને રોકવા માટે માછલીઘરનું વેન્ટિલેશન ઢાંકણું હંમેશા ખુલ્લું રાખવું જોઈએ. જરૂર જણાય તો પ્રવાહી ઓક્સિજનના ટીપાં ઉમેરી શકાય છે. નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે માછલીઘરની સપાટી પર એરેટર લગાવવાથી પણ ઓક્સિજનનું સ્તર ઘટતું અટકાવી શકાય છે.
જે લોકોના ઘરમાં ઉનાળા દરમિયાન માછલીઘર હોય છે તેઓ આ ટિપ્સનું પાલન કરીને પાણીને ઠંડુ અને માછલીને સ્વસ્થ રાખી શકે છે. નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ ઉપરોક્ત પગલાંથી માછલીઘરના વાતાવરણને કોઈ નુકસાન થશે નહીં અને તમારી પાલતુ માછલી ગરમીમાં પણ સુરક્ષિત રહેશે.
